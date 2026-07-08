Teamwork hebt ab: Drone Challenge für 150 Gäste in Seeheim

Das bisher größte Teamevent mit Drohnen im Lufthansa Konferenzhotel Seeheim

Anfang Juli 2026 wurde das Lufthansa Konferenzhotel in Seeheim-Jugenheim zur Start- und Landebahn für ein außergewöhnliches Teamerlebnis: Mit rund 150 Gästen, 20 Stationen und einem vielseitigen Mix aus Flugparcours, Simulatoren und Drohnenbau-Aktionen realisierte dronevent sein bisher größtes Drohnenevent an diesem Standort.

LINK: Firmenevents mit Drohnen

Ein besonderes Highlight: Erstmals durfte auch das Außengelände des Konferenzhotels für die Flugparcours genutzt werden. So entstand ein abwechslungsreiches Eventformat, das Indoor- und Outdoor-Erlebnis ideal miteinander verband.

LINK: Informationen zum Lufthansa Hotel Seeheim

Der dronevent Veranstaltungsservice aus Düsseldorf ist bereits seit vielen Jahren als erfahrener Partner für Rahmenprogramme im Lufthansa Konferenzhotel tätig und hat dort zahlreiche Drohnenevents für Gruppen von 10 bis 100 Teilnehmenden erfolgreich umgesetzt. Für dieses Großevent wurden nach intensiver Planung und Vorbereitung insgesamt 10 Outdoor-Flugparcours mit verschiedenen Drohnen und Challenges sowie 10 Indoor-Stationen mit Drohnensimulatoren und der beliebten Drohnenbau-Aktion aufgebaut.

LINK: Informationen zu den Flugparcours von dronevent

Begleitet wurde das Event von 25 dronevent Coaches, die die Teilnehmenden professionell einwiesen, durch die Stationen führten und für einen sicheren, dynamischen und reibungslosen Ablauf sorgten. In enger Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Veranstaltungsagentur, dem Kunden und dem Hotel wurde das Event für einen weltweit bekannten Finanzdienstleister erfolgreich umgesetzt.

LINK: Informationen zur Agentur K+R

Die Begeisterung der Gäste war vom ersten Startsignal an spürbar: Teamgeist, Präzision, Geschicklichkeit und jede Menge Spaß machten die Drone Challenge zu einem echten Highlight des Veranstaltungstages. Zum Abschluss wurden durch einen professionellen Drohnenpiloten Luftaufnahmen und kurze Videoclips erstellt, bevor die drei erfolgreichsten Teams bei der Siegerehrung unter großem Jubel und Applaus gefeiert wurden.

LINK: Teambuilding mit Drohnen bei Firmenversanstaltungen

Ein rundum gelungenes Drohnenevent, das eindrucksvoll zeigt, wie moderne Technik, spielerischer Wettbewerb und professionelles Event-Know-how zu einem aktivierenden Teamerlebnis werden können.

Umfassende Informationen zu den Angeboten vom dronevent Veranstaltungsservice bekommen Sie hier:

https://dronevent.de/

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

Kontakt

dronevent Veranstaltungsservice

Norbert Machinek

Kiefernstr. 1

40233 Düsseldorf

0211 7336989

0211 7300353



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