Teilnehmende für Studie zur Verbesserung der Bioabfalltrennung gesucht

Gemeinsames Projekt der Kunststoff-Initiative, bonnorange und RSAG mit der Universität Bonn

Bonn/Rhein-Sieg, 02.06.2026 – Wie lässt sich die Trennung von Bioabfällen im Haushalt verbessern, und welchen Beitrag leisten Aufklärung, Kommunikation und konkrete Maßnahmen vor Ort? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines gemeinsamen Projekts von bonnorange AöR, der RSAG AöR und der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg in Kooperation mit der Universität Bonn, die für die wissenschaftliche Konzeption und Begleitung des Projekts verantwortlich ist.

Im Rahmen einer Masterarbeit der Forschungsgruppe Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft wird untersucht, wie sich die Trennung von Bioabfällen im Haushalt unterstützen und vereinfachen lässt. Ziel ist es zu ermitteln, welche konkreten Maßnahmen im Alltag tatsächlich helfen, die Qualität der Bioabfalltrennung zu verbessern und daraus praxisnahe Empfehlungen für Kommunen und Abfallberatung abzuleiten. RSAG und bonnorange bringen dafür ihre langjährige Erfahrung aus der Entsorgungs- und Beratungspraxis ein. Die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg ergänzt das Projekt mit ihrer Expertise in der verständlichen Vermittlung von Themen rund um Wertstoffe und Kreislaufwirtschaft.

„Wir wollen das Thema Abfallvermeidung nicht nur erklären, sondern sichtbar und greifbar machen“, sagt Jasmin Mangold, Sachgebietsleitung Kundenservice & Abfallberatung bei der bonnorange AöR.

„Die Kombination aus wissenschaftlicher Analyse und praktischen Erfahrungen aus der Region eröffnet uns neue Perspektiven“, ergänzt Tanja Riesop, Geschäftsbereichsleiterin Unternehmenskommunikation der RSAG AöR.

Jetzt mitmachen und die Zukunft der Bioabfalltrennung mitgestalten

Für die Studie werden aktuell Haushalte aus der Region Bonn/Rhein-Sieg gesucht, die aktiv teilnehmen möchten. Jede Teilnahme hilft dabei, Bioabfalltrennung im Alltag besser zu verstehen und weiterzuentwickeln und leistet damit einen konkreten Beitrag zu mehr Ressourcenschutz in der Region.

Die Teilnahme ist unkompliziert und in mehreren Schritten möglich: Interessierte Haushalte können zunächst über einen ihr Interesse bekunden und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Anschließend erhalten sie einen kurzen Fragebogen der Universität Bonn, in dem die Teilnahme bestätigt und erste Angaben gemacht werden.

Im nächsten Schritt können die Teilnehmenden entscheiden, ob sie mit einem Vorsortierer, einem kleinen Behälter für die Küche, in dem Bioabfälle vor der Entsorgung in der Biotonne gesammelt werden, arbeiten möchten oder nicht. RSAG und bonnorange stellen die ausgewählten Vorsortierer anschließend direkt zur Verfügung.

Nach einer dreiwöchigen Testphase folgt eine zweite kurze Befragung durch die Universität Bonn. Alle Teilnehmenden, die beide Fragebögen vollständig ausfüllen, dürfen den Vorsortierer behalten und erhalten zusätzlich eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön.

Die Ergebnisse werden am 26. November 2026 im Rahmen einer Veranstaltung in der Bildungsgesellschaft der IHK in Bonn-Beuel vorgestellt. Die Präsentation findet im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung statt und wird durch eine begleitende Ausstellung ergänzt, die anschauliche Beispiele für Ressourcenverschwendung zeigt und Impulse für einen bewussteren Umgang mit Konsum gibt.

Hier geht es zur Anmeldung für Interessierte.

„Kunststoff – das Material mit Perspektiven“ – mit dieser Aussage ist die Kunststoff-Initiative in der Region angetreten. Gemeinsam will man aufklären, die Verbraucher der Region mit korrekten Daten und Fakten versorgen und zur sachgerechten Diskussion zum Material Kunststoff beitragen. Anhand von verschiedenen Einsatzfeldern soll gezeigt werden, wie wichtig gerade in Zeiten von hohen Hygieneanforderungen und CO2 Reduzierung Kunststoffe sind.

Zu den Mitmachern der Kunststoff-Initiative gehören: Hennecke GmbH, IHK Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg, Kautex Maschinenbau, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH und Röchling Industrial.

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Zur Marterkapelle 30

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