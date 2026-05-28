Tardocillin® außer Vertrieb: InfectoPharm sichert Versorgung mit Benzylpenicillin-Benzathin durch Import aus Portugal

Heppenheim, 28. Mai 2026 – Für benzylpenicillin-benzathinhaltige Arzneimittel zur parenteralen Applikation hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) bereits am 21. Januar 2026 einen Versorgungsmangel in Deutschland festgestellt. Grund für den Engpass ist die Einstellung der Produktion bei den bisherigen Lohnherstellern. In diesem Zusammenhang hat die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH alle Packungsgrößen von Tardocillin® als außer Vertrieb gemeldet: die 2er-Packung zum 1. Mai 2026 sowie die 1er- und 6er-Packung zum 15. Mai 2026.

InfectoPharm weist ausdrücklich darauf hin, dass die Abgabe von noch im Handel befindlicher Ware von Tardocillin auch nach dem 15. Mai zulässig ist und das Präparat weiterhin zu Lasten der Krankenkassen erstattungsfähig bleibt. Als lieferfähige Alternative stellt die InfectoPharm-Tochterfirma Pädia Benzylpenicillin-Benzathin aus Portugal über eine gesetzliche Ausnahmeregelung zur Verfügung. Parallel dazu arbeitet InfectoPharm mit höchster Priorität an einer tragfähigen Produktionsabsicherung im europäischen Raum.

Bei dem parenteralen Benzylpenicillin-Benzathin handelt es sich um Lentocilin S1200 Atral 1.200.000 I.E./4 ml (PZN 20375044), das auf Basis einer erteilten Gestattung aus Portugal importiert wird. Das Präparat kann über den Großhandel bezogen werden und wird sowohl von den gesetzlichen als auch von den privaten Krankenkassen erstattet. Aufgrund des bestehenden Versorgungsmangels darf Lentocilin S1200 Atral in fremdsprachiger Aufmachung abgegeben werden. Die deutsche Übersetzung der Fachinformation, die Gebrauchsinformation, die Gestattung sowie das aktuelle Informationsschreiben stehen auf der Homepage von InfectoPharm unter www.infectopharm.de/praeparate/lentocilin/ zum Download bereit.

Weblinks

Zur Übersetzung der Fachinformation von Lentocilin S1200 Atral (deutsch)

Zur Übersetzung der Gebrauchsinformation von Lentocilin S1200 Atral (deutsch)

Bekanntmachung des Versorgungsmangels vom 21.01.2026

§ 79 Absatz 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG)

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, InfectoPharm Digital Health GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 330 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

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