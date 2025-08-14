TANAKA PRECIOUS METAL GROUP und JEPLAN starten Partnerschaft zur Förderung einer dekarbonisierten Kreislaufwirtschaft

Ziel der Zusammenarbeit ist ein Rahmen zur Behandlung von Kunststoffen in Edelmetall-Rückgewinnungsprozessen

Tokio, Japan – Die TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd. hat eine Partnerschaft mit JEPLAN, INC. geschlossen. Gemeinsam wollen die Unternehmen CO2-Emissionen verringern und Kunststoffe in den Edelmetall-Rückgewinnungsprozessen der TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd. effizienter recyceln.

TANAKA bringt langjährige Erfahrung im Edelmetallrecycling ein, JEPLAN seine Expertise im chemischen Recycling von Kunststoffen. Mit der Partnerschaft verfolgen beide das Ziel, durch ihre jeweiligen Stärken eine dekarbonisierte, ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft voranzubringen.

TANAKAs Engagement für eine Kreislaufwirtschaft

Seit der Gründung im Jahr 1885 gehört TANAKA zu den führenden Akteuren der Edelmetallbranche und engagiert sich aktiv dafür, diese begrenzten Ressourcen wiederzuverwerten. Bei der Aufarbeitung von Prozessabfällen, die Kund*innen zur Rückgewinnung von Edelmetallen einsenden, enthalten viele Materialien Kunststoffe – etwa Reinigungstücher oder medizinische Utensilien -, an denen Edelmetalle haften oder adsorbiert sind. Bisher hat TANAKA diese kunststoffhaltigen Abfälle in der Regel verbrannt, um die organischen Bestandteile zu entfernen, bevor die Edelmetalle aus der Asche zurückgewonnen wurden.

Obwohl das thermische Verfahren auch umweltkritische Stoffe entfernt, verursacht es erhebliche CO2-Emissionen – ein wachsendes Problem auf dem Weg zu einer klimaneutralen Industrie.

Neue Perspektiven durch die Partnerschaft mit JEPLAN

JEPLAN verfügt über ein eigenes chemisches Recyclingverfahren für Polyethylenterephthalat (PET), einen weit verbreiteten Kunststoff. TANAKA prüft nun, wie sich diese Technologie ergänzend zum herkömmlichen Rückgewinnungsprozess einsetzen lässt. Ziel ist es, Kunststoffe nicht mehr zu verbrennen, sondern chemisch aufzubereiten.

Die Unternehmen konzentrieren sich dabei auf Materialien wie gebrauchte Spritzen oder Reinigungstücher. Durch den Einsatz des chemischen Verfahrens lassen sich die CO2-Emissionen voraussichtlich auf rund 10% des bisherigen Werts senken.

Darüber hinaus ermöglicht das neue Verfahren nicht nur die Rückgewinnung von Edelmetallen, sondern auch die stoffliche Wiederverwertung der Kunststoffe. So leisten beide Partner mit ihrem jeweiligen Fachwissen einen aktiven Beitrag zur Entwicklung einer dekarbonisierten Kreislaufwirtschaft.

Über JEPLAN, INC

Vertreter: Masaki Takao, Representative Director, President und Chief Executive Officer

Gründung: Januar 2007

Tätigkeit: Entwicklung und Anwendung chemischer Recyclingverfahren für PET (u.a. aus Flaschen und Polyesterfasern)

JEPLAN verfolgt mit seiner Mission „We circulate our world“ das Ziel, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Mithilfe eigener PET-Chemikalien-Recyclingtechnologie zerlegt das Unternehmen PET-Abfälle wie PET-Flaschen oder Polyesterfasern bis auf Molekülebene, entfernt Verunreinigungen und stellt daraus Rezyklate in einer Qualität her, die mit neuen, petrochemischen Produkten vergleichbar ist. Auf diese Weise trägt JEPLAN zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.

Die JEPLAN-Gruppe betreibt PET-Chemikalienrecyclinganlagen an zwei Standorten: PET REFINE TECHNOLOGY CO., LTD. (Kanagawa Präfektur) für PET-Flaschen und Kitakyushu Hibikinada Plant (Fukuoka Präfektur) für Polyesterfasern. Das Unternehmen fördert außerdem die Lizenzierung von Technologien in Japan und im Ausland.

Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA ein breit gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle, Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten auch für den Privatgebrauch. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5,591 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten Nettoumsatz von 846.9 Milliarden Yen (ca. 5,2 Milliarden Euro).

