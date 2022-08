Tablet mieten – Wie hoch sind monatliche Raten?

Mit diesen Kosten können Interessierte planen, wenn sie ein Tablet mieten wollen

Gewerbliche Kunden, die ein Tablet mieten, bezahlen eine feste monatliche Rate. Im Vergleich zum Kauf profitieren sie von einer niedrigeren finanziellen Belastung. Doch welche Kosten fallen beim Tablet und Laptop Leasing konkret an? Der Dienstleister Aluxo bietet zum Beispiel günstige 2-in-1 Geräte von Microsoft ab etwa 14 Euro im Monat. Diese Modelle lassen sich wahlweise als Tablet oder Notebook einsetzen und eignen sich deshalb für das flexible Arbeiten.

Tablet mieten: Monatsraten hängen vom Modell und der Laufzeit ab

Marcus Rieck, Geschäftsführer von Aluxo, weist auf den wichtigsten Kostenfaktor hin: „Wer bei uns einen Laptop leasen will, wählt aus einer großen Bandbreite an Modellen: Sie reicht vom kostengünstigen Tablet Surface Go mit kleinem Bildschirm bis zum leistungsstarken Surface Book. Entsprechend variieren die Preise zwischen einem niedrigen zweistelligen Betrag bis rund 70 Euro im Monat.“ Bestenfalls analysieren Kunden vor dem Leasing, welcher Laptop dem individuellen Anforderungsprofil entspricht. Ein überdimensioniertes Modell führt zu unnötigen Mehrkosten – ein Notebook mit zu geringer Leistung beeinträchtigt dagegen die Arbeitseffizienz. Vor dem Abschluss eines Leasingvertrags empfiehlt sich eine gründliche Beratung. Als weiterer Faktor beeinflusst die Laufzeit die Leasingraten. Es gilt der Grundsatz: Je länger Kunden ein Tablet mieten, desto geringer sind die Monatsraten.

Preiswerte Software zusätzlich zum Tablet mieten

Die besten Leasinggeber im Bereich 2-in-1 Geräte bieten praktische Kombinationen aus Hard- und Software. Aluxo ist zum Beispiel Goldpartner von Microsoft und präsentiert vielfältige Cloud Lizenzen des bekannten Unternehmens. So können Kunden eine Lizenz für Microsoft 365 Business Basic für unter fünf Euro im Monat hinzubuchen. Bei einem umfassenderen Bedarf kommen unter anderem Microsoft 365 Business Premium oder Microsoft 365 E5 infrage. Diese kosten derzeit bis zu 60 Euro monatlich. Wie bei der Wahl des passenden Notebooks leistet eine fachkundige Beratung wertvolle Hilfe. Marcus Rieck betont die Bedeutung einer bedarfsgerechten Ausstattung mit Software: „Sie ist eine zentrale Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Das gilt für flexible Arbeitsmodelle mit Homeoffice in besonderem Maße!“

Die Aluxo GmbH in Heidelberg ist ein IT-Systemhaus, dass von der Analyse über Beratung bis zur Implementierung dem Kunden zur Seite steht. Surface as a Service ist ein Angebot, dass Unternehmen die Möglichkeit bietet Tablets oder Notebooks zu mieten.

Firmenkontakt

Aluxo GmbH

Marcus Rieck

Bergheimer Straße 126

69115 Heidelberg

06221 3522700

Presse@a.l.uxo.de

https://www.surface-as-a-service.de

Pressekontakt

Surface as a Service

Marcus Rieck

Bergheimer Straße 126

69115 Heidelberg

06221 3522700

Presse@a.l.uxo.de

https://www.surface-as-a-service.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.