TAP.DE Customer Day im hybriden Format

Dank virtueller Teilnahme mit minimalem Aufwand maximalen Wissenszuwachs gewinnen

Straubing, 10. August 2021 – Am 5./6. Oktober 2021 findet der diesjährige TAP.DE Customer Day statt. Erstmals besteht die Möglichkeit, an einem Kundentag des Straubinger IT-Consulting-Unternehmens per Live-Stream teilzunehmen. Schon jetzt können sich Interessenten für die virtuelle Teilnahme anmelden.

Im Fokus des Customer Days steht die Cloud, Next-Generation Security, Next-Level-Support und die sichere Digitalisierung von Businessprozessen in Unternehmen. Gemeinsam mit seinen Business-Partnern werden Michael Krause, Geschäftsführer TAP.DE Solutions GmbH, und sein Team über die vielfältigen Cloud Technologien und die damit verbundenen Möglichkeiten sowie Notwendigkeiten aufklären. Aktuelle Technologie-Trends werden anhand konkreter Praxisbeispielen vorgestellt und können direkt im Anschluss mit Experten diskutiert werden.

Alle, die den TAP.DE Customer Day nicht physisch besuchen, können ganz einfach per Livestream daran teilnehmen. Ohne viel Aufwand ist so ein maximaler Knowhow-Zuwachs möglich. Schon jetzt steht die komplette Agenda der Veranstaltung mit vielen kompetenten Speakern. Sehr flexibel kann jeder den Vortrag heraussuchen, der einen am meisten interessiert.

“Wir freuen uns sehr darüber, dass wir bereits heute zahlreiche Anmeldungen vorliegen haben und das Interesse an unserem gestreamten- Event so groß ist”, sagt Michael Krause. Er und die teilnehmenden Partner Cybereason, Matrix42, MATESO, HiSolutions, ReLicense, SmartFurniture, Solarwinds, TeamViewer, Yubico, BüchnerBarella und Bugl& Kollegen, freuen sich jetzt schon auf den lange ersehnten Fachaustausch mit den Kunden und Interessenten.

Mehr Informationen und Anmeldung unter: Customer Day 2021 – TAP.DE Solutions GmbH

Die TAP.DE Solutions GmbH ist seit 2007 ein Beratungsunternehmen, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben des Anwenders einfacher und smarter zu gestalten. Für Unternehmen spielen dabei natürlich Sicherheit, Prozesseffizienz und Compliance eine wichtige Rolle. Diesen Spagat zwischen den Erwartungshaltungen überwinden wir mit ganzheitlichen Konzepten und Lösungen. Wir erarbeiten den individuellen, perfekten IT Workplace, mit dessen Lösungen sich nachhaltige Mehrwerte für Unternehmen und Mitarbeiter generieren lassen. Dabei legen wir großen Wert auf den Übergang von der Strategie zum Betrieb. Unser spezialisiertes und erfahrenes Team steht Unternehmen deshalb als kompetenter Berater in Fragen zum Arbeitsplatz der Zukunft, Endpoint Security sowie das Enterprise Service Management zur Seite. In den Bereichen Process Consulting und Business Analytics agieren wir als fachkundiger Systemintegrator und Berater.

Das Unternehmen ist strategischer Partner von Bugl & Kollegen, Centraya, Check Point, Cybereason Mateso, Matrix42, Micro Focus, ReLicense, smartfurniture, SoftwareONE, Solarwinds, TeamViewer, Vectra AI, VMware, Wandera, Yubico. Weitere Informationen unter www.tap.de

Firmenkontakt

TAP.DE Solutions GmbH

Michael Krause

Europaring 4

94315 Straubing

+49 (9421) 5101-500

+49 (9421) 5101-400

kontakt@tap.de

http://www.tap.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.