Team America führt in den Social Media Reichweiten der NFL

Die Dallas Cowboys, welche lange Zeit als Team America bezeichnet wurden – und teilweise immer noch werden – führen die Statistik der Social Media Reichweiten der 32 NFL Teams an.

In Summe kommen die Cowboys über die Social Media Kanäle Facebook, Instagram und Twitter auf 16.122.948 Follower. Auf Platz zwei liegen die New England Patriots mit 15. 764.499 Followern und die Pittsburgh Steelers mit 12.600.000.

Auffällig ist die große Bandbreite der Beliebtheit, am Ende der 32 Teams liegen die Jacksonville Jaguars mit nur 2.039.491 Followern. Weiter fällt auf, das Traditionsteams mit breiter, gewachsener Fanbasis vorne liegen. Auf den Plätzen vier bis elf liegen die Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers, Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Denver Broncos, New York Giants, New Orleans Saints und Las Vegas Raiders.

Entgegen der Meinung vieler vermeintlicher Online – Experten, das Facebook tot wäre, erfreut sich dieser Kanal bei den Football Fans größter Beliebtheit. Bei den Dallas Cowboys teilen sich die Follower auf 7.922.948 bei Facebook (49%), 4.000.0000 bei Instagram (25%) und 4.200.000 bei Twitter (26%). Diese Verteilung mit einer Hälfte auf Facebook und jeweils ein Viertel auf Instagram und Twitter gilt für die meisten Teams im oberen Teil der Statistik.

Aber natürlich gibt es auch hier Ausnahmen so haben bei den Kansas City Chiefs alle drei Kanäle nahezu gleich viel Follower. Bei den Teams im unteren Bereich der Statistik sind die Kanäle eher gleichmäßig verteilt, bei Super Bowl Sieger Los Angeles Rams dominiert Instagram mit 1.600.000 Followern vor Twitter mit 1.100.000 und Facebook mit 919.794. Bei den Buffalo Bills liegt Twitter mit 1.300.000 Followern vorne vor Instagramm mit 1.000.000 und Facebook mit 960.141.

Jeder dieser drei Kanäle hat seine Vor – und Nachteile und wird von den Teams unterschiedlich gepusht. Am Ende kommt es immer darauf an, welche Zielgruppen die Teams erreichen möchten und wie kreativ sie diese Kanäle befeuern.

Zum Vergleich die Social Media Statistik der USFL Teams

Die USFL hat in diesem Jahr ihre erste Saison gespielt, am Sonntag, den 3. Juli 2022 findet das Championship Game zwischen den Birmingham Stallions und Philadelphia Stars statt. Gemäß der Social Reichweite stehen sich in diesem Finale das Team mit den meisten Followern, die Stallions mit 81.017 und das Team mit den wenigsten Followern, die Stars mit 48.095 gegenüber.

Bei dieser neuen Liga dominiert Twitter die Followerzahlen vor Instagram und Facebook. Während alle acht Teams bei Twitter sehr ähnlich liegen, gibt es bei Instagram schon mehr Differenzen und die stärksten Unterschiede zeigen sich bei den Facebook Followern.

Sicher bieten diese Statistiken noch viele weiter Ansätze für Analysen und Erkenntnisse, ich freue mich auf euer Feedback.

Autor: Holger Weishaupt

Amfoo.de, alles für American – Football. Für aktive Spieler und Neueinsteiger haben wir die besten und wichtigsten Produkte für die Ausrüstung, zusammengestellt. Helme, Facemasks und Shields / Visiere, Schulterpolster / Shoulderpads, Schützer für Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke und Knie, die wichtigen Mundschutze / Mouthpieces, Handshuhe, Trikots, Hosen, Knieschoner und Orthesen, Schuhe / Cleats und die wichtige Kompressionswäsche, alles wird bei uns vorgestellt, erklärt und die besten Produkte angezeigt.

Für Vereine und Trainer bieten wir Bälle, Zubehör und das perfekte Trainingsequipment.

Dazu kommen alle American Football Filme mit kurzen Beschreibungen und alle Bücher, Sachbücher für Historie, Taktik, Regeln und Statistiken, Romane und mehr. Und was wäre American Football ohne die legendären Partys ? Egal ob Superbowl, Thanks Giving, Tailgating, GFL Spiele oder ein Livestream zu Hause, wir bieten die passende Deko, Rezepte, Originelles und Ideen.

Kontakt

Amfoo.de

Holger Weishaupt

Einhardstraße 24

63500 Seligenstadt

061827836971

weishaupt@amfoo.de

https://amfoo.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.