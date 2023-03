TANAKA übernimmt Metalor Electrotechnics (Suzhou)

Neue 100%-Tochter METALOR TANAKA Electrical Materials (Suzhou) soll das Geschäft mit elektrischen Kontakten in China und Asien stärken

TANAKA übernimmt zum 1. April 2023 alle Anteile von Metalor Electrotechnics (Suzhou) Ltd.. Das gab TANAKA heute bekannt. Die Tochtergesellschaft wird umbenannt in METALOR TANAKA Electrical Materials (Suzhou) Ltd., und wird zur einer hundertprozentigen Tochter von TANAKA. Bisher gehörte das Unternehmen zu Metalor Technologies International SA.

Ziele der Übernahme von Metalor Suzhou

In den letzten Jahren ist der Bedarf großer chinesischer Kunden an einer lokalen Produktion von elektrischen Kontakten in China gestiegen. Um diese Nachfrage zu befriedigen und eine stabile Versorgung aufzubauen, erweitert TANAKA seine Produktionskapazitäten in China. Dazu führt das Unternehmen sein Produkt-Knowhow mit den Produktionsressourcen von Metalor Suzhou zusammen. Das ermöglicht es TANAKA, seine Pläne zur Ausweitung des Geschäfts in China zu verfolgen. Darüber unterstützt es als Teil des Netzwerks von TANAKA die Expansion in neue, stark wachsende Märkte in Asien. 2024 wird TANAKA einen Teil der Fertigung elektrischer Kontakte an die neue Tochtergesellschaft übertragen und die Massenproduktion aufnehmen. Durch die Übernahme wird TANAKA in der Lage sein, ein breiteres Produktspektrum für elektrische Silberkontakte für Komponenten in Automobilen anzubieten. TANAKA erwartet, dass sich der Umsatz der Tochtergesellschaft bis 2030 verdoppeln wird.

Über Metalor Suzhou

Metalor Suzhou wurde 2006 von Metalor als Standort für die Herstellung und den Vertrieb von elektrischen Kontakten und Kontaktbaugruppen in Asien und China in Betrieb genommen. Die Produkte werden hauptsächlich in Schaltvorrichtungen und Schutzschaltern verwendet. 2014 wurde das Werk von Metalor Suzhou an seinen heutigen Standort in Wuzhong, Suzhou, verlegt.

Die neue Tochtergesellschaft (ab April 2023)

Unternehmensname: METALOR TANAKA Electrical Materials (Suzhou) Ltd.

Vorsitzender (Stellvertretender Direktor): Tomoyuki Tada

Anschrift: 888 Wusong Road, Wuzhong Economic and Technological Development Zone, Suzhou, China

Unternehmenszweck: Herstellung und Vertrieb von elektrischen Kontakten und Drähten sowie Kontaktbaugruppen

Über TANAKA Precious Metals

Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA Precious Metals ein breit gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle, Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5.225 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2021 einen konsolidierten Nettoumsatz von 787,728 Milliarden Yen (ca. 5,5 Milliarden Euro).

*Im Zuge der Anwendung geänderter Rechnungslegungsstandards für die Umsatzrealisierung wird ab diesem Konzernrechnungsjahr ein Teil der Umsatzerlöse auf Nettobasis erfasst.

Globale Webseite:

https://tanaka-preciousmetals.com/de/

Produkte:

TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.

https://tanaka-preciousmetals.com/de/inquiries-on-industrial-products/

Pressekontakt:

TANAKA Holdings Co., Ltd.

https://tanaka-preciousmetals.com/de/inquiries-for-media/

Firmenkontakt

TANAKA Holdings Co., Ltd.

Kazuko Shimano

Tokyo Building 22F, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku

100-6422 Tokyo

+49 160 1220366

https://tanaka-preciousmetals.com

Pressekontakt

Storymaker GmbH

Camilla Oura-Müller

Schwanthalerstraße 73

80336 München

+49 160 1220366

http://www.storymaker.de

