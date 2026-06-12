Krankenfahrten deutschlandweit, Langstreckentaxi und Flughafentransfer Stuttgart: Was Taxi Akbulut von Uber und Bolt unterscheidet.

Tübingen, 12.06.2026. Wer in Tübingen ein Taxi bestellt, eine Krankenfahrt zur Dialyse benötigt oder einen Flughafentransfer nach Stuttgart plant, steht vor einer Grundsatzfrage: anonyme Fahrt-App oder lokales Taxiunternehmen? Taxi Akbulut Tübingen, seit 1986 in Tübingen ansässig und heute in zweiter Generation geführt, beantwortet diese Frage mit einem klaren Prinzip: Fahrgäste wissen, von wem sie gefahren werden.

Vier Leistungsbereiche aus einer Hand

Taxi Akbulut Tübingen bündelt vier Kernleistungen:

1. Taxi in Tübingen und Umgebung: Klassische Stadt- und Umlandfahrten rund um die Uhr, zum amtlich festgelegten Taxitarif – ohne nachfrageabhängige Preisaufschläge.

2. Krankenfahrten deutschlandweit: Fahrten zu Dialyse, Chemo- und Strahlentherapie, Reha oder stationären Aufnahmen – mit direkter Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen. Patienten reichen lediglich die ärztliche Verordnung (Transportschein) ein; die Abwicklung übernimmt das Unternehmen.

3. Langstreckenfahrten mit dem Langstreckentaxi: Direktfahrten in jede deutsche Stadt – planbar, mit festem Fahrer und auf Wunsch zum vorab vereinbarten Festpreis. Eine Alternative zu Bahn und Mietwagen, wenn Termintreue, Gepäck oder Tür-zu-Tür-Komfort entscheidend sind.

4. Flughafentransfer Stuttgart: Fahrten zwischen Tübingen und dem Flughafen Stuttgart (STR) zum Festpreis ab 85 Euro (Limousine/Kombi) bzw. 95 Euro (V-Klasse, bis 7 Personen). Bei Abholungen am Flughafen überwacht das Team eingehende Flüge per Flightradar24 – bei Verspätungen sind bis zu 60 Minuten Wartezeit inklusive.

Uber, Bolt oder lokales Taxi – wo liegt der Unterschied?

App-Plattformen wie Uber und Bolt vermitteln Fahrten, führen sie aber nicht selbst durch: Hinter jeder Buchung steht ein wechselnder Fahrer eines angeschlossenen Mietwagenunternehmens. In Tübingen sind diese Dienste zudem kaum oder gar nicht verfügbar – ihr Geschäftsmodell konzentriert sich auf Großstädte. Hinzu kommt die dynamische Preisgestaltung: Bei hoher Nachfrage steigen die Fahrpreise.

Der größte Unterschied ist jedoch ein anderer, und er lässt sich nicht in einer App abbilden: Persönlichkeit. Bei Taxi Akbulut Tübingen wissen Fahrgäste, von wem sie gefahren werden. Stammkunden kennen ihre Fahrer mit Namen, Dialysepatienten werden über Monate vom selben Team begleitet, und am Telefon meldet sich kein Callcenter, sondern das Unternehmen selbst.

„Eine App kennt weder den Patienten, der dienstags zur Dialyse muss, noch die Familie, die seit zwanzig Jahren mit uns zum Flughafen fährt“, erklärt Muhammed Sefik Akbulut, der den operativen Betrieb leitet. „Wir kennen beide. Das ist seit 1986 unser Geschäftsmodell – und daran ändert keine Plattform etwas.“

40 Jahre Erfahrung als Qualitätsversprechen

Taxi Akbulut wurde 1986 in Tübingen gegründet und 2023 bis 2025 vollständig an die zweite Generation übergeben. Das Unternehmen ist Mitglied im Tübinger Taxiverband und wird von Kunden auf Google und ProvenExpert mit 4,9 von 5 Sternen bewertet – auf Basis von über 600 Bewertungen. Zu den Auftraggebern zählen neben Privatkunden auch Institutionen und Unternehmen aus der Region.

Taxi Akbulut Tübingen: Ihr zuverlässiger Begleiter auf allen Wegen

Taxi Akbulut Tübingen ist mehr als nur ein Transportdienstleister. Es ist ein verlässlicher Partner, der sich darum kümmert, dass die Menschen in Tübingen und der Umgebung sicher und pünktlich an ihr Ziel kommen. Das Unternehmen setzt sich für höchste Servicequalität und Kundenzufriedenheit ein und ist stolz darauf, der Gemeinschaft dienen zu können.

Seit der Gründung hat sich Taxi Akbulut Tübingen das Vertrauen der Kunden erworben und ist zum am höchsten bewerteten Taxiunternehmen der Region aufgestiegen. Mit Hunderten von positiven Bewertungen auf ProvenExpert spiegelt sich die Hingabe des Unternehmens an Exzellenz und Zuverlässigkeit in den begeisterten Rückmeldungen seiner Kunden wider.

Im Zentrum des Dienstleistungsangebots von Taxi Akbulut Tübingen steht der alltägliche Taxidienst, der den Kunden 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Egal ob Sie eine schnelle Fahrt in die Stadt, zum Einkaufen oder zum Arzt benötigen, Taxi Akbulut Tübingen bringt Sie sicher und pünktlich ans Ziel.

Doch das Unternehmen bietet noch mehr. Mit dem Bewusstsein, dass jeder Kunde individuelle Bedürfnisse hat, stellt Taxi Akbulut Tübingen spezielle Dienstleistungen wie Krankenfahrten bereit. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Patienten sicher und pünktlich zu ihren medizinischen Terminen zu transportieren, wobei stets größter Wert auf den Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste gelegt wird.

Für Reisende bietet Taxi Akbulut Tübingen einen verlässlichen Flughafentransfer-Service. Das Unternehmen kümmert sich darum, dass Sie pünktlich zu Ihrem Flug kommen oder nach einem langen Flug sicher nach Hause kommen.

Taxi Akbulut Tübingen ist mehr als nur ein Dienstleister – es ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, den Bewohnern von Tübingen und Umgebung einen sicheren, komfortablen und zuverlässigen Transport zu bieten. Diese Verpflichtung hat das Unternehmen zum am besten bewerteten Taxiunternehmen in Tübingen gemacht.

Yasin Akbulut ist Inhaber von Taxi Akbulut Tübingen in zweiter Generation. Das Familienunternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in der Schwärzlocher Straße 37 in Tübingen. Yasin verantwortet neben dem operativen Geschäft auch die digitale Strategie des Unternehmens und engagiert sich im Tübinger Taxiverband, einem Zusammenschluss dreier traditionsreicher Tübinger Taxiunternehmen.

Kontakt

Taxi Akbulut Tübingen

Yasin Akbulut

Schwärzlocher Straße 37

72070 Tübingen

070711438591



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