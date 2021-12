TechniData übernimmt den IT-Dienstleister BWG Informationssysteme

Karlsruhe/Ettlingen, 16. Dezember 2021 – Die TechniData IT AG übernimmt den IT-Dienstleister BWG Informationssysteme GmbH mit Sitz in Ettlingen. Das Unternehmen konzipiert, implementiert und betreibt leistungsfähige und hochverfügbare Netzwerk-, Speicher- und Sicherheits-Architekturen. Technologien wie Virtualisierung, Server- und Storagesysteme sowie Backup bilden die Grundlage für Aufbau und Betrieb einer professionellen IT-Infrastruktur. Im Bereich IT-Security verfügt das Unternehmen über besondere Kompetenzen: Neben der Systemintegration von Firewall-, Remote-Access und Security-Lösungen für Endpoints bietet BWG Informationssysteme mit dem „Cyber Werkschutz“ auch einen eigenen Managed Security Service an. Mit der Übernahme baut die TechniData IT-Gruppe ihre Kundenbasis weiter aus und stärkt das Dienstleistungs- und Systemhausgeschäft in den wichtigen Regionen Karlsruhe, Nordbaden, Pforzheim sowie Stuttgart.

Seit ihrer Gründung 1980 hat sich BWG Informationssysteme als IT-Dienstleister einen Namen gemacht und betreut von Ettlingen aus Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Der IT-Dienstleister beschäftigt derzeit 40 Mitarbeitende und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von ca. 10 Millionen Euro erzielt. BWG Informationssysteme bleibt unter ihrem eigenen Firmennamen am Markt tätig. Im Rahmen einer mittelfristig angelegten Integrationsphase plant TechniData Synergien in Bereichen wie Einkauf, Personal, Qualitätsmanagement, Informationssicherheit und Controlling sinnvoll zu nutzen. Als Geschäftsführer wird Jochen Felten, bisher Prokurist in der BWG Informationssysteme GmbH, berufen. Der bisherige Geschäftsführer Thomas Zeller scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus. Ein weiterer zusätzlicher Geschäftsführer wird im Januar 2022 berufen.

Peter Jung, Vorstandsvorsitzender der TechniData IT AG: „Wir wollen im Rahmen unserer Join-and-Grow-Strategie weiter wachsen und konnten mit BWG Informationssysteme ein Unternehmen gewinnen, das im Angebotsspektrum aber auch in der Unternehmenskultur ideal zu uns passt. Unsere Kunden profitieren zukünftig wechselseitig von noch mehr Expertise und Innovationen.“

Joachim Blessing, Gründer und Vorstand der BWG Systemhaus Gruppe AG: „Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Konsolidierung in der Systemhausbranche haben wir für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und für die nachhaltige Sicherung unserer Service- und Produktqualität die ideale Lösung gefunden.“

Jochen Felten, Geschäftsführer BWG Informationssysteme: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit TechniData zukünftig unseren Kunden ein erweitertes Leistungsportfolio anzubieten.“

Das Schwesterunternehmen BWG Medizinsysteme GmbH ist nicht Gegenstand der Akquisition und verbleibt unter dem Dach der BWG Systemhaus Gruppe AG. Durch den Abschluss eines Kooperations- und Partnerschaftsvertrages wird die bisherige enge Zusammenarbeit beider Unternehmen langfristig gesichert und strategisch ausgebaut. Hier steht zukünftig insbesondere die Erweiterung des Leistungsportfolios hinsichtlich Private- und Public-Cloud-Dienstleistungen für die Kunden von BWG Medizinsysteme im Vordergrund der gemeinsamen Aktivitäten.

Gegenstand der Transaktion sind 100 % der Anteile an der BWG Informationssysteme GmbH. Über den Kaufpreis wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart.

Über die TechniData IT-Gruppe

Die TechniData IT-Gruppe plant, entwickelt und betreibt IT-Infrastrukturen für mittelständische Unternehmen, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Das Portfolio umfasst IT-Services und -Support, Rechenzentrum- und Cloud-Services, Business Solutions und Consulting sowie Software-Entwicklung. Die Anwendungen und Systeme von Kunden werden im eigenen Rechenzentrum in Möglingen bei Ludwigsburg betrieben. 2020 betrug der unkonsolidierte Gruppen-Umsatz 33,62 Millionen Euro. Derzeit sind in der IT-Gruppe über 280 Mitarbeiter an den Standorten Karlsruhe, Mannheim, Markdorf am Bodensee sowie Leinfelden-Echterdingen, Ludwigsburg und Möglingen beschäftigt. Firmensitz der TechniData IT AG als Holding ist Karlsruhe.

