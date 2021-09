Talend im Gartner Magic Quadrant als Leader benannt

Zum sechsten Mal in Folge für die Fähigkeit zur operativen Umsetzung einer umfassenden Vision als Leader positioniert

Redwood City, Kalifornien (USA), 3. September 2021_ Talend (NASDAQ: TLND), weltweit führender Anbieter in den Bereichen Datenintegration und Datenintegrität, wird von Gartner, Inc. im Magic Quadrant for Data Integration Tools vom August 2021 erneut als Leader benannt. Bereits zum sechsten Mal in Folge wird Talend aufgrund seiner Fähigkeit, eine umfassende Vision mit Erfolg operativ umzusetzen, im Leaders Quadrant positioniert.

Ein kostenloses Exemplar des Gartner-Berichts finden Sie hier.

Nach Angaben von Gartner “erfährt der Markt für Datenintegrationstools eine neue Dynamik, die durch die Nachfrage nach Lösungen in den Bereichen Hybrid- und Multicloud-Datenintegration, Augmented Data Management und Data Fabrics angetrieben wird. Die vorliegende Bewertung von 18 Anbietern wird Führungskräften im Bereich Data & Analytics dabei helfen, die optimale Wahl für ihre Datenintegrationsbedürfnisse zu treffen.”

“Die Geschäftsanforderungen ändern sich schneller denn je. Daher besteht die dringende Notwendigkeit, Daten auf neuartige Weise effizienter und auch in großem Maßstab zu verwalten”, so Talend-CTO Krishna Tammana. “Wir wollen Unternehmen auch künftig dabei unterstützen, die Qualität ihrer Datenbestände zu optimieren. Auf diesem Weg unterstreicht die erneute Auszeichnung als Leader einmal mehr unser Engagement für Innovation und Kundenerfolg.”

Talend hilft Unternehmen auf ihrem Weg zu einer modernen und gesünderen Datenumgebung. Talend Data Fabric ist die wohl einzige einheitliche Plattform, in der eine Vielzahl von Datenintegrations- und Governance-Funktionen zur Optimierung der Integrität von Unternehmensdaten zusammengeführt wurden. In der aktuellen Version wurden die Möglichkeiten der Plattform in den Bereichen Analyse, Sicherheit und Governance bei der unternehmensweiten Zusammenarbeit nochmals verbessert. Dies stärkt das Vertrauen in die Daten und erhöht den Mehrwert, den ein Unternehmen durch seine Daten realisieren kann.

Im aktuellen Bericht stellt Gartner fest: “Bis 2022 werden die manuellen Aufgaben beim Datenmanagement dank maschinellem Lernen und automatisiertem Service-Level-Management um 45 Prozent gesunken sein. Zudem wird die KI-gestützte Automatisierung von Datenmanagement und -integration dafür sorgen, dass sich der Bedarf an IT-Fachkräften bis 2023 um 20 Prozent reduzieren wird.”

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Studien genannten Anbieter, Produkte oder Services aus und rät Technologieanwendern nicht dazu, nur Anbieter mit den besten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartners Studien basieren auf den Meinungen von Gartners Forschungsabteilung und sollten nicht als Darstellung von Tatsachen aufgefasst werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive jeglicher Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Gartner: “Magic Quadrant for Data Integration Tools”. Von Ehtisham Zaidi, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Eric Thoo und Nina Showell, 25. August 2021.

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern und werden hier mit freundlicher Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Talend

Talend (NASDAQ: TLND), führender Anbieter in den Bereichen Datenintegration und Datenintegrität, beeinflusst Entscheidungsfindungen von Unternehmen auf der ganzen Welt.

Talend Data Fabric ist die einzige Plattform, die alle Funktionen für Datenintegration und Governance vereint, um jeden Aspekt bei der Verarbeitung von Daten zu vereinfachen. Talend stellt allen Anwendern vollständige, saubere und korrekte Daten in Echtzeit zur Verfügung. Diese einheitliche Herangehensweise an Daten hat die Entwicklung des Talend Trust Score™ ermöglicht. Hierbei handelt es sich um die branchenweit erste Lösung, mit der die Zuverlässigkeit jeglicher Datensätze bewertet werden kann, um mit Vertrauen fundierte Entscheidungen zu treffen.

Über 6.000 Kunden weltweit haben sich für Talend entschieden, um ihre Geschäfte auf Basis vertrauenswürdiger Daten zu führen. Talend wird von renommierten Analystenfirmen und Branchenmedien als in seinem Bereich führender Anbieter anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.talend.com/de, oder Sie folgen uns auf Twitter: @TalendDE.

Firmenkontakt

Talend

Clarisse Messey

Immeuble Quai Ouest – rue Salomon de Rothschild 5/7

92150 Suresnes

+33675538326

cmessey@talend.com

https://www.talend.com/de/

Pressekontakt

Element C

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

089 7201370

c.hausel@elementc.de

https://elementc.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.