Taboola for Audience geht an den Start

KI-gestützte Technologie schützt Publisher vor möglichen Auswirkungen durch generative KI-Suchen auf Schwankungen des Search- und Social-generierten Traffics; Publisher verzeichnen über 10 % Traffic-Wachstum

Berlin, 31. Juli 2024 – Taboola, ein weltweit führender Anbieter von Empfehlungen für das Open Web, launcht mit Taboola for Audience, eine neue KI-gestützte Technologie, die es Publishern ermöglicht, mehr Traffic generieren zu können, was heute wichtiger denn je ist. Taboola for Audience hilft Publishern, ihre Ziele im Bereich Audience Development zukunftssicher zu gestalten und sich an entscheidende Änderungen im Referral-Traffic über Suchmaschinen und soziale Medien anzupassen und sich so auch besser auf die Post-Cookie-Ära einzustellen.

Zu den Publishern, die die Technologien von Taboola heute schon nutzen, gehören unter anderem die Ströer Content Group und die Hamburger Morgenpost (mopo.de). Die Funktionen von Taboola for Audience haben bei Publishern den Traffic auf ausgewählten Verlagsseiten um rund 10 Prozent steigern können. Bei einigen Publishern ist Taboola for Audience heute bereits die wichtigste Referral-Quelle nach Social Media und Suchmaschinen.

Taboola for Audience ist die branchenweit erste Technologie, die es Publishern dank fortschrittlicher Personalisierung und datenbasierten Erkenntnissen ermöglicht, Leser:innen zu gewinnen und langfristig zu binden, die Distribution ihrer Inhalte umfangreich zu erweitern und diese auch auf Mobilgeräte weltweit führender Hersteller auszuweiten. Die Daten basieren auf Taboolas fast 600 Millionen täglich aktiven Nutzer:innen.

Taboola for Audience führt KI-verstärkte Fähigkeiten zur Personalisierung in einer einzigen, einheitlichen Audience Development-Plattform zusammen. Dieses Angebot umfasst:

Exklusive Akquisitionskanäle dank direkter Partnerschaften mit Android-OEMs und News-Aggregatoren und personalisierter Benachrichtigungen, um Nutzer:innen direkt zu erreichen.

Redaktionelle On-Site Link-Personalisierung ermöglicht es Redaktionsteams, die redaktionelle Tonalität und KI auf der gesamten Website kombinieren können – von den Artikelseiten bis hin zur Startseite.

Verwertbare Insights über Nutzer:innen, mit denen redaktionelle und Vertriebs-Teams in Echtzeit Content-Strategien entwickeln und anpassen können, um neue loyale Leser:innen anzusprechen.

„Verlage stehen vor einer neuen Ära, in der plötzliche Entscheidungen von Big Tech und Veränderungen im Verhalten der Verbraucher:innen das Überleben erschweren“, sagt Adam Singolda, CEO von Taboola. „Branchenriesen wie Google ändern die Vorschriften für die Websuche, was es Publishern erschwert, Inhalte über organische Rankings zu platzieren. Gleichzeitig entsteht eine weitere Barriere für den Website-Traffic in Form der generativen KI-Suche. Und soziale Plattformen wie Meta haben dedizierte Nachrichtenportale aus ihren Apps ausgeschlossen. Heutzutage brauchen Publisher die richtigen Technologien, um sich an diese Veränderungen anzupassen und um eine Audience zu finden, diese zu vergrößern und zu halten. Taboola for Audience bietet Publishern eine einheitliche KI-Lösung, die auf der Grundlage unserer langjährigen erfolgreichen Publisher-Beziehungen entwickelt wurde, um in dieser neuen Ära erfolgreich zu sein.“

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir auf allen unseren Websites personalisierte und relevante Erlebnisse bieten“, so Mike Braun, Senior Managing Vice President und Chief Digital Officer bei Gray Media. „Mit Taboola können wir einen wirklich leserorientierten Ansatz verfolgen, um unsere Websites zu personalisieren, mehr von dem zu liefern, was bei den Leser:innen ankommt und dadurch das Engagement zu erhöhen. Mit den Audience-Technologien von Taboola können wir mit den Leser:innen auf eine bedeutsamere Weise in Kontakt treten.“

Taboola liefert Empfehlungen für das Open Web und hilft Menschen, Dinge zu entdecken, die ihnen gefallen könnten. Die Plattform von Taboola basiert auf künstlicher Intelligenz und wird auf Webseiten, digitalen Endgeräten und in mobilen Apps genutzt, um Inhalte zu monetarisieren und Nutzerengagement zu steigern.

