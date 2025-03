Taboola expandiert mit Realize über Native Ads hinaus

Die neue Technologieplattform von Taboola bedient den gesamten Performance-Werbemarkt und liefert Ergebnisse in großem Umfang über Search und Social hinaus; zu den Kund:innen gehören Babbel, eToro und mehr

Berlin, 14. März 2025 – Taboola, ein weltweit führender Anbieter von skalierbaren Performance-Lösungen für Werbetreibende, gibt heute eine neue Ausrichtung bekannt, die weit über Native Advertising hinausgeht und führt mit Realize eine leistungsstarke neue Technologieplattform ein.

Taboola hat seit mehr als einem Jahrzehnt Pionierarbeit im Bereich Native Advertising geleistet und verhilft Werbetreibenden zum Erfolg; insbesondere durch Platzierungen am Artikelende. Mit der heutigen Einführung von Realize geht Taboola weit über das bisherige Erbe hinaus. Die in dieser Art branchenweit erste Plattform ist ausschließlich auf Performance-Ergebnisse in großem Umfang spezialisiert, die über Search und Social hinausgehen.

Realize nutzt einzigartige Daten, Performance-KI und ein immer breiteres Spektrum an Inventar und Werbemittelformaten, um Performance-Ziele zu erreichen. Während Werbetreibende gute Lösungen für alle Teile des Marketing-Funnels brauchen, benötigen sie vor allem spezialisierte Lösungen. Bestehende Tools, die einen Full-Funnel-Service versprechen, stehen vor erheblichen Herausforderungen, in jedem Teil des Marketing-Funnels zu performen. Ab heute ist Realize daher für alle Werbetreibenden verfügbar, die sich auf Performance fokussieren.

Schätzungen von Taboola zufolge verschwenden Werbetreibende jährlich 25 Milliarden US-Dollar bei dem Versuch, gewünschte Performance-Ergebnisse über DSPs und AdTech-Nischenlösungen zu erzielen. Doch in vielen Fällen fehlt es diesen Kanälen an Performance-Expertise, Skalierung oder Daten, um die von den Werbetreibenden benötigten Ergebnisse zu erzielen. DSPs neigen dazu, sich auf Video und CTV zu konzentrieren, was gut für Branding-Ziele ist, aber nicht für Performance-Ziele. Gleichzeitig fehlt es vielen AdTech-Unternehmen an ausreichender Größe, um den Erfolg zu unterstützen. Darüber hinaus geben 75 % der Performance-Werbetreibenden, die in Social investieren, an, dass sie mit schwindenden Renditen zu kämpfen haben und aufgrund von Zielgruppensättigung, steigenden Kosten und Werbeüberdruss nach neuen Lösungen suchen. Taboola schätzt, dass fast 30 Milliarden US-Dollar an Social-Media-Ausgaben unter schwindenden Renditen leiden. Taboola geht davon aus, dass ein Großteil dieser 55 Milliarden US-Dollar, die für Performance-Werbung ausgegeben werden, nicht den ROI bringen, den sie erzielen könnten.

Realize ist die einzige unabhängige Performance-Plattform, die über Search und Social Media hinausgeht und Werbetreibenden Ergebnisse im großen Maßstab liefert. Dabei nutzt sie einen einzigartigen Supply aus dem Taboola-Netzwerk, First-Party-Daten und KI-Technologie. Sie bietet Werbetreibenden einfache Handhabung und Effizienz, um Performance-basierte Kampagnen auf dem gesamten Inventar vieler der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Publisher, OEMs und Apps hinweg auszuspielen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Realize gehören:

Neuer Supply: Mehr als „Bottom of Article“ Native Advertising – Mit Realize können Werbetreibende erstmals das Display-Potenzial und weitere Bereiche im großen Taboola-Netzwerk von Publishern, Apps und OEMs – darunter Yahoo, Xiaomi und Samsung – nutzen. Werbetreibende von Taboola können nun über native Anzeigenplatzierungen hinaus mit relevanten Kund:innen in besonders sichtbaren Stellen bei vielen der weltweit vertrauenswürdigsten Publisher und Apps in Kontakt treten und so ihre Performance steigern.

KI und Datenvorteil: Messbare Ergebnisse in großem Maßstab – Realize wird von einer KI-Performance-Engine angetrieben, die die besten Kampagnenoptionen in Taboolas Netzwerk von vertrauenswürdigen Publishern und in Apps findet. Diese Engine nutzt den Datenvorteil, resultierend aus Taboolas Code-on-Page-Integrationen mit Publishern. Hierdurch stehen mehr Signale für die Optimierung und Platzierung von Anzeigen zur Verfügung, als bei jeder anderen Plattform im Open Web.

Kreative Freiheit: Schnellerer Einstieg mit Social, Display und Vertical Video – Realize bietet Performance-Advertisern ein intuitives Erlebnis, mit dem sie ihre Kundenakquiseziele mit denselben Werbemitteln erreichen können, die sie für Display- oder Social-Media-Kampagnen verwenden. Realize verwandelt bestehende Assets umgehend in hochperformante Anzeigen auf Premium-Inventar bei führenden Publishern und Apps.

„Jedes Unternehmen verdient eine Chance auf Wachstum und Erfolg“, sagt Adam Singolda, CEO von Taboola. „Performance-Advertising über Search und Social Media hinaus war viel zu lange, viel zu schwierig umsetzbar. Werbetreibende haben sich auf Search und Social beschränkt, weil es keine brauchbare Alternative gab. Geld für DSPs und CTV auszugeben ist zwar gut für das Branding, aber nicht dafür optimiert, Performance zu erzielen. Display-Anzeigen über Hunderte von AdTech-Unternehmen in geringem Umfang zu schalten, ist die Zeit oft einfach nicht wert. Amazon wurde 1994 gegründet und hat bis 2000 hervorragende Arbeit geleistet, das digitale Buchgeschäft für sich zu entscheiden. Dadurch konnten sie den gesamten E-Commerce-Markt dominieren. Dies ist unser „Amazon-Moment“. Nach vielen Jahren des Erfolgs mit Native Ads ist es nun an der Zeit, den gesamten Markt für Performance-Werbung anzugehen. Wir können noch viel mehr für Werbetreibende und noch viel mehr für Publisher tun. Heute ist ein aufregender Tag für mich und für Taboola.“

Supporting quotes

„Taboolas neue Technologieplattform Realize steigert das Erfolgspotenzial unseres Performance Marketings. Realize bietet mehr Möglichkeiten, um mit Kund:innen auf ansprechende und prominente Weise in Kontakt zu treten; weltweit, über ein umfangreiches Netzwerk vertrauenswürdiger Publisher hinweg. Wir gehen davon aus, dass Realize unsere Werbereichweite und unseren ROI erheblich steigern wird und freuen uns darauf, Realize zu nutzen“, so Julie Hansen, CRO & US CEO bei Babbel.

„Taboola ist ein langjähriger Partner von eToro, der uns die Technologie und das Team zur Verfügung stellt, mit der wir unsere Kund:innen besser erreichen. Taboolas neue Technologieplattform Realize hilft uns, noch weiter zu gehen, den Erfolg unserer Performance-orientierten Kampagnen zu steigern und unsere Ziele bei der Kundenakquise zu erreichen. Wir freuen uns darauf, mit Taboola und Realize weiter zu wachsen“, sagt Nir Szmulewicz, CMO von eToro.

Über Taboola

Taboola liefert Empfehlungen für das Open Web und hilft Menschen, Dinge zu entdecken, die ihnen gefallen könnten. Die Plattform von Taboola basiert auf künstlicher Intelligenz und wird auf Webseiten, digitalen Endgeräten und in mobilen Apps genutzt, um Inhalte zu monetarisieren und Nutzerengagement zu steigern.

Taboola unterhält langfristige Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Digital Properties, wie BBC, CNBC, Business Insider und The Independent. In DACH u.a. mit Ströer Content Group, Bauer Media Group, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, kicker und krone.at. Über 18.000 Werbetreibende nutzen Taboola, um täglich nahezu 600 Millionen aktive Nutzer:innen in einer markensicheren Umgebung zu erreichen. Mit der Akquisition von Connexity in 2021 ist Taboola ein führender Anbieter von E-Commerce Empfehlungen mit mehr als 1 Million Transaktionen pro Monat. Führende Marken wie Walmart, Macy’s, Wayfair, Otto und eBay gehören zu den wichtigsten Kund:innen.

Erfahre mehr auf www.taboola.com/de und folge @TaboolaDACH auf LinkedIn

Haftungsausschluss – Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Mitteilung kann Taboola (das „Unternehmen“) bestimmte Aussagen tätigen, die keine historischen Fakten sind und sich auf Analysen oder andere Informationen beziehen, die auf Prognosen oder zukünftigen Ergebnissen basieren. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem Aussagen über Zukunftsaussichten, Produktentwicklung und Geschäftsstrategien. Wörter wie „erwarten“, „schätzen“, „entwerfen“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Sie sind jedoch nicht das einzige Mittel zur Kennzeichnung solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Ungewissheiten behaftet, und es besteht das Risiko, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Die Lesenden sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Risiken, die unter „Risikofaktoren“ in unserer Registrierungserklärung auf den Formblättern F-1 und F-4 und unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Das Unternehmen warnt die Lesenden davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben/sich nur auf das Datum beziehen, an dem sie getätigt wurden. Das Unternehmen übernimmt oder akzeptiert keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um geänderten Erwartungen oder geänderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen diese Aussagen beruhen, Rechnung zu tragen.

