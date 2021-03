TAP.DE Solutions wird von Matrix42 als Diamond Partner ausgezeichnet

Beratungskompetenz, Produkt-Knowhow und Lizenzwachstum bringen das IT-Consultingunternehmen an die elitäre Spitze der Matrix42 Partner

München, 10. März 2021 – Anfang März hat Matrix42 die TAP.DE Solutions GmbH als Diamond Partner ausgezeichnet. Damit ist TAP.DE weltweit das zweite Unternehmen überhaupt, das die Auszeichnung des höchsten Matrix42 Partnerlevels erhält.

Seit über einem Jahrzehnt gehört das IT-Beratungsunternehmen zu den führenden Partnern von Matrix42. Es wurde sieben Mal hintereinander Partner of the Year und konnte jetzt durch neue Projekte und Lizenzverkäufe gleich zum Diamond Partner aufsteigen. Michael Krause, Geschäftsführer TAP.DE Solutions GmbH: “Diese exklusive Auszeichnung und der höchste Partnerlevel bestätigen uns in unserem Bestreben, erstklassige Beratungsleistungen rund um die Themen Modern Workplace, Security und Enterprise Service Management zu erbringen. Seit nunmehr 14 Jahren verbindet uns die Partnerschaft mit Matrix42 und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kunden für ihr Vertrauen, den Matrix42-Mitarbeitern für die Zusammenarbeit und meinem TAP.DE-Team für seinen leidenschaftlichen Einsatz bedanken.”

Die Bewertungskriterien für die Verleihung des Diamondlevels sind anspruchsvoll, gehen sie doch weit über Aspekte wie Umsatz und Lizenzverkäufe hinaus. Der Diamondlevel steht für höchste Produkt- und Beratungskompetenz, weitreichende Praxis- und Branchenerfahrung, kundenzentriertes Handeln sowie eine langjährige Expertise bei der Entwicklung ganzheitlicher Workspace-Management-Konzepte.

Marek Sukiennik, Global Director Partner Management Matrix42: “Wir freuen uns, dass TAP.DE nun Matrix42 Diamond Partner ist. TAP.DE ist einer unserer langjährigen Beratungs- und Implementierungspartner in Zentraleuropa und kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zur Implementierung von Matrix42-Lösungen zurückblicken. Wir sind sehr glücklich, dass TAP.DE mit uns weiterwachsen will und freuen uns auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft.”

In dieser wird TAP.DE seinen Kunden weiterhin als Systemintegrator mit Prozesserfahrung zur Seite stehen und sie bei der optimalen Softwareimplementierung und -nutzung unterstützen.

Die TAP.DE Solutions GmbH ist seit 2007 ein Beratungsunternehmen, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben des Anwenders einfacher und smarter zu gestalten. Für Unternehmen spielen dabei natürlich Sicherheit, Prozesseffizienz und Compliance eine wichtige Rolle. Diesen Spagat zwischen den Erwartungshaltungen überwinden wir mit ganzheitlichen Konzepten und Lösungen. Wir erarbeiten den individuellen, perfekten IT Workplace, mit dessen Lösungen sich nachhaltige Mehrwerte für Unternehmen und Mitarbeiter generieren lassen. Dabei legen wir großen Wert auf den Übergang von der Strategie zum Betrieb. Unser spezialisiertes und erfahrenes Team steht Unternehmen deshalb als kompetenter Berater in Fragen zum Arbeitsplatz der Zukunft, Endpoint Security sowie das Enterprise Service Management zur Seite. In den Bereichen Process Consulting und Business Analytics agieren wir als fachkundiger Systemintegrator und Berater.

Das Unternehmen ist strategischer Partner von Bugl & Kollegen, Centraya, Check Point, Mateso, Matrix42, Micro Focus, ReLicense, smartfurniture, SoftwareONE, Solarwinds, Vectra AI, VMware, Wandera. Weitere Informationen unter www.tap.de

Firmenkontakt

TAP.DE Solutions GmbH

Michael Krause

Europaring 4

94315 Straubing

+49 (9421) 5101-500

+49 (9421) 5101-400

kontakt@tap.de

http://www.tap.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de

