Teamresilienz: In der BANI-Welt erfolgreich bleiben

Als Resilienzberater:in Führungskräfte und Teams für Krisen stärken

Globale Wirtschaftskrisen, geopolitische Spannungen, technologische Umbrüche: Die Arbeitswelt befindet sich in einer Phase dauerhafter Unsicherheit. In der sogenannten BANI-Welt – geprägt von Brüchigkeit, Angst, Nicht-Linearität und Unverständlichkeit – geraten nicht nur einzelne Mitarbeitende, sondern ganze Teams unter Druck. Besonders herausfordernd wird es, wenn nach Jahren des Wachstums plötzlich Sparprogramme, Stellenabbau und Reorganisationen anstehen.

Auch an Führungskräfte stellt die BANI-Welt hohe Ansprüche: Sie müssen Motivation aufrechterhalten, wo Sicherheit fehlt – und Leistung ermöglichen, obwohl Zukunftsbilder unscharf geworden sind. Es ist wichtig, ihnen und den Mitarbeitenden Ressourcen an die Hand zu geben, damit sie auch in diesem schwierigen Umfeld resilient bleiben und Schwierigkeiten gemeinsam meistern. Dafür reicht es nicht aus, dass die einzelnen Teammitglieder und Führungskräfte resilient sind, sondern es kommt darauf an, wie die Personen im Team miteinander interagieren, um Lösungen zu finden.

Das dreitägige Online-Live-Training „Team-Resilienz“ von Prof. Dr. Jutta Heller vermittelt die vier zentralen Schlüssel der Team-Resilienz und zeigt, wie sich diese gezielt entwickeln und fördern lassen.

** Die vier Resilienzschlüssel der Teamresilienz **

Psychologische Sicherheit: Team-Mitglieder sollten sich in ihrer Unterschiedlichkeit wertschätzen und gegenseitig Raum für Kreativität ohne Angst vor Zurückweisung geben. Das Team unterstützt sich gegenseitig und sieht Fehler als Lernchancen.

Umgang mit Unerwartetem: Vertrauen auf einen guten Umgang mit Unerwartetem und Gelassenheit bei Turbulenzen ist entscheidend. Das Team zeichnet sich durch gegenseitige Unterstützung in Krisensituationen, selbstorganisierte Aufgabenverteilung in Krisen, flexible Anpassung von Arbeitsweise und Aufgabenverteilung aus.

Verarbeitung kritischer Situationen: Es gibt etablierte Gesprächsroutinen und andere Prozesse, die nach Krisen einen Überblick für alle gewährleisten. Gefühle nach Krisen, auch negative, können adressiert werden und es wird Zeit für emotionale Verarbeitung gegeben.

Ganzheitliches Vorgehen / ganzheitliche Sicht: Kein Team arbeitet für sich allein – es braucht Kooperation über alle Bereiche, Überblick und Weitergabe von Informationen. Bei Problemen und Krisen sind Perspektivenwechsel und mutige Entscheidungen für die ganze Organisation unter Berücksichtigung des gesamten Arbeitsprozesses und Auswirkungen möglich. Probleme werden als Anlass für Optimierungen gesehen.

** Das Online-Live-Training „Teamresilienz“ **

Das Modul besteht aus einem 2-tägigen Online-Live-Training, einer zweiwöchigen Transferphase und einem rekapitulierenden dritten Online-Live-Trainingstag. Gearbeitet wird mit abwechslungsreichen, didaktisch auf das Online-Format abgestimmten Elementen: Kleingruppenarbeit in Break-out-Rooms, Einzelreflektionen, Umfragen und Lehr-Impulse. Während der Transferphase erhalten die TeilnehmerInnen Zugang zu einer Online-Lernplattform mit Anwendungsbeispielen, Übungen und vertiefendem Material.

Das nächste Modul „Team-Resilienz“ findet am 16./17.1. + 7.2.2026 statt.

** Warum lohnt sich das Online-Live-Training „Teamresilienz“ **

Nach dem Training kennen Sie das Konzept der Teamresilienz und können in Ihrem Unternehmen passgenaue Team-Maßnahmen zur Resilienzstärkung entwickeln und durchführen – sowohl präventiv als auch zur Bewältigung akuter Krisensituationen. Sie lernen, wie Sie Belastungssituationen und Ressourcen aufdecken, die Widerstandskraft fördern, Belastungen reduzieren, Zusammenarbeit verbessern und eine Dialog- und Fehlerkultur etablieren.

Das Trainingsmodul „Team-Resilienz“ kann als eigenständige, in sich abgeschlossene Weiterbildung absolviert werden oder als Teil der Ausbildung zum/zur ResilienzberaterIn. Der Einstieg in die Ausbildung ist jederzeit möglich, unabhängig von der Reihenfolge der Module.

** Eckdaten Ausbildung Resilienzberatung **

+ Modulares, berufsbegleitendes Programm: 3 Live Online Module | 1 Präsenzseminar | Optionale Zertifizierung

+ Zielgruppe: Coaches, Trainer:innen, Berater:innen, HR, PE, BGM und Führungskräfte, die Resilienz ganzheitlich gestalten wollen

+ Inhaltliche Schwerpunkte: Resilienz-Interventionen auf den Ebenen Individuum – Team – Organisation | Ganzheitlicher Resilienz-Ansatz | Die Rolle als Resilienzberater:in

+ Leitung: Prof. Dr. Jutta Heller – Resilienz Expertin mit über 30 Jahren Erfahrung

+ Kurs-Start: Einstieg jederzeit möglich

Mehr Informationen & Anmeldung: www.juttaheller.de/resilienz-akademie/ausbildung-resilienzberater

Resilienz-Expertin Prof. Dr. Jutta Heller und ihr Team begleiten und unterstützen Individuen, Teams und Organisationen in beruflichen Kontexten, mit praxisnahen Resilienz-Konzepten aus über 30 Jahren Erfahrung als Beraterin, Trainerin, Rednerin und Autorin. Prof. Heller ist promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin, hat Politikwissenschaft und Erwachsenenbildung studiert und war neben ihrer selbständigen Beratertätigkeit über zehn Jahre Professorin für Training & Business Coaching an der Hochschule für angewandtes Management. Als Dekanin und Prodekanin kennt sie auch die Perspektive von Führungskräften aus eigener Erfahrung. Seit 2015 leitet Jutta Heller außerdem die Zertifikats-Ausbildung zum/zur Resilienzberater:in.

