Telecomputer nutzt jetzt sichere Cloud-Lösung von CBXNET

Telecomputer nutzt jetzt zum Datenaustausch und zur Dateiablage in der Kommunikation mit Kommunen den Datenraum ComBox.share, made in Germany.

Die Telecomputer GmbH ist seit über 40 Jahren kompetenter und zuverlässiger Partner für Kommunen in Deutschland. Im Unternehmen arbeiten über 60 Mitarbeiter – davon 40 Entwickler – an Leistungen rund um die IKOL- (Integrierte Kommunale Lösungen) und eKOL- (eGovernment-Dienste) Fachverfahren sowie an allgemeinen beratenden und konzeptionellen Dienstleistungen für kommunale Anwender. Insgesamt 350 Kommunen haben sich mit ca. 1.000 Installationen bereits für die Integrierten Kommunalen Lösungen von Telecomputer entschieden. Für den digitalen Datenaustausch mit diesen Kommunen setzt Telecomputer auf den sicheren Datenraum ComBox.share von CBXNET, made in Germany.

“File Sync & Share-Lösungen sind heute für Geschäftsprozesse unabdingbar geworden. Die bislang marktführenden Cloud-Lösungen für diese Anwendungsfälle speichern die Daten jedoch meist außerhalb des Landes bzw. der EU, was für uns ein sicherheitstechnisches und rechtliches Problem darstellt,” erläutert Andreas Günther, Technischer Leiter bei Telecomputer. “CBXNET, ein ausgesprochen zuverlässiger Dienstleister, mit dem wir schon seit sehr vielen Jahren zusammenarbeiten, hostet in Berlin nach deutschen Datenschutzstandards. Nach einem positiv verlaufenen Testzeitraum haben wir uns für ComBox.share entschieden.”

Die Nutzung der Cloud-Optionen erfolgt auf Basis eines zwischen CBXNET und Telecomputer abgeschlossenen Vertrages zur Auftragsdatenverarbeitung, welcher in allen Belangen der DSGVO und den gültigen BSI-Richtlinien entspricht.

Über 2.000 Benutzer haben aktuell Zugriff auf die ausschließlich in Deutschland von CBXNET gehostete Cloud-Datenbox von Telecomputer. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche können komfortabel und sicher geschäftliche Dateien über das Internet ausgetauscht sowie Dateien gemeinsamer Projekte sicher abgelegt werden. Mit den vielfältigen Synchronisationsmöglichkeiten lässt sich das Dateimanagement auch auf mobile Geräte komfortabel erweitern. Optionen wie das Branding des Unternehmens oder die Nutzung der integrierten Videokonferenz hat Telecomputer zusätzlich gebucht.

CBXNET betreibt den Datenraum ComBox.share ausschließlich auf seiner Private Cloud Plattform in Berlin, so dass die Anforderungen nach deutschem Datenschutzrecht und der nationalen Finanzbehörden gewährleistet werden. Auf Wunsch ist die Vereinbarung eines AV-Vertrags gemäß Datenschutz-Grundverordnung möglich, um dabei auch vertraglich DSGVO-Konformität zu gewährleisten. Im CBXNET-Shop lassen sich mit wenigen Klicks die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten passgenau auf den eigenen Bedarf zurechtschneiden.

Weitere Informationen:

www.telecomputer.de

www.cbxnet.de

www.cbxnet/shop.de

Als Berliner Internetpionier arbeitet CBXNET mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und entwickelt als IT-Dienstleister für den Mittelstand innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Dazu verfügt CBXNET in Berlin über ein eigenes Richtfunknetz zur Breitbandvernetzung und betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.

Kontakt

CBXNET combox internet GmbH

Simone Würdinger

Landhausstraße 22

10717 Berlin

030-56005900

s.wuerdinger@cbxnet.de

http://www.cbxnet.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.