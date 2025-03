Taxi-Holl revolutioniert den Taximarkt Karlsruhe

Schluss mit der Unsicherheit beim Taxifahren. Jetzt Fahrten zum Festpreis buchen.

Karlsruhe, 6. März 2025 – Schluss mit der Unsicherheit beim Taxifahren!

Taxi-Holl setzt neue Maßstäbe in der Fächerstadt und führt als erster Anbieter in Karlsruhe Festpreise für Taxifahrten ein. Die Tarife können bequem per App gebucht werden, damit profitieren die Kunden von einer transparenten Preisgestaltung ohne spätere Überraschungen.

Die Innenstädte mit dem privaten PKW zu befahren, wird immer weniger komfortabel, daher sind viele auf der Suche nach einer kostengünstigen Alternative.

Mit dem neuen Festpreis-Modell reagiert Taxi-Holl auf diesen Wunsch und bietet seinen Kunden eine einfache und angenehme Art der Fortbewegung. Durch die Buchung per Taxi-Holl App wird der Fahrpreis bereits vor Fahrtantritt mitgeteilt. Zusätzlich ist auch eine bequeme Vorauszahlung möglich, das umständliche Bezahlen im Taxi fällt damit weg.

Taxi-Holl setzt auf moderne Technologie

Der Taximarkt verändert sich – und Taxi-Holl geht mit der Zeit. Bereits heute erfolgt fast die Hälfte aller Taxibuchungen digital über Apps oder das Internet. Dank intelligenter Vermittlungsalgorithmen werden die Fahrten heutzutage mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sehr effizient organisiert. So kommen die Kunden schneller an ihr Ziel. Die klassische Taxizentrale gehört damit der Vergangenheit an – modernste Technik sorgt für eine reibungslose Abwicklung.

Warum sind Festpreise jetzt erlaubt?

Lange Zeit war es in Karlsruhe nicht möglich, feste Fahrpreise im Taxi anzubieten. Doch mit der jüngsten Reform des Personenbeförderungsgesetzes wurde die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen: Bestellte Fahrten dürfen nun auch zu Festpreisen abgerechnet werden. Das führt einerseits zu einer großen Preissicherheit für den Kunden, ermöglicht dem Taxiunternehmen aber außerdem, sich gegenüber anderen Mobilitätsdienstleistern wettbewerbsfähig zu halten.

Individuelle Buchungsoptionen – maximale Flexibilität

Taxi-Holl überlässt seinen Kunden die Wahl: Wer den klassischen Weg bevorzugt, kann weiterhin den Taxameter nutzen. Alternativ kann von nun an jedoch auch jede Fahrt bequem über die Taxi-Holl App zum Festpreis gebucht werden. Moderne Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal, Apple Pay und Google Pay sind dabei kein Problem – auch eine Vorauszahlung ist möglich, zum Beispiel für Fahrten der eigenen Kinder oder Angehörigen.

So einfach funktioniert die Festpreis-Buchung

1.Taxi-Holl App herunterladen (verfügbar für iOS und Android)

2.Registrierung mit Mobilfunknummer abschließen

3.Fahrtziel eingeben und zwischen „Festpreis-Taxi“ oder „Taxameter-Taxi“ wählen

4.Bequem per App zahlen oder im Taxi bezahlen

5.Sicher und zuverlässig ans Ziel kommen!

Taxi-Holl: Mehr als nur eine Fahrt

Neben der Möglichkeit, Festpreise zu buchen, bietet Taxi-Holl zahlreiche kundenfreundliche Features:

-Buchung mehrerer Ziele gleichzeitig

-Trinkgeldoption direkt in der App

-Fahrerbewertungen für mehr Qualität und Sicherheit

-die Möglichkeit, Lieblingsfahrer zu hinterlegen und gezielt zu buchen

Dirk Holl, Vorstand der Holl AG, erklärt: „Unsere Kunden haben nun die Wahl zwischen dem bewährten Modell mit Abrechnung über den Taxameter und Bezahlung am Fahrtende oder unserem neuen Festpreis-Angebot. Damit bieten wir den Karlsruhern eine innovative, transparente und digitale Art des Taxifahrens. Unsere Kunden wissen von Beginn an, was die Fahrt kostet – das schafft Planungssicherheit und macht das Taxi zu einer attraktiven Alternative.“

Taxi-Holl: Die smarte Wahl für Karlsruhe

Wer sicher, bequem und zu fairen Konditionen unterwegs sein möchte, setzt auf Taxi-Holl. Mit der Einführung des Festpreis-Modells geht das Unternehmen einen wichtigen Schritt in die Zukunft der urbanen Mobilität.

Auch in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt sind die Taxis von Taxi-Holl über die Taxi-Holl App zu einem Festpreis bestellbar.

Mehr Infos und die App-Downloads unter: www.taxi-karlsruhe.de/festpreis

1976 wurde die Taxi-Holl Edeltraud Holl in Gaggenau gegründet, aus der 2018 die Holl AG entstanden ist. Die Holl AG beschäftigt derzeit 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 6 Standorten. Aus dem kleinen Taxiunternehmen ist mittlerweile ein mittelständischer Mobilitätsanbieter geworden, der unter anderem auch im Limousinen- und Reisebusgeschäft vertreten ist und das MyShuttle in Ettlingen und Marxzell durchführt.

Seit 2019 betreibt die Holl AG unter der Marke Taxi-Holl Karlsruhe und der Telefonnummer 0721 / 61 61 61 einen Taxi-Service mit eigener „Taxi-Holl“ Smartphone App und verfügt über 20 Taxilizenzen im Stadtgebiet Karlsruhe.

Weitere Informationen sind im Internet verfügbar: www.taxi-karlsruhe.de und www.holl.ag

Kontakt

Taxi-Holl Karlsruhe

Dirk Holl

Pulverhausstraße 38

76135 Karlsruhe

0721 / 56 50 5-17

0721 / 56 50 5-45



https://www.taxi-karlsruhe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.