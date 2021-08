Team Events in D-A-CH | Endorphine online und präsenz

Die Zukunft von Meetings und somit der Teambuilding Events ist ein guter Mix aus Präsenz- und Online Veranstaltungen, da sind sich alle einig. Es ist unerlässlich, als Team immer wieder Gemeinschaft zu erleben. Gemeinsam kreativ, intuitiv und logisch an Problemstellungen herangehen, die Kommunikation trainieren und verbessern und gemeinsam Endorphine wirken spüren, das schweißt zusammen.

Die Freiburger Firma “FindOut-Games” hat sich hierzu auf persönlich moderierte Rätsel Events spezialisiert, präsenz wie online. Mit ihrer mobilen Mind Arena® und mit UPgrade ist FindOut-Games in D-A-CH unterwegs, sowie online in den Homeoffices dieser Welt.

Die Mind Arena® (20-100 Personen) wird indoor wie outdoor aufgebaut und benötig ca. 100 m2 Stellfläche, sechs Tische und einen Stromanschluss. Ziel ist es, in 90 Minuten so viele Truhen wie möglich zu öffnen, so viele Informationen wie möglich als Team zu speichern und so viele Allgemeinwissen Fragen wie möglich zu beantworten. Jedes Team hat ein Tablet mit der Mind Arena® Game App, welches Punkte mitzählt und zusammen mit dem virtuellen Moderator durch das Spiel führt..

“UPgrade-Teambuilding.online” (10-100 Personen) wird in Deutsch oder in Englisch gespielt, weltweit und auf allen Geräten. Alle Teilnehmer treffen sich über Zoom in einer großen Lobby. Der Moderator teilt in Teams ein und checkt diese in der UPgrade-Software ein. Ziel ist, so viele Rätsel wie möglich in Rätselrunden à 15 Minuten zu lösen. Der Moderator präsentiert immer wieder die Zwischenergebnisse und lockert die Gruppe auf.

Ein ausgeklügeltes Team Performance Analyse Tool kann für beide Events hinzugebucht werden und macht Team- und Eigeneinschätzungen, sowie Stärken- und Chancen Potentiale sichtbar.

FindOut-Games, Inhaber Meinolf Morczinietz, Gründung der Firma 2012

Karlsruher Straße 52 – in 79108 Freiburg

www.FindOut-Games.com & www.UPgrade-Teambuilding.online

FindOut-Games ist Lizenzgeber für Mind Arena® Teambuilding & Kreativ Events in Deutschland und USA.

FindOut-Games ist Veranstalter von online und präsenz Teambuildng Rätsel Events in Deutsch und Englisch

