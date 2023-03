TANAKA eröffnet Tochtergesellschaft in Seoul, Korea

Tochtergesellschaft in Korea soll das Geschäft mit Katalysatoren für Brennstoffzellen, Halbleitermaterialien für Leistungsbauelemente sowie für Vorprodukte und das Recycling von Edelmetallen fördern.

TANAKA hat eine Tochtergesellschaft in Seoul, Korea, gegründet. Die Gründung von TANAKA Kikinzoku Korea Co. Ltd. erfolgte am 10. November 2022, der operative Betrieb startet am 3. April 2023. Bisher musste das Unternehmen Transaktionen und Verkäufe mit Kunden in Korea als japanisches Unternehmen abwickeln. Das beschränkte die Möglichkeiten, etwa bei Projekten, bei denen die lokale Währung verwendet werden musste.

Die Tochtergesellschaft ermöglicht es jetzt, Transaktionen mit Kunden in Korea als lokales Unternehmen unter Verwendung der lokalen Währung Won durchzuführen. Das macht Transaktionen reibungsloser und schneller, etwa bei der Zollabfertigung. Auch ist die Tochtergesellschaft nun für die Teilnahme an Ausschreibungen qualifiziert, etwa für Projekte der nationalen koreanischen Forschungsinstitute oder für die Rückgewinnung von petrochemischen Katalysatorabfällen für das Recycling von Edelmetallen. Mit der Tochtergesellschaft kann TANAKA die Bedürfnisse lokaler Kunden besser erfüllen und die Palette der angebotenen Produkte weiter ausbauen, etwa für Edelmetall-Vorprodukte. TANAKA rechnet damit, dass sich der Umfang der Geschäfte in Korea erheblich erweitern wird.

Die Tochtergesellschaft im Überblick:

Unternehmensname: TANAKA Kikinzoku Korea Co., Ltd.

Direktoren: Yasutaka Ihara, Geschäftsführender Direktor (Teilzeit); Lee Jun Seok, Direktor (Vollzeit); Toru Shoji, Direktor (Teilzeit); Shigeyuki Kamiya, Direktor (Teilzeit); Akihito Sato, Corporate Auditor (Teilzeit)

Anschrift: #901 OPULENCE Bldg., 254, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul 06647 Korea

Gegründet: 10. November 2022

Mitarbeitende: 19 (inklusive 4 Expats)

Aktivitäten: Verkauf und Herstellung von industriellen Edelmetallprodukten (Materialien und Komponenten) von TANAKA; Verkauf von Beschichtungslösungen und Bereitstellung von technischen Dienstleistungen für Kunden; Rückgewinnung und Sammlung von Industrie-/Verbraucherabfällen

Kapital: 1 Milliarde Won (circa 720.000 Euro)

Shareholder: TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K. (100%)

Über TANAKA Precious Metals

Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA Precious Metals ein breit gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle, Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5.225 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2021 einen konsolidierten Nettoumsatz von 787,728 Milliarden Yen (ca. 5,5 Milliarden Euro).

*Im Zuge der Anwendung geänderter Rechnungslegungsstandards für die Umsatzrealisierung wird ab diesem Konzernrechnungsjahr ein Teil der Umsatzerlöse auf Nettobasis erfasst.

Globale Webseite:

https://tanaka-preciousmetals.com/en/

Produkte:

TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-on-industrial-products/

Pressekontakt:

Storymaker GmbH

Camilla-Shiori Oura-Müller

cs.oura-mueller@storymaker.de

Tel: +49 160 1220366

TANAKA Holdings Co., Ltd.

https://tanaka-preciousmetals.com/de/inquiries-for-media/

Firmenkontakt

TANAKA Holdings Co., Ltd.

Kazuko Shimano

Tokyo Building 22F, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku

100-6422 Tokyo

+49 160 1220366



https://tanaka-preciousmetals.com

Pressekontakt

Storymaker GmbH

Camilla Oura-Müller

Schwanthalerstraße 73

80336 München

+49 160 1220366



http://www.storymaker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.