Technologieunternehmen VIER übernimmt authensis AG

VIER erweitert mit der Übernahme sein eigenes cloudbasiertes Portfolio um attraktive On-Premise-Lösungen und kann auch hybride Lösungen anbieten.

authensis entwickelt und verkauft Contact Center-Systeme für den Einsatz im In- und Outbound. Mit Sitz in München hat das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen vor allem Kunden mit Schwerpunkten in den Bereichen Logistik, Versicherungen und Marktforschung, darunter Unternehmen wie etwa Deutsche Bahn, mhplus BKK oder auch das Universitätsklinikum Heidelberg. Seit 2020 wird das Unternehmen von Stephan Schopf geführt.

„Mit der Übernahme können wir unseren Kunden neben den führendenContact Center- und KI Lösungen aus der Cloud nun auch On-Premise-Technologien anbieten bzw. diese mit der Cloud kombinieren“, erklärt VIER CEO Rainer Holler. „Das hochskalierbare authensis-Portfolio ergänzt unsere cloudbasierten Kommunikationslösungen also perfekt. Es ist daher strategisch nur folgerichtig, authensis in VIER zu integrieren!“

„Wir sind sehr stolz, Teil der Erfolgsgeschichte von VIER zu werden“, kommentiert authensis CEO Stephan Schopf. „Unsere Kunden suchen gezielt nach zukunftssicheren KI-Erweiterungen für ihre vorhandenen On-Premise Lösungen und VIER ist genau der richtige Anbieter. Auch die Mitarbeiteratmosphäre bei VIER hat mich sofort überzeugt“, so Schopf.

Olav Vier Strawe, Gründer und Gesellschafter von VIER, sieht in der Übernahme einen weiteren Schritt, um die führende Stellung auf dem europäischen Markt auszubauen:“Mit unserer achten Unternehmensübernahme wollen wir durch die Konsolidierung des deutschen Contact Center-Markts einen leistungsfähigen internationalen Wettbewerber entwickeln. Das sinkende Vertrauen vieler Unternehmen in amerikanische Public Cloud-Anbieter bestärkt uns, dass wir mit dieser Strategie und unseren rechtssichern AI-Produkten die Anforderungen des Marktes optimal bedienen.“

Rainer Holler ergänzt abschließend: „Im Zeichen geopolitischer Spannungen wird der Fokus auf deutsche Datenhaltung zum klaren Wettbewerbsvorteil. Die jetzige US-Regierung und ihre Tech-Politik führen dazu, dass die Bedeutung der IT- und Daten-Souveränität deutlich steigt. Unsere Angebote für die On-Premise- als auch für die Cloud-Nutzung mit einer Infrastruktur in deutschen Rechenzentren erfüllen höchste Sicherheitsstandards“, so Holler. „Wir freuen uns daher sehr, die authensis-Mitarbeiter und Stephan Schopf als Vorstand in der VIER Familie begrüßen zu können. Wir werden die Marke authensis gemeinsam weiterführen und sind entschlossen, mit dem beeindruckenden Portfolio an smarten Software-Lösungen den europäischen Markt weiterzuentwickeln und unsere Führungsrolle bei CX und AI weiter auszubauen!“

Über VIER

VIER ist ein führender Technologieanbieter in der Region DACH. Der Softwareanbieter mit eigener Cloud-Infrastruktur verfügt über Datencenter in Deutschland, der Schweiz, den USA und Singapur. VIER entwickelt und betreibt KI-gestützte Softwaresysteme zur effizienten Kundenkommunikation und Abwicklung von Geschäftsprozessen. VIER nutzt dazu patentierte Verfahren zur Sprachanalyse, Emotionsanalyse und der automatisierten Auswertung von Inhalten. Auf der VIER Technologie-Plattform orchestriert das Unternehmen mit seinen Partnern Kommunikation, Dialog- und Vorgangsverarbeitung. Weitere Informationen unter www.vier.ai

