TaoTronics: 20% Rabatt auf LED-Schreibtischlampen

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Die Tage werden langsam immer kürzer. Da kommen leuchtstarke Schreibtischlampen gerade recht – ob zum konzentrierten Lernen, erledigen von Hausaufgaben, zum gemütlichen Lesen oder für die kreative Arbeit. TaoTronics hat den passenden Rabatt und bietet bis zum 19. September satte 20 Prozent Nachlass auf das gesamte Sortiment an Schreibtischlampen.

Rellingen, Deutschland, 31. August 2021 – Die durchdachten Schreibtischlampen von TaoTronics bereichern mit pfiffigem Design und cleveren Ideen wirklich jeden Schreibtisch und jede Lese-Ecke. Sie bieten beispielsweise schicke Gehäuse mit ergonomischer Form, smarte Extras wie integrierte USB-Lademöglichkeiten und dimmbare Lichtstärke für einen besonders augenfreundlichen Betrieb.

Besonders die Möglichkeit zur Regelung der Helligkeit ist entscheidend, denn die Leuchtstärke von Lampen sollte immer der jeweiligen Situation angepasst sein. Sowohl zu schwaches als auch zu helles Licht überanstrengt nämlich unsere Augen und kann zu unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen führen – bis hin zu Kopfschmerzen.

Um derartigen Problemen vorzubeugen, gewährt TaoTronics auf das komplette Sortiment an LED-Schreibtischlampen ab sofort einen Rabatt von 20 Prozent. Die Spezialaktion unter dem Motto “Back To School” gilt für den offiziellen Webshop unter www.taotronics-eu.com und dauert bis zum 19. September 2021 an. Während dieses Zeitraums erhalten interessierte Kunden den Nachlass, indem sie einfach den Rabatt-Code “BACK2SCHOOL” während des Bestellvorgangs nutzen.

Mit den Produkten von TaoTronics wird das eigene Zuhause mehr als smart. Es wird lebens- und liebenswerter. Haushaltshilfen für besseres Raumklima, Küchengeräte für mehr Genuss und smarte Lampen für mehr Durchblick zeigen, wie intuitive Technik das Leben bereichert. Für unterwegs bieten die innovativen Kopfhörer von TaoTronics starken Musikgenuss, beste Verständlichkeit und Geräuschunterdrückung genau dorthin, wo sie benötigt werden.

Die Sunvalley Gruppe wurde im Jahr 2007 im chinesischen Shenzhen gegründet und vereint sechs namhafte Marken, die mit smarter Unterhaltungselektronik das Leben von Menschen auf der ganzen Welt bereichern. Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen von Entwicklung und Design bis zu Logistik und Vertrieb unter dem Dach der Sunvalley Gruppe innovative technische Produkte für alle Bereiche des täglichen Lebens. Den Verkauf in Deutschland übernimmt seit 2009 die ZBT International Trading GmbH mit Sitz in Hamburg als 100-prozentige Tochtergesellschaft. Zu den Marken der Sunvalley Group gehören TaoTronics und VAVA sowie RAVPower.

