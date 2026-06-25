tankpool24 launcht Podcast „we power your future“

Erste Folge: Wasserstoff im Schwerlastverkehr

tankpool24 erweitert seine Kommunikation um ein neues Format: Mit „we power your future“ startet das Unternehmen einen eigenen Podcast für die Transport- und Logistikbranche. Die erste Folge erscheint in der zweiten Juliwoche auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Im Mittelpunkt der Premierenfolge steht Wasserstoff als Antriebstechnologie im Schwerlastverkehr. Ein Thema, das die Transportbranche zunehmend beschäftigt und für viele Fuhrparkbetreiber mit konkreten Investitionsfragen verbunden ist. Zu Gast sind Rüdiger Schuma, Geschäftsführender Gesellschafter der Krimphoff & Schulte Mineralöl-Service und Logistik GmbH, sowie Sebastian Niehoff, Geschäftsführer der H2 Powercell GmbH. Schuma bringt dabei die Perspektive eines mittelständischen Mineralölhändlers mit, der selbst als Investor in Wasserstofftechnologie aktiv ist. Niehoff gibt Einblick in den Stand der Technologie, die Infrastrukturentwicklung und die Frage, wann sich Wasserstoff für Flottenbetreiber konkret rechnet.

„we power your future“ richtet sich an Fuhrparkbetreiber, Spediteure und alle, die im Schwerlastverkehr arbeiten und wissen wollen, wohin die Reise geht. Das Format ist technologieoffen und praxisnah, also ganz im Sinne der tankpool24-Unternehmenskommunikation.

„Der Schwerlastverkehr steht vor einem echten Technologiewandel. Mit unserem Podcast möchten wir dazu beitragen, dass unsere Kunden und Partner die Entwicklungen der Branche besser einordnen können. Dabei setzen wir nicht auf abstrakte Zukunftsversprechen, sondern auf fundierte Einschätzungen von Menschen, die die Veränderungen täglich erleben und aktiv mitgestalten“, so Annika Werner, Marketingleitung tankpool24.

Die erste Folge erscheint in der zweiten Juliwoche auf Spotify, Apple Podcasts und allen weiteren gängigen Plattformen. Weitere Folgen sind bereits in Planung, darunter Themen wie HVO100, LNG, Elektromobilität und Regulatorik im Schwerlastverkehr.

we power your way

Die tankpool24 GmbH ist ein Zusammenschluss von 15 mittelständischen Mineralölunternehmen und betreibt mit über 2.200 Stationen eines der größten Tankstellennetze für LKW in ganz Europa. Mit einem umfassenden und ständig wachsenden Netzwerk bietet tankpool24 professionelle Dienstleistungen und Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse des modernen Lastverkehrs zugeschnitten sind.

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