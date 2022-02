Talent Attraction Canvas: HR-Strategie im DIN-A4-Format

Intuitives Hilfsmittel für mehr Arbeitgeberattraktivität: Das Talent Attraction Canvas hilft Unternehmen, sämtliche Talent-Attraction-Potenziale systematisch zu erschließen – von der Personalwerbung bis zum Reputation Management.

Karlsruhe / Frankfurt am Main / Berlin, den 8.2.2022. Mitarbeitergewinnung und -bindung ist ein komplexes Feld: Neben operativem Recruiting und Personalmarketing haben viele weitere HR- und Unternehmensfunktionen Einfluss darauf, wie attraktiv ein Unternehmen auf potenzielle Mitarbeiter wirkt. Die Recruiting-Agentur Raven51 stellt Personalverantwortlichen jetzt ein intuitives Hilfsmittel zur Verfügung, um sämtliche Talent-Attraction-Potenziale systematisch zu erschließen. Das Versprechen: Die passende Strategie für mehr Arbeitgeberattraktivität passt auf ein DIN-A4-Blatt!

Arbeitgeberattraktivität: Potenziale leichter erschließen

In Zeiten knapper personeller Ressourcen müssen Unternehmen sämtliche Möglichkeiten nutzen, um passende Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden. „Diese Möglichkeiten gehen weit über das Recruiting hinaus und reichen ins Onboarding, die Personalentwicklung und das Reputation Management hinein“, erklärt Udo A. Völke, CMO bei Raven51.

Arbeitgeberattraktivität setzt also ein gelungenes Zusammenspiel verschiedener HR-Funktionen und -Sphären voraus. Damit Personalverantwortliche dieses Zusammenspiel in ihrem Unternehmen bewusst steuern und orchestrieren können, hat das Consulting-Team von Raven51 jetzt das Talent Attraction Canvas entwickelt: ein einfaches Hilfsmittel, um Arbeitgeberattraktivität besser zu verstehen und zu operationalisieren.

„Wenn Arbeitgeber Anziehungskraft erzeugen und aufrechterhalten möchten, müssen sie über den gesamten Candidate und Employee Lifecycle immer wieder positive Erlebnisse schaffen“, so Oliver Mattern, Director Strategy – Talent Attraction bei Raven51. „Mit unserem Talent Attraction Canvas können HR-Verantwortliche jetzt gezielt analysieren, inwiefern es in ihrem Unternehmen zum Beispiel in Sachen Kandidatenansprache oder Mitarbeiterbindung blinde Flecken gibt – und wo sie ansetzen sollten, um die Anziehungskraft zu optimieren.“

Alles, was sie dafür brauchen, ist das unter www.talentattraction.de kostenlos erhältliche Canvas: Mit dem simplen Dokument im DIN-A4-Format können Arbeitgeber alle relevanten Attraktivitätsfaktoren dokumentieren und die wichtigsten To-dos priorisieren.

Rolle von HR im Unternehmen strategisch ausbauen

Die Anwendungsmöglichkeiten des Talent Attraction Canvas sind vielfältig: Es erlaubt, den Status quo einzelner HR-Funktionen zu analysieren, eignet sich aber auch als Grundlage für interdisziplinäre Workshops, in denen das Thema Arbeitgeberattraktivität gemeinsam mit allen Stakeholdern im Unternehmen weiterentwickelt wird. Udo A. Völke ist überzeugt: „Wie erfolgreich eine Company insgesamt ist, entscheidet sich nicht in Einzelbereichen, sondern an ihren Schnittstellen. Das Talent Attraction Canvas macht sich diese Betrachtungsweise für HR zunutze.“

Darüber hinaus kann das Talent Attraction Canvas dabei helfen, das erfolgskritische Thema Arbeitgeberattraktivität fester im Unternehmen zu verankern. „Die klare Bestimmung von Attraktivitätsfaktoren ermöglicht es HR, die Relevanz von Talent Attraction innerhalb des Unternehmens besser zu kommunizieren und beim Top-Management zu platzieren“, so Oliver Mattern. „Das ist in Zeiten des Mitarbeitermangels wichtiger denn je: HR muss noch viel stärker als bisher Einfluss auf die Geschäftsleitung nehmen, um Unternehmen zu echten Talentmagneten zu machen.“

Raven51 stellt das Talent Attraction Canvas unter www.talentattraction.de kostenlos zum Download zur Verfügung. Interessenten können sich hier außerdem für die exklusive Talent Attraction Masterclass anmelden, in der Oliver Mattern einmal im Monat die Arbeit mit dem Canvas vorstellt.

Arbeitgeber positionieren, Kandidaten begeistern, Personalmarketing neu denken: Die Raven51 AG hebt Recruiting auf ein neues Level. Mit über 50 Jahren Markterfahrung, 5.000 Kunden und der geballten Kompetenz von mehr als 140 Recruiting-Spezialisten ist Raven51 eine der TOP5 HR-Marketing-Agenturen in Deutschland. Die Schwerpunktthemen: trafficoptimiertes Job Advertising, strategisches Employer Branding, individuelle Recruiting Services und digitale Lösungen, die die Personalgewinnung nachhaltig verbessern.

