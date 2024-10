Teambildung und produktivere Zusammenarbeit am Arbeitsplatz

Gemeinsames Geocaching in eindrucksvoller Natur steigert das Wohlbefinden im Team

Teams schweißt man nicht im trauten Heim, Büro oder Arbeistplatz zusammen – sondern auf der Reise. Aus gutem Grund machen sich in Märchen und Mythen Gruppen auf den Weg. Unterwegs werden aus ihnen Helden. Modernes Teambuilding funktioniert nicht anders. Es schickt Teams auf eine Heldenreise, die man nicht vergisst. Am Kloster Ettal ist genau das möglich! Auf geht es – die Wanderstiefel geschnürt und in die Ammergauer Alpen!

Ein Kloster als Kraftort nutzen

Vor Ort finden sich die zwei Zutaten eines guten Teambuildings: Ein einzigartiger Ort, der Menschen aus ihrer Alltagssituation herausholt. Herausforderungen, die den gemeinsamen Einsatz eines Teams erfordern, in dem jeder unterschiedliche Fähigkeiten einbringt. Die Teambuilding-Schatzsuche führt durch die eindrucksvolle Natur rund um die alte Benediktinerabtei.

Gemeinsames Geocaching für guten Teamgeist

Geocaching heißt das Konzept, das dabei genutzt wird. Eine Schatzkarte braucht die Gruppe also nicht: Per Smartphone macht sich die Gruppe auf die Suche zu den versteckten „Schätze“. Es müssen Rätsel gelöst und Herausforderungen bewältigt werden. Zuletzt hat sich ein regelrechter Hype um das Geocaching entwickelt. Am Kloster Ettal wird die Schatzsuche mit einem Gruppenerlebnis verbunden!

Da die Gruppe bei der Schatzsuche in der freien Natur unkompliziert von den eigenen Smartphones angeleitet wird, ist weder teure Technik noch ein aufwändiger Escape-Room notwendig.

Tour des Teams richtig abschließen: Nach der Schatzsuche und viel Spaß steht die gemeinsame Einkehr an. Drei Stunden sollte man für das komplette Event einplanen. Damit lässt die Veranstaltung genügend Zeit für den privaten Austausch.

Die Vorteile des Angebots

Was man mitnimmt? Das sind nicht nur die Kostbarkeiten der Schatzsuche, die positive Teamerfahrung. Die Alpenlandschaft hat daran ihren eigenen Anteil. Viele Menschen können sich hier in anderer Weise öffnen als in abgeschlossenen Räumen. Ist der gefundene Schatz am Ende das gewachsene Team? Oft sorgt die Reise für eine produktivere Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Vor allem jedoch bewirkt sie, dass Kollegen sich auf menschliche Weise wahrnehmen und das Wohlbefinden im Team steigt.

Wir planen, organisieren und führen Geocaching- und Erlebnistouren in den Ammergauer Alpen.

Unsere Wanderungen werden ausschließlich von zertifizierten DWV-Wanderführerinnen® und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerinnen (ZNL) durchgeführt.

DWV= Deutscher Wanderverband

Zertifiziert von: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

