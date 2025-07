Tamara Baur ist Verkaufsleiterin für die Localism Media

Neue Wege für die Vermarktung im lokalen Fernsehen bei münchen.tv, tv.ingolstadt und L-TV Heilbronn

Juli 2025. Die Localism Media GmbH, unter deren Dach die Regionalsender münchen.tv, tv.ingolstadt und L-TV Heilbronn beheimatet sind, hat sich hochkarätige Verstärkung ins Haus geholt. Mit Tamara Baur verantwortet seit 1. Mai eine Verkaufsleiterin mit hoher Fachkompetenz und echter Hingabe für regionale Themen das große Betätigungsfeld der lokalen Vermarktung für die drei Lokal TV-Sender.

Für Tamara Baur war es nach 18 erfolgreichen Jahren bei Radio Gong 96.3., in denen sie von 2019 bis April 2025 als Verkaufsleitung die Sales Performance maßgeblich geprägt hat, an der Zeit, neue Wege zu gehen. Und so folgte die gebürtige Münchnerin dem Ruf der Localism Media Gruppe, besser gesagt von Geschäftsführer Horst Rettig, der sie seit Jahren auf seinem persönlichen Sender-Radar hatte und auf den Tag genau, drei Jahre nach dem ersten Gespräch, zur Vertragsunterschrift gewinnen konnte.

Als Verkaufsleiterin des Regionalsender-Trios will Tamara Baur neue Vertriebswege einschlagen, innovative lokale Vermarktungskonzepte entwickeln, die bestehenden Strukturen weiter ausge- stalten, das Portfolio auf ein neues Niveau heben sowie die Relevanz und Entwicklungsmöglichkeiten der noch jungen Senderfamilie gewinnbringend und spürbar steigern.

„Der Wechsel vom Begleitmedium Radio zum Fokusmedium Lokalfernsehen war für mich ein be- wusster Schritt, um mich weiterzuentwickeln. Ich möchte meine Erfahrung und Expertise in der Medienvermarktung nutzen, um regionales Fernsehen als attraktiven Werbekanal für Kunden und Partner zu etablieren. Wir haben enorm großes Potential. Lokale Relevanz und die emotionale Kraft des Bewegtbilds innovativ zu vermarkten und mich hier einzubringen, das ist eine großartige Aufgabe“, so Tamara Baur, der es, wie Localism Media Inhaber Max Schlereth und Geschäftsführer Horst Rettig, ein Kernanliegen ist, die hohen Vertrauens- und Relevanzwerte, die regionales Fernsehen genießt, zu verankern, zukunftsorientiert zu gestalten und erlebbar auszubauen. „Ich bin seit jeher tief mit lokalem Leben und meiner Heimatstadt München verwurzelt. Darum fühle ich mich beruflich im Lokalbereich auch so wohl. Mein Ziel ist es, dass wir künftig bei Werbepartnern und deren Mediaplanung im regionalen Umfeld nicht mehr wegzudenken sind.“

Horst Rettig sieht mit Tamara Baur eine entscheidende Verstärkung im Team, um die ambitionierten Pläne der Gruppe verwirklichen zu können: „Wir entwickeln Lokalfernsehen auf ein neues, zukunftsfähiges Niveau. Und wir wollen die gesellschaftliche Relevanz mit wirtschaftlichem Erfolg verknüpfen. Tamara Baur ist nicht nur menschlich für uns ein großer Gewinn. Sie wird mit ihrer Expertise, ihrem Elan und ihrem Team, das wir sukzessive erweitern werden, dazu beitragen, dass wir uns stetig weiterentwickeln, neue Wege in der Vermarktung gehen und unsere Innovationskraft unter Beweis stellen.“

Kurzbeschreibung: Der Geschäftsführende Gesellschafter der Derag Unternehmensgruppe, Max Schlereth stieg 2024 ins regionale Fernsehgeschäft ein und führt die drei Regionalsender – münchen.tv, tv.ingolstadt und L-TV Landesfernsehen – in der Localism Media GmbH zusammen, mit Horst Rettig als Geschäftsführer.

Firmenkontakt

Localism Media GmbH

Franziska Ofer

Lerchenauer Straße 110

80809 München

+49 89 4111 99 80



http://www.muenchen.tv

Pressekontakt

Köhnlechner Marketing & Medien

Alexandra Köhnlechner

Lerchenauer Straße 110

80809 München

+49 89 4111 99 80



http://www.muenchen.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.