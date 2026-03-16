Tarkett präsentiert neue Bodenlösung iQ Motion

Innovativer homogener Bodenbelag erweitert iQ-Kollektionen mit starkem Design, hoher Performance und nachhaltigem Konzept.

Ludwigshafen, März 2026 – Tarkett stellt mit iQ Motion eine leistungsstarke Erweiterung seiner bekannten iQ Kollektionen vor. Der neue homogene Bodenbelag kombiniert hohe technische Performance mit einem frischen, dynamischen Design. Die iQ Serien zählen weltweit zu den stärksten Bodenlösungen für Gesundheits- und Bildungsbauten, den Einzelhandel und moderne Arbeitsumgebungen. Auch iQ Motion erfüllt dieses hohe Niveau und bietet die besondere Fähigkeit, seine Oberfläche durch Trockenpolieren wiederherzustellen – komplett ohne Wasser und ohne Chemikalien. Dies erleichtert die Pflege und steigert die Lebensdauer erheblich. Ein iQ Boden erreicht in der Regel über 30 Jahre Nutzungsdauer.

iQ Motion setzt auf eine sorgfältig entwickelte Palette aus 16 natürlichen Farbtönen, inspiriert vom zeitlosen Terrazzo. Das Design verbindet einen ruhigen Hintergrund mit sechs Akzenten in zwei Größen – in deckenden und perlmuttartigen Optiken. Das ausdrucksstarke Muster erzeugt ein Gefühl von Bewegung und Vitalität. Die Serie ist in vier Farbrichtungen erhältlich: Green, Blue, Grey und Brick. Ergänzend bietet Tarkett die Variante iQ Motion Acoustic, ausgestattet mit 2 mm homogener Nutzschicht und 16 dB Trittschalldämmung. Diese ist bereits ab einer Rolle lieferbar.

Auch technisch hat Tarkett die gesamte iQ Familie weiterentwickelt. Die neue iQ PU überzeugt durch verbesserte Mikrokratz- und Fleckenbeständigkeit. Zusätzlich zur standardmäßigen R9-Rutschhemmung (EN 16165 Anhang B) ist künftig eine erhöhte Rutschhemmung R10 auf Anfrage verfügbar. Alle iQ Böden sind besonders flexibel und für die wannenförmige Verlegung geeignet. So entsteht ein nahtloser Boden-Wandhochzug für wasserdichte Hygienebereiche. Tarkett verdoppelt zudem die Garantiezeit der iQ Kollektionen auf 20 Jahre.

Die Serie wurde konsequent für die Kreislaufwirtschaft entwickelt. Am Ende ihrer Nutzungsdauer kehren die Beläge über das ReStart® Rücknahme- und Recyclingprogramm in den Produktionskreislauf zurück. iQ weist den niedrigsten zirkulären CO-Fußabdruck homogener Bodenbeläge auf – mindestens zweieinhalbmal geringer als bei Wettbewerbsprodukten. Die Beläge bestehen im Durchschnitt aus 25,5 % recyceltem Material, werden in Schweden mit erneuerbarer Energie gefertigt und erfüllen die Anforderungen der Cradle to Cradle® Prinzipien. Sie sind frei von Phthalaten, Bioziden und Schwermetallen.

Mit über 300 Millionen verlegten Quadratmetern weltweit stehen die iQ Kollektionen seit mehr als 70 Jahren für Innovation, Langlebigkeit und höchste Kundenzufriedenheit.

Weitere Informationen: https://boden.objekt.tarkett.de

Über Tarkett

Mit einer Geschichte von mehr als 140 Jahren ist Tarkett ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Bodenbelägen und Sportböden, der im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 3,3 Mrd. Euro erwirtschaftet hat. Die Tarkett Gruppe beschäftigt fast 12.000 Mitarbeiter und verfügt über 24 Forschungs- und Entwicklungszentren, 8 Recyclingzentren und 35 Produktionsstätten. Der Bodenexperte beliefert Kunden in über 100 Ländern mit Vinylböden, Linoleum, DESSO Teppichböden, Holzfußböden, Kunstrasen sowie Laufbahnen für Athleten. Tarkett entwickelt und bietet Lösungen für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Geschäfte und Sportplätze. Mit seinem Ziel „The way to better floors“ hat sich Tarkett verpflichtet, schon heute die Ressourcen zu schonen, CO einzusparen und den Klimawandel zu bekämpfen. Um die Kreislaufwirtschaft zu fördern, hat Tarkett daher eine Öko-Innovationsstrategie umgesetzt, die auf den Cradle to Cradle Prinzipien basiert und mit dem Human Conscious Design Ansatz des Konzerns abgestimmt ist. Tarkett ist am geregelten Markt der Euronext notiert (Segment B, ISIN: FR0004188670, Ticker: TKTT). www.tarkett.de

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