Tech-Fusion in der Farbkosmetik

Vesikeltechnologie trifft Clean Beauty: NELE Kosmetik präsentiert Hybrid-Mascara

München, April 2026 – Mit dem Pure Circle: Exosomic Lash Hybrid präsentieren NELE Kosmetik und Corpack eine Innovation, die dekorative Kosmetik, Wirkstoffpflege und nachhaltiges Packaging vereint. Auf der CosmeticBusiness 2026 wird die Weltneuheit gezeigt. Das Produkt vereint zentrale Branchentrends: Hybridisierung, biomimetische Wirkstoffsysteme und regulatorisch konformes Circular Design.

Das Exosomic Lash Hybrid integriert Serum und Mascara in einer Applikation. Hochdosierte Exosomen (Exo FDS) und biomimetische Liposome (HDS) transportieren Wirkstoffe gezielt zu den Haarfollikeln, stärken die Zellvitalität und die Wimpernstruktur. Eine liposomale Keratin-Technologie unterstützt Elastizität und Widerstandskraft.

Zudem sorgt die ultra-waterresistente Pullulan-Filmmatrix für klumpenfreies Layering, intensive Pigmentierung und sofortiges Volumen. Mit einem Natural Origin Index (NOI) von 99,23 % positioniert sich das Produkt klar im Clean-Beauty-Segment. „Die Herausforderung bestand darin, ein hochaktives Wirkstoffsystem mit den Performance-Anforderungen einer Premium-Mascara zu verbinden“, erklärt Miriam Hempel, Co-CEO von NELE Kosmetik. „Das ist nur durch präzise Abstimmung aller Komponenten gelungen.“

Nachhaltiges Packaging

Das Packaging basiert auf Polypropylen (PP) als Mono-Material und erfüllt bereits die Anforderungen der EU Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). „Die Einstufung als Mono-Material bietet ökologische Vorteile und regulatorische Sicherheit“, sagt Jean Paul Corbeil, Geschäftsführer von Corpack.

Co-Development als Erfolgsmodell

Die Entwicklung eines Hybridprodukts erfordert enge Abstimmung von Formulierung, Bürstengeometrie, Abstreifer und Packmittel. Die geografische Nähe von NELE Kosmetik und Corpack verkürzte Abstimmungswege und optimierte die Entwicklungszyklen.

Branchentrends in einem System

– Hybridisierung: Kombination von dekorativer Kosmetik und Pflege in einem Schritt

– Biomimetik: Exosomen und Liposomen als gezielte Wirkstoffträger

– Circular Design: Recyclingfähige Mono-Material-Lösungen im Einklang mit regulatorischen Anforderungen

Marktreife und Präsentation

Das Exosomic Lash Hybrid ist als „ready-to-buy“-System vollständig entwickelt und unmittelbar verfügbar.

Key Facts

– Produkt: Pure Circle: Exosomic Lash Hybrid

– Technologie: Exosomen (Exo FDS) & biomimetische Liposome (HDS)

– Natural Origin Index: 99,23 %

– Eigenschaften: Vegan, ultra-waterresistent, Volumen-Layering, pflegende Wirkung

– Packaging: PP-Mono-Material, PPWR-konform

Die NELE Kosmetik GmbH mit Sitz in Igensdorf (Bayern) ist ein zertifizierter B2B-Hersteller dekorativer Kosmetikprodukte. Das familiengeführte Unternehmen bietet Entwicklung, Abfüllung und Konfektionierung aus einer Hand – von Lippenstiften über Foundations bis zu Pflegeprodukten. Mit modernem Maschinenpark, GMP-Zertifizierung (ISO 22716) und Produktion „Made in Germany“ fertigt NELE Kosmetik über 30Mio. Stück jährlich. Kleine und große Aufträge sind möglich. Geschäftsführer ist Tillmann Hempel. Das Unternehmen steht für Qualität, Flexibilität und soziale Verantwortung.

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Nele Kosmetik GmbH

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Ziegeleistraße 3

91338 Igensdorf

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