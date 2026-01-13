Taxi Easy Tübingen

Taxi Easy

TAXI EASY – Ihr Taxi-Unternehmen für Tübingen und Region

TAXI EASY ist ein moderner Mobilitätsdienstleister mit Sitz in Tübingen, der sich auf zuverlässige Personenbeförderung, spezialisierte Krankenfahrten und effiziente Logistiklösungen konzentriert. Seit der Gründung https://taxi-easy.de/hat sich das Unternehmen als feste Größe im lokalen Nahverkehr etabliert und kombiniert traditionellen Service mit digitaler Erreichbarkeit.

Unsere Kernkompetenzen im Überblick:

Professionelle Personenbeförderung: Wir bieten klassische Stadt- und Fernfahrten sowie einen exklusiven Flughafentransfer, der Geschäfts- und Urlaubsreisende pünktlich und stressfrei zu ihren Zielen bringt.

Spezialisierte Krankenfahrten: Als Partner für medizinische Transporte führen wir Chemo-, Dialyse- und Bestrahlungsfahrten durch. Wir unterstützen Patienten bei der Abwicklung mit Krankenkassen und sorgen für eine empathische Begleitung.

Effiziente Kurierfahrten: Für Unternehmen und Privatpersonen übernehmen wir eilige Botenfahrten und Dokumententransporte im Raum Tübingen und darüber hinaus.

Digitaler Komfort: Kunden können ihre Fahrten bequem über die Online-Reservierung auf www. taxi-easy.detaxi-easy.de planen, was besonders für Terminfahrten eine hohe Planungssicherheit bietet.

Warum TAXI EASY?

Das Unternehmen setzt auf Transparenz und faire Tarife gemäß der regionalen Taxiordnung. Mit einem Fuhrpark, der auch für Großraumtransporte (bis zu 8 Personen) und den Transport von Gepäck oder Rollstühlen ausgelegt ist, bietet TAXI EASY flexible Lösungen für jede Gruppengröße und Anforderung.

In einer Zeit, in der Mobilität immer individueller wird, steht TAXI EASY für Werte wie Pünktlichkeit, Diskretion und einen modernen Servicegedanken, der den Fahrgast in den Mittelpunkt stellt.

Wir bringen sie sicher ans Ziel.

Kontakt

Taxi Easy

Yasin Meral

Wilhelmstraße 3

72074 Tübingen

01731643229



https://taxi-easy.de/

