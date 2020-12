Tai Chi online Schule – In 15 Monaten Entspannung lernen

Weltkulturerbe im modernen Format

Tai Chi ist diesen Monat zum Unesco Weltkulturerbe erklärt worden. Gerade in diesen aufregenden Zeiten ist die Bewegungs- und Entspannungskunst gefragt.

Jan Leminsky hat 2002 in Hamburg die Wu Wei Schule gegründet, die in der Hansestadt mittlerweile 4 Standorte hat und in Stade und Cottbus weitere Ableger. Seit November 2020 ist der neueste Ableger im Internet unter wuwei-schule.de zu finden.

“In der Online-Schule habe ich mein Lehrkonzept in ein online-Training umgesetzt.” Erklärt Jan Leminsky sein einmaliges online-Lehrkonzept. “Jeden Monat bekommt der Schüler zwei neue Trainingseinheiten, die er dann für mindestens zwei Wochen trainieren kann und so die neuen Bewegungen einübt.”

Der Schulbeitrag ist mit EUR 19/Monat moderat und jederzeit kündbar. Nach drei Monaten erhält der Teilnehmer seinen ersten Gutschein um ein Seminar buchen zu können und so Jan Leminsky real als Lehrer zu erleben.

Tradition trifft Moderne.

Die Wu Wei Schule in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungs-programm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

Firmenkontakt

Wu Wei Schule für Tai Chi und Qi Gong

Jan Leminsky

Reventlowstrasse 35 0408550015

22605 Hamburg

040-855 00 158

hamburg@wuweiweb.de

http://www.wuwei-schule.de

