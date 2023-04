Teltow: Zum zweiten Mal großes Frühlingsfest im Stadthafen

Am 29. und 30. April verwandelt sich der Stadthafen Teltow, beim zweiten großen Frühlingsfest, wieder in einen Ort bunten Treibens. Eine Veranstaltung für die ganze Familie mit Bungee-Trampolin, Musikbands und spektakulärer Tanzshow. Und das bei freiem Eintritt!

Die Gäste erwartet eine interessante Mischung aus Kunsthandwerkern, Designern und ausgewählten Herstellern. Lokale Musikbands, Tanzshow, Bier vom Fass, Crepes und Spezialitäten vom Grill, runden das Angebot ab.

+++ Musik: +++

SUPER SWEDE

„Normalerweise rockt SUPER SWEDE auf viel größeren Bühnen. Doch wir haben das Glück, dass der talentierte Bandleader aus der Region stammt und wir diese sensationelle Band auf dem Frühlingsfest erleben können“, so Veranstalter Ralf Bielefeldt. SUPER SWEDE bietet eine professionelle Live-Show welche die größten Hits der schwedischen Kultband ABBA authentisch präsentiert. „Feiern Sie zu Welthits wie „Dancing Queen“, „The Winner Takes it All“, „Mamma Mia“, „Chiquitita“ und „Waterloo“. Eine musikalische Zeitreise zurück in die Ära von ABBA erwartet Sie am Samstag, den 29.04., um 14.00 Uhr“, so Bielefeld weiter.

Handgezapft

Acoustic-Rock vom Feinsten liefert die Teltower Kultband „Handgezapft“. Sie besticht, am Samstag um 16.00 Uhr, mit „Gute Laune Songs“.

Tom Luca:

Der Sänger, Musikproduzent und Entdecker von Jeanette Biedermann interpretiert neu aufgelegte Songs, die er seit 2021 mit Deutschlands erfolgreichsten Produzenten und DJs veröffentlicht hat. Die Besucher können sich auf eine energiegeladene und unterhaltsame Show voller Power und Partyfeeling, mit Hits wie „She’s Like the Wind“, „A Walk in the Park“, „In the Air Tonight“, „The Most Beautiful Girl in the World“ und „Hungry Eyes“ freuen. Sonntag ab 14:00 Uhr. https://www.tomluca.de

+++ Attraktionen für Kinder: +++

Ein Bungee-Trampolin, Kinderschminken, wasserfeste Glitzertattoos und bunte Heliumballons bieten actionreichen Spaß.

Alle kleinen und großen Kreativen sind zum Selbermalen und Basteln eingeladen. Dag Büschel ist mit seinem originellen „Lichtmalerei-Stand“ vor Ort. Unterstützt wird er durch sein kleines, buntes Einhorn welches mit Magie und Technik-Zauberei Luftballons für die Kinder aufpustet.

+++ Vielseitiges Händlerangebot: +++

Tee und Gewürze aus dem Reagenzglas, innovative Fahrradtaschen, einzigartige und handgemachte Stücke zur Heimdekoration, Naturkosmetik und weitere edle Objekte warten auf ihre neuen Eigentümer. Kunsthandwerk, Shabby Chic und Schmuck, handgefertigte Kleidung aus Berliner und Brandenburger Ateliers, schwedische Lakritz, Kindermode, Duftkerzen, Olivenöle, Thymian-Honig, u.v.m.

+++ Tanzeinlagen-Shows: +++

Freuen Sie sich auf die „Show Dance Company“ der renommierten Tanzschule Kurrat aus Teltow, die am Samstagnachmittag eine Tanzshow mit heißen Rhythmen und beeindruckender Choreografie aufführen wird. Samstag 15:00 Uhr. Auch am Sonntag wird getanzt! Tanzpaare der Tanzschule „Dance & Live“ aus Teltow präsentieren dem Publikum ihr Können und animieren zum Mitmachen.

Sonntag 14:00 Uhr

+++ Speisen & Getränke: +++

Leckeres Softeis der Kultfirma ANONA aus Sachsen, frisch gezapftes Bier, Pizza aus dem Holzofen, leckere Spargelsuppe, süße Crepes und deftige Spezialitäten vom Grill geben Kraft für den Tag.

+++ Veranstaltungsort: +++

Hafengelände Stadthafen Teltow, Zeppelinufer 1, 14513 Teltow

+++ Veranstaltungszeiten: +++

Samstag, 29. April von 12-20 Uhr

Sonntag, 30. April von 12-20 Uhr

+++ Öffentliche Verkehrsmittel: +++

Besucher des Frühlingsfestes nutzen am besten die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus 601, Haltestelle Jahnsportplatz) oder das Fahrrad zur Anreise. Fahrräder können auf dem Hafengelände abgestellt werden. Eine begrenzte Anzahl an PKW-Parkplätzen befindet sich auf dem Parkplatz Badstraße.

Über den Hafenmarkt Teltow

Der Hafenmarkt im Stadthafen Teltow, an der Grenze von Berlin und Brandenburg, ist eine Veranstaltungsreihe, die im Jahr 2021 von dem erfahrenen Eventplaner Ralf Bielefeldt ins Leben gerufen wurde. Es sollen in Zukunft regelmäßig Veranstaltungen wie Frühlingsmarkt, Herbstmarkt und dergleichen dort stattfinden.

