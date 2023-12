Tatort Internet Soforthilfe für Wirtschaft, & privat

Wer ist der Verursacher?

Detektei Agentur Astrata bietet seit über 35 Jahren spezialisiert als nachweislicher Vorreiter der entstandenen Begriffe folgende Tätigkeitsbereiche an: Cybermobbing, Betrug jeglicher Art im Internet mittels Partner IT – Abteilung Soforthilfe. Ein mehrköpfiges eigenes Ermittlerteam geprüfter Ermittler steht dem Mandanten zur Verfügung.

Aufgabengebiete: Rufschädigung, Konkurrenzabwerbung, Identitätsdiebstahl, Romance Scam- Liebesbetrug im In/Ausland, Feststellung unbekannter IP-Adressen-Fake Profile, Stalking, Cybermobbing, Fake Bewertungen, Herstellung geknackter Mailaccounts, Fremdgeh-Aktivitäten-Netz, und außerhalb, Cyberangriffe auf Unternehmen, Wirtschaft und privat.

Backroundcheck von Rechnern, Handys nach Überwachungsprogrammen.

Detektei Astrata Hier finden Sie den Nachweis als Leseprobe aus dem Bestsellerbuch Treuetester decken auf. Über Deutschlands erste gegründete Treuetestagentur um Menschen im Netz zu schützen. Flirtbörsen als Vorreiter der Cyberkriminalität ,Cybermobbing ,Liebesbetrug aus dem Netz.

Detektei Agentur Astrata

Eine Detektei mit einfachen Anfängen, welche eine neue Geschäftsidee, im Jahr 2005 Zeitalter der Flirtbörsen- Internet auf den Markt brachte durch den Erfinder Frank Pischek. Inhaber der Detektei Agentur Astrata Wirtschaft & privat.

Diese Geschäftsidee wurde unter anderem in dem Bestsellerbuch Seitensprung Treuetester decken auf in der Sendung von Moderator Stefan Raab vorgestellt

Diese Idee sollte sich später deutlich unter allen in der Bundesrepublik sesshaften Detekteien unterscheiden.

Astrata arbeitete mit seinen Mitarbeitern sowie im Inland sowie im Ausland

Die Geschäftsidee Treuetest Agentur Astrata

Um dem Begriff eheliche Ermittlungen anpassend an die rasant ansteigenden Flirtbörsen einen neuen Begriff zu geben, wurde die Treuetestagentur Astrata gegründet. Zweck war es Menschen im Internet Sicherheit zu geben nicht auf kriminelle und Heiratsschwindler und Fremdgeher hereinzufallen. Partnersuchende konnten sich bei Astrata männliche und weibliche Mitarbeiter, später durch die Medien Lockvögel benannt buchen, um vermeintlichen Interessenten im Netz und außerhalb auf Ernsthaftigkeit zu prüfen.

Die Kriminalität im Internet durch die Flirt Börsen war geebnet durch: Weitere Ausläufer wie Cybermobbing, Cyberangriffe, Rufschädigungen, Stalking im Netz durch Fake Profile, was den Weg auch nach außerhalb im realen Leben ermöglichte. Einfach war es für die Verursacher des Leids den Opfern das Leben schwer zu machen.

Dadurch wuchs die Detektei auch wiederum als Vorreiter in dieses Fachgebiet Internetkriminalität als Profi hinein.

Ein Video von RTL Extra Birgit Schrowange zeigt einen Teil unserer Arbeit.

https://www.dailymotion.com/video/x4cr68i

Astrata überführt Heiratsschwindler Tatsachenbericht einer Kundin!

Hier finden Sie Nachweise über die erste in Deutschland gegründete Treuetestagentur als Leseprobe aus dem Bestsellerbuch Seitensprung. Treuetester decken auf. https://www.facebook.com/detekteiagenturastrata.astrata?locale=de_DE

