„Taste your Future Day“ 2026 der Munich Hotel Alliance

Der dritte „Taste your Future Day“ der Munich Hotel Alliance findet am 14. März 2026 im Munich Marriott Hotel City West statt.

Am 14. März 2026 lädt die Münchner Luxushotellerie bereits zum dritten Mal zum interaktiven Job-Tasting-Tag in das Munich Marriott Hotel City West ein – ausgezeichnet von der Deutschen Hotelakademie 2025.

Die Munich Hotel Alliance, ein Zusammenschluss der führenden Luxus- und First-Class-Hotels in München, freut sich, an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen zu können: Der „Taste your Future Day 2026“, das interaktive Job-Tasting-Event der Münchner Luxushotellerie, das vor wenigen Wochen von der Deutschen Hotelakademie mit dem Hospitality HR Award ausgezeichnet wurde, findet auch in diesem Jahr statt: Am Samstag, den 14. März von 14 bis 17 Uhr präsentieren die 32 führenden Hotels in München in Kooperation mit der Praxis orientierten IST-Hochschule für Management ihre Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

TASTE YOUR FUTURE DAY 2026

Datum: Samstag, den 14. März 2026

Uhrzeit: 14 bis 17 Uhr

Ort: Munich Marriott Hotel City West

Anreise: am besten öffentlich: S-Bahn Haltestelle: Donnersbergerbrücke,

Tram 18 / 19 Haltestelle: Am Lokschuppen

Praxisnahe Einblicke und Möglichkeiten zum Netzwerken

Das Besondere am „Taste your Future Day“? Alle Teilnehmenden dürfen alles ausprobieren und in die faszinierende und abwechslungsreiche Welt der Luxushotellerie eintauchen: Cocktails mixen mit Star-Bartender, Profiköche hautnah erleben, köstliche Eclairs kreieren oder ein Fotoshooting für die Bewerbungsunterlagen stehen auf dem Tagesprogramm.

Schülerinnen und Schüler aller Abschlussklassen, Jugendliche ab 16 Jahren und Eltern dürfen sich auf spannende Masterclasses, umfassende Informationen zu zehn verschiedenen Berufen in der Hotellerie und handfeste Profitipps für die eigene Bewerbung freuen. Abgerundet wird das Event durch eine Modenschau der Auszubildenden um 15 Uhr, eine Live Talkrunde bestehend aus General Manager, Human Resources Verantwortlichen & Auszubildenden um 16 Uhr, einen Live-DJ und Food & Drinks.

Außerdem können Interessierte mehr über die dualen Studiengänge an der IST-Hochschule für Management im Bereich Hospitality erfahren.

Damit bietet der „Taste your Future Day“ der Munich Hotel Alliance den idealen Startpunkt für alle, die an einer Karriere in der Luxushotellerie interessiert sind und Teil der rund 700 Auszubildenden der Munich Hotel Alliance werden möchten. Die Teilnehmenden bekommen die Möglichkeit zum Netzwerken und können wertvolle Kontakte für ihre berufliche Zukunft knüpfen. Wer seine Karrierepläne bereits konkretisieren möchte, kann seinen Lebenslauf in mehrfacher Ausführung mitbringen, um im Nachhinein kontaktiert zu werden. Auch für die teilnehmenden Hotels bietet das Event die Möglichkeit, viele interessierte Young Talents kennenzulernen und sich über die Zukunft der Hotelbranche auszutauschen.

Programm

– Live Cooking Station: Pastry – Cupcakes und Macarons verzieren | Andaz Munich Schwabinger Tor

– Live Cooking Station: Sushi rollen mit dem Sushi Chef | Mandarin Oriental München

– Live Cooking Station: Make your own Sicilian Cannoli | The Charles Munich

– Alkoholfreie Cocktails mixen | 25hours Hotel The Royal Bavarian

– Gewürzmischungen und Kräutersalze herstellen | Munich Marriott München, Munich Marriott Hotel City West, Courtyard by Marriott Munich City Center

– „Blind Date“ / Geruchstest mit dem Bayerischen Hof | Hotel Bayerischer Hof

– Check Bewerbungsunterlagen und Tipps für Bewerbergespräche | Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski

– Glücksrad mit Fragen zur Hotellerie | Maritim Hotel München

– Service Training: Tablett tragen mit Hindernissen | Adina Hotel Munich

– Service Training: Tisch richtig eindecken und Servietten falten | The Rilano München

– Serviettenformen erraten und Gläser & Besteck richtig zuordnen | Hilton Munich Airport

– Mix your own Müsli | Le Meridien München, Königshof Munich

– Fachbegriffe-Quiz | Hotel München Palace

– Dalli Klick mit Hotelbildern | Holiday Inn Munich City Center

– „Fühl“ die Hotellerie Challenge | Rosewood Munich

– Escape-Game im Hotelstil: VIP-Gast auf Anreise | Steigenberger Hotel München

– Quiz – Koffer wiegen | Sofitel Munich Bayerpost

– Latte Art & Espresso Kultur | Cortiina Hotel

– Finde den Fehler im Zimmer & Taste Slush Ice | Innside by Melia – München Parkstadt Schwabing

– Revenue & Event Management; Convention Sales | The Westin Grand/Four Points by Sheraton

– Bewerbungsfoto zum Mitnehmen | Louis Hotel

– Jeder Teilnehmende erhält eine Teilnahmebestätigung beim Platzl Hotel München

– Informationsstand: Duales Studium an der IST-Hochschule für Management

Weiterhin sind folgende Hotels dabei:

– Hilton Munich City

– Courtyard by Marriott Garching

Wer kann teilnehmen?

Der „Taste your Future Day“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler jeder Schulform, Auszubildende, und Menschen, die sich umorientieren möchten. Natürlich können auch Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer an der einzigartigen Veranstaltung teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei, wichtig ist jedoch eine Anmeldung vorab, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und um allen Interessierten eine persönliche und interaktive Erfahrung zu garantieren.

Anmeldung & Social Media

Über event.munich-hotel-alliance.de geht es zur Anmeldung. Begleitet wird der „Taste your Future Day“ von einer abwechslungsreichen Social Media Kampagne auf Instagram und Facebook. @ munich_hotel_alliance.

Der „Taste your Future Day“ 2026 bringt zusammen, was zusammenpasst: An diesem Tag öffnet die Munich Hotel Alliance ihre Türen für die nächste Generation junger Talente, die Luxushotellerie lieben – und Gastgeber, die mit Herz und Professionalität begeistern.

Der „Taste your Future Day“ wurde von der Deutschen Hotelakademie ausgezeichnet!

Der „Taste your Future Day“ der Munich Hotel Alliance hat in den vergangenen Jahren nicht nur viele Schülerinnen und Schüler sowie deren Begleitpersonen und Lehrer überzeugt, sondern auch die Jury des Hospitality HR Awards der Deutschen Hotelakademie. Vor kurzem wurde der innovative „Taste your Future Day“ deutschlandweit mit dem 1. Platz im Bereich Recruiting ausgezeichnet. Die Jury begründet ihre Entscheidung in der offiziellen Pressemitteilung zum Award damit, dass das Berufsorientierungsevent verdeutlicht, wie Recruiting in der Hospitality neu gedacht und interaktiv gestaltet werden kann.

Der praxisnahe Tag für Schüler, Eltern und Lehrkräfte konnte in den vergangenen zwei Jahren bereits 600 Teilnehmende begeistern. „Mit persönlichen Begegnungen und interaktiven Erlebnissen wie gemeinsamen Sushi rollen oder dem Mixen von Cocktails wurden die Besucher nicht nur informiert, sondern inspiriert“, unterstreicht die Deutsche Hotelakademie. „Was hier entstanden ist, ist ein Meilenstein – nicht nur in der Ansprache junger Talente, sondern auch in der Zusammenarbeit von rund 30 führenden Hotels in München. Diese Allianz hat bewiesen, dass Wettbewerb und Kooperation sich nicht ausschließen, sondern ergänzen. Gemeinsam wurde ein Erlebnis geschaffen, das junge Menschen begeistert, berührt und aktiviert“, verdeutlicht Katja Fauth, Vice President People & Culture von Althoff Hotels, in der offiziellen Pressemitteilung zum Award.

Der Erfolg der vergangenen Jahre macht deutlich: Das Format trifft den Nerv der Zeit. Und es liefert ein überzeugendes Modell dafür, wie Nachwuchsgewinnung gelingt: als Plattform, die Orientierung gibt, Talente gewinnt und zeigt, wie wirkungsvoll echte Begegnungen sein können.

Die Munich Hotel Alliance freut sich auf einen erfolgreichen „Taste your Future Day“ 2026!

Weitere Informationen gibt es auf event.munich-hotel-alliance.de oder direkt bei der Munich Hotel Alliance per E-Mail: info@munich-hotel-alliance.de.

Website: event.munich-hotel-alliance.de

Instagram: instagram.com/munich_hotel_alliance

E-Mail: info@munich-hotel-alliance.de

Über die Munich Hotel Alliance:

Die Munich Hotel Alliance ist ein Zusammenschluss der 32 führenden Luxus- und First-Class Hotels in München und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Exzellenz in der Gastfreundschaft zu fördern und junge Talente für die Branche zu begeistern. Insgesamt repräsentieren die 4- und 5-Sterne Häuser rund 25 % der Gesamtzimmerkapazität der Stadt München, beschäftigen 3.500 Mitarbeiter und bilden zusammen 750 Auszubildende aus.

Ansprechpartnerin

Birgit Häffner, Sprecherin Munich Hotel Alliance

+49 89 379 514 34 | info@munich-hotel-alliance.de

Über eine Ankündigung, einen Besuch auf der Veranstaltung und eine Berichterstattung freuen wir uns sehr und bedanken uns schon jetzt für die Unterstützung bei dieser Investition in die berufliche Zukunft unserer Jugendlichen.

Texte und Bilder stehen hier zum Download bereit: LINK

Pressekontakt

Felix Fichtner

Murmelz Communications

Belgradstraße 22

D-80796 München

+49 89 3701 2711

ff@murmelz.com

Bildmaterial

Lizenzfreie Verwendung unter Angabe des Copyrights: © Munich Hotel Alliance sowie für Bilder des Awards: DHA/Thomas Loris

Die Hotels der Munich Hotel Alliance

– Adina Hotel München

– Andaz Munich Schwabinger Tor

– Cortiina Hotel

– Courtyard by Marriott Munich City Centre

– Courtyard by Marriott City East / Residence Inn by Marriott City East

– Courtyard by Marriott Garching

– Four Points by Sheraton Munich Arabellapark

– Hilton Munich Airport

– Hilton Munich City

– Holiday Inn Munich City Centre

– Hotel Bayerischer Hof

– Hotel Excelsior by Geisel

– Hotel München Palace

– Innside by Melia – München Parkstadt Schwabing

– Koenigshof Munich

– Le Meridien München

– Louis Hotel

– Mandarin Oriental Munich

– Maritim Hotel München

– Marriott München

– Munich Marriott City West

– Novotel München City

– Platzl Hotel München

– Rosewood Munich

– Scandic München Macherei

– Sofitel Munich Bayerpost

– Steigenberger Hotel München

– The Charles Hotel Munich

– The Rilano Hotel München

– The Westin Grand München

– 25hours Hotel The Royal Bavarian

– Vier Jahreszeiten Kempinski München

