Urlaubsfeeling im Café

Wenn die Sonne vom Himmel strahlt, kommt bei vielen Urlaubsfeeling pur auf. Doch auch die Daheimgebliebenen oder die, die ihren Urlaub schon hinter sich haben, kann man als Gastronom verwöhnen. Ideal dafür sind die Tassenbeigaben für den Sommer von Hellma. Für Urlaubsfeeling sorgen zum Beispiel die Produkte der Italian Selection.

In der Box „Italian Selection“ erwarten Sie fünf verschiedene schokolierte Köstlichkeiten, mit denen Ihre Gäste sich das Heißgetränk mit italienischem Flair versüßen können. Die Box mit den Tassenbeigaben für den Sommer enthält jeweils 40 Portionen in typisch italienischen Geschmacksrichtungen: „Tiramisu Krispy“, „Limone Krispy“, „Espresso Krispy“, „Arancia Krispy“ und „Mandorla bianco“. Durch diese Auswahl an fünf Sorten Tassenbeigaben für den Sommer ist im stressigen Alltag für Abwechslung und Urlaubsfeeling Ihrer Gäste gesorgt. Die einzelnen Portionen überzeugen auch durch ihre hochwertige Verpackung mit je einem Motiv einer italienischen Stadt, wie z.B. Rom oder Venedig. Alle Portionen sind nicht nur „made in Italy“, sondern auch glutenfrei.

Für Ihre Gäste im Cafe, Restaurant oder Hotel, die auch im Sommer gerne einen Kaffee oder andere Heißgetränke genießen, gibt es noch eine weitere ideale Tassenbeigabe für den Sommer von Hellma: Kokos-Krispy in Portion. Dahinter verbirgt sich ein knuspriger Kern mit frischem Kokos-Geschmack, umhüllt von einem zarten Mantel aus weißer Schokolade. Mit dem Kokos-Krispy zaubern Sie Ihren Gästen ein Lächeln ins Gesicht und sorgen für Südsee-Feeling an der Tasse. Egal, ob zum Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino oder Eiskaffee: Das Kokos-Krispy mit köstlicher weißer Schokolade und frischem Kokos-Geschmack ist die perfekte Tassenbeigabe für den Sommer und sorgt dafür, dass sich Ihre Gäste dem Urlaub ein Stück näher fühlen.

Der Portionsartikelspezialist Hellma hat ein umfangreiches Sortiment an Beigaben zu Heißgetränken. Mit der Italian Selection oder Kokos-Krispy haben Gastronomen immer eine Auswahl an Tassenbeigaben für den Sommer und können sich dadurch von der Konkurrenz abheben.

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

