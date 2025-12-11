Tangible Growth und cbs starten Partnerschaft

Heidelberg, 11. Dezember 2025 – Tangible Growth und cbs Corporate Business Solutions arbeiten künftig als Partner zusammen. Die Kooperation verbindet das Management der Strategieumsetzung mit der Realisierung von Unternehmenstransformationen. Die Zusammenarbeit adressiert eine hartnäckige Herausforderung bei groß angelegten IT-Transformationsprojekten: Abgeschlossene Projekte erzielen nicht die prognostizierten Mehrwerte. Die neue Partnerschaft kombiniert die Softwareplattform für Strategieumsetzung von Tangible Growth mit der Expertise von cbs im Bereich Unternehmenstransformation, um in Kundenprojekten schnellen Mehrwert zu erzielen.

Viele Unternehmen stehen vor komplexen Transformationen, bei denen die Kluft zwischen Projektdefinition und Umsetzung erhebliche Risiken für das Geschäft birgt. Die Partnerschaft zwischen Tangible Growth und cbs begegnet diesem Problem, indem sie eine vernetzte Transformationsüberwachung schafft und eine zentrale Rolle in den initialen Gesprächen mit Kunden spielt. „Der Beratungsansatz von cbs besteht darin, den zu schaffenden Mehrwert im Voraus mit den Kunden zu definieren und diesen dann schnell in abgesicherten Schritten während des gesamten Projektlebenszyklus zu liefern“, so Rainer Wittwen, CEO von cbs. „Mit Tangible Growth haben wir eine Plattform gefunden, die uns dabei hilft, diese Ergebnisse zu erzielen, anstatt nur Projekte zu verwalten.“

Juuso Hämäläinen, Gründer und CEO von Tangible Growth, ergänzt: „Transformationsprojekte im Unternehmenskontext verfehlen oft ihre erklärten Ziele, selbst wenn sie termingerecht und innerhalb des Budgets umgesetzt werden. cbs verfügt über einen ausgezeichneten Ruf im SAP-Ökosystem. Wir freuen uns auf eine Partnerschaft, in der wir denselben Ansatz zur Wertschöpfung verfolgen und gemeinsam wachsen können.“

In den Transformationsprojekten von cbs wird Tangible Growth von den Beraterinnen und Beratern in den Phasen der Strategie- und Zieldefinition mit Kunden eingesetzt. Die Ergebnisse der Diskussionen werden als OKR-Punkte in der Tangible Growth Plattform dokumentiert. Das Tool wird dann für das Tracking und die Kurskorrektur während des Projektlebenszyklus verwendet. „Wir setzen die OKR-Methodik bereits seit vielen Jahren erfolgreich ein, hatten jedoch noch nie ein Tool zur Unterstützung der Projekte. Mit dieser Partnerschaft können wir das nun ändern“, erklärt Oliver Dorsner, Mitglied der Geschäftsleitung bei cbs. „Mit Tangible Growth sind wir dem aktuellen SAP-Toolchain-Ansatz einen Schritt voraus. Anstatt Prozess- und Landscapediskussionen zu führen, sprechen wir über Ergebnisse. Das ist eine völlig andere Art der Kommunikation, die von den Kunden sehr geschätzt wird.“

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für renommierte internationale Kunden aus Fertigung, Chemie, Life Sciences und Automobilindustrie. Mit der Erfahrung aus mehr als 5.000 internationalen Projekten und 30 Jahren Marktpräsenz ist cbs Experte für globale und digitale End-to-End-Geschäftsprozesse. cbs ist Teil der Materna-Gruppe und beschäftigt 1.700 Mitarbeiter an mehr als 40 Standorten weltweit.

