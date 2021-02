tangro: Noch mehr Automatisierung im Rechnungswesen

Software zur Rechnungseingangsverarbeitung bietet neue Optionen für das vollautomatische Buchen eingehender Rechnungen

Heidelberg, 11.02.2021 – Die Software tangro IM (Invoice Management) des Heidelberger Unternehmens tangro ( www.tangro.de) bietet nun noch mehr Optionen für ein direktes Buchen von eingehenden Rechnungen in SAP. Damit wird die Verarbeitung von Rechnungsbelegen noch mehr beschleunigt und der Automatisierungsgrad im Rechnungswesen weiter gesteigert.

tangro IM verarbeitet bestellbezogene Rechnungen unabhängig vom Eingangskanal auch direkt im Hintergrund, ohne dass Sachbearbeiter manuell eingreifen müssen. Unter welchen Voraussetzungen Belege dunkel verbucht werden sollen, regeln verschiedene Customizing-Optionen. Die Bandbreite dieser Einstellungsmöglichkeiten wurde nun noch einmal ausgebaut.

So erlaubt tangro IM jetzt eine automatisierte Verarbeitung eingehender Rechnungen in Abhängigkeit vom Bruttobetrag. Damit kann festgelegt werden, dass alle Belege eines Lieferanten, die eine vorher definierte Betragsgrenze nicht überschreiten, systembasiert gebucht werden. Auch für bestimmte Bestellarten lässt sich nun eine automatisierte Verarbeitung einrichten. So kann beispielsweise bei Rahmenbestellungen eine Verbuchung aller hierfür eingegangenen Rechnungen ohne manuelles Eingreifen erfolgen. Eine vollautomatische Verarbeitung ist in tangro IM außerdem für Rechnungen einer bestimmten Beleg-Art definierbar. Gutschriften bestimmter Lieferanten etwa werden dann immer automatisch im Hintergrund gebucht.

Durch die neuen Optionen zur Dunkelverbuchung bietet tangro IM noch mehr Flexibilität für eine Automatisierung der Verarbeitung eingehender Rechnungen. Die Prozessdigitalisierung im Rechnungswesen wird noch wirksamer unterstützt.

Über tangro

Die tangro software components gmbh ( www.tangro.de) ist SAP-Spezialist für Inbound-Dokumenten-Management mit über 30 Jahren SAP-Erfahrung. tangro unterstützt Firmen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen durch die Automatisierung dokumentenbasierter Abläufe. Die Lösungen der tangro Inbound Suite sind SAP- und S/4HANA-embedded und decken die relevanten Belegarten in den Bereichen Finanzen, Einkauf und Kundenservice ab. Sämtliche Eingangskanäle wie Posteingang, Fax, E-Mail oder EDI werden unterstützt. tangro Software zeichnet sich durch höchste Usability und schnelle Implementierbarkeit aus.

Kontakt

tangro software components gmbh

Gesine Liskien

Speyerer Straße 4

69115 Heidelberg

06221-133360

info@tangro.de

http://www.tangro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.