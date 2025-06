Taiwan eröffnet bei der Eurobike mit eindrucksvollen Innovationsschau

Starker Auftakt für den Taiwan Excellence Auftritt: E-Bike-, Digital- und Nachhaltigkeitsinnovationen auf Pressekonferenz vorgestellt

Frankfurt, 25. Juni 2025 – Taiwans Fahrradindustrie hat heute offiziell ihre Präsenz auf der Eurobike mit dem Taiwan Product Launch & Image Taiwan Event begonnen und dabei großes Medien- und Brancheninteresse geweckt. Die Pressekonferenz wurde von der International Trade Administration of Taiwan (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisiert und stellte sechs führende taiwanesische Unternehmen in den Mittelpunkt, die ihre neuesten technologischen Entwicklungen für den globalen Fahrradmarkt präsentierten. Neben Produktvorstellungen wurde auch die besondere Zusammenarbeit zwischen der Taiwan Bicycle Association (TBA), der Bicycling Alliance for

Sustainability (BAS) und dem Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) hervorgehoben – ein gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und CO-arme Innovationen.

Zum Auftakt der Pressekonferenz betonte Joe Chou, Executive Vice President von TAITRA, die positiven Marktsignale für Taiwans Fahrradindustrie: „Taiwans Fahrradbranche zeigt Anzeichen einer Erholung. Im ersten Quartal dieses Jahres stiegen sowohl die Exporte von E-Bikes als auch von Komponenten , was auf eine deutliche Verlagerung hin zu hochwertigen Premiumprodukten hindeutet.“ Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, Repräsentant der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, betonte Taiwans starke wirtschaftliche Beziehungen zu Europa und seine Rolle als vertrauenswürdiger Partner für fortschrittliche Fahrradlösungen.

Unter dem diesjährigen Motto „Go Healthy with Taiwan – Innovating the Future of Cycling“ präsentierten sechs mit dem Taiwan Excellence Award oder dem Taipei Cycle d&i Award ausgezeichnete Unternehmen ihre neuesten Produkthighlights: Merida Industry zeigte das eONE-SIXTY SL 10K, ein leistungsstarkes E-Mountainbike mit Carbonrahmen und Bosch-Motor für anspruchsvolles Offroad-Fahren. KMC stellte eine neue Generation von Antriebstechnologie vor, die speziell für präzises Schalten bei E-Bikes entwickelt wurde. Yee Jee Technology demonstrierte das umweltfreundliche Reifendichtmittel GA Tire Sealant auf Basis von Ananasblättern als CO-arme Alternative beim Reifenschutz. Hyena rückte seine cloudbasierte Plattform E-Bike Digi-Ecosystem in den Fokus, die Echtzeit-Datenintegration für Hersteller und Fahrer ermöglicht. HaoTing Technology stellte das BIKNIKSKonzept vor – ein kompaktes E-Scooter-Modell mit integriertem Picknickkorb und mobiler Stromversorgung für flexible urbane Mobilität. Schließlich präsentierte Smiling Elements International das Unimoke MK, ein modulares E-Bike, das Retro-Design mit moderner Funktionalität kombiniert.

Darüber hinaus wurden Einblicke in die Arbeit der Taiwan Bicycle Association (TBA), der Bicycling Alliance for Sustainability (BAS) und des Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) vermittelt. Die Organisationen arbeiten eng zusammen, um Taiwans Fahrradsektor mit einem strukturierten Ansatz in Richtung der ESG-Ziele und CO-armen Entwicklungen voranzubringen. Ihre Zusammenarbeit vereint öffentliche Institutionen, Forschungseinrichtungen, Industriepartner und die Fahrradgemeinschaft durch das gemeinsame Ziel der Nachhaltigkeit. Dabei geht es um ein koordiniertes Zusammenspiel von Zentralregierung, lokalen Behörden, Unternehmen und Radlern im Alltag. Dieser integrierte Ansatz bringt eine starke Innovationskraft hervor, mit gemeinsamen Anstrengungen zur Senkung der Emissionen in Produktion und Nutzung, zur Weiterentwicklung von Test- und Forschungsprozessen sowie zur Förderung neuer Talente. Die Tiefe und Struktur dieser Kooperation sind weltweit einzigartig und unterstreichen Taiwans Führungsrolle im Bereich nachhaltiger Mobilität.

Nach der heutigen Pressekonferenz haben Eurobike-Besucher die Möglichkeit, das vollständige Produktspektrum Taiwans direkt vor Ort zu erleben – über mehrere Hallen hinweg. Taiwan Excellence und zahlreiche taiwanische Hersteller sind auf der Eurobike 2025 in den Hallen 8.0, 9.0 und 12.1 vertreten. Die Messe läuft noch bis zum 29. Juni auf dem Messegelände Frankfurt.

Der Taiwan Excellence Award wurde 1993 ins Leben gerufen, um die innovativsten und hochwertigsten Produkte aus Taiwan auszuzeichnen. Der Award wird gemeinsam von der International Trade Administration (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisiert. Jedes Jahr durchlaufen teilnahmeberechtigte Produkte ein strenges Auswahlverfahren, das sich auf vier Hauptkriterien stützt: Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing. Alle ausgezeichneten Produkte müssen in Taiwan hergestellt sein und sich durch besonderen Innovationswert und Marktpotenzial auszeichnen. Das Taiwan Excellence-Siegel hat sich weltweit als anerkanntes Symbol für herausragende Innovationskraft und Produktqualität etabliert

und unterstreicht Taiwans führende Rolle im internationalen Technologiemarkt.

Weitere Informationen unter www.taiwanexcellence.org/en

Kontakt

Taiwan Excellence

Marc Otterpohl

Frankfurter Landstr. 15

61231 Bad Nauheim

06032345920



https://www.taiwanexcellence.org/en

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.