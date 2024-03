TAO gibt Startschuss zur Erneuerung unter neuem Eigentümer Nikolaus Haas.

TAO Sportswear GmbH, ein führender Anbieter von Sportbekleidung, vor Allem im Bereich des Laufsportes, befindet sich im Aufbruch zu neuen Höhen unter der Leitung seines neuen Inhabers, Nikolaus Haas. Seit dem Wechsel der Eigentümerschaft im vergangenen Jahr hat Haas das Unternehmen energisch erneuert, wobei er stets den hohen Anspruch an nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte im Blick behält.

Am heutigen Tag markiert TAO einen bedeutenden Meilenstein in seiner Erneuerungsreise mit dem Launch eines umfassenden Updates für seine Firmenwebsite. Diese Neugestaltung der Website spiegelt nicht nur das Engagement des Unternehmens für ein verbessertes Kundenerlebnis wider, sondern unterstreicht auch das Bekenntnis zur Innovation und Modernisierung in allen Geschäftsbereichen.

Nikolaus Hass, der neue Inhaber von TAO, äußert sich enthusiastisch über die heutige Veröffentlichung: „Wir freuen uns sehr, den Startschuss für die Erneuerung von TAO mit der Einführung unserer aktualisierten Webseite bekannt zu geben. Diese überarbeitete Plattform wird es unseren Kunden erleichtern, sich über unsere Produkte zu informieren und nahtlos mit der Marke zu interagieren. Wir sind fest entschlossen, unsere Position als Anbieter von hochwertiger Sportswear weiter zu stärken und gleichzeitig unsere Bemühungen für Nachhaltigkeit zu intensivieren.“

Neben dem Website-Update präsentiert TAO der Presse auch exklusive Einblicke in die Running Collection des Unternehmens. Diese Kollektion

verkörpert die perfekte Synthese aus Funktionalität, Stil und Nachhaltigkeit – ein Merkmal, das das Fundament von TAOs Markenidentität bildet.

Über TAO Sportswear GmbH: TAO ist ein renommiertes Sportswear- Unternehmen, das sich der Herstellung hochwertiger und nachhaltiger Sportbekleidung verschrieben hat. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Funktionalität und Umweltverträglichkeit hat sich TAO als eine führende Marke in der Sportbekleidungsbranche, vor allem im Bereich des Laufsportes etabliert.

