Tempo-Team bietet Jobs und Karrierechancen in Dortmund und Umgebung

Seit 2011 Partner für die Logistikbranche im östlichen Ruhrgebiet. Attraktive Stellenangebote, z.B. für Lagerarbeiter, Kommissionierer, Staplerfahrer und Fachkräfte in der Logistik.

Dortmund, 29. Juni 2020 – Mit viel Liebe und Leidenschaft widmet sich das Team der Tempo-Team Niederlassung Dortmund seiner Arbeit. Die Niederlassung im Zentrum der Dortmunder Innenstadt hat sich ganz auf die Logistikbranche spezialisiert. Ihren Kundenunternehmen bietet sie eine passgenaue Betreuung – auch bei kurzfristig hohem Personalbedarf. Für Bewerber und Jobsuchende gibt es fortlaufend spannende Stellenagebote.

Niederlassungsleiterin Bahar Satici ist von Anfang an in Dortmund dabei. Bei Gründung der Tempo-Team Niederlassung im Jahr 2011 begann sie hier als Personaldisponentin. Seit 2014 ist sie Niederlassungsleiterin. Seit 2020 leitet sie zudem die Tempo-Team Niederlassungen in Köln und Münster. In Dortmund wird sie unterstützt von einer Personal- und Kundenberaterin, einem On-Site Manager sowie einer Auszubildenden zur Personaldienstleistungskauffrau im dritten Lehrjahr.

Sie liebe Bewegung, schnelle Veränderungen und ständig neue Herausforderungen. Genau dies käme ihr bei der Spezialisierung auf die Logistikbranche zugute: “Hier wandeln sich fortlaufend die Anforderungen. Gleichzeitig ergeben sich für unsere Mitarbeiter und Bewerber immer wieder neue attraktive Stellenangebote.”

Aktuell hat Tempo-Team Dortmund zahlreiche Stellen für Kommissionierer mit Staplerschein, Staplerfahrer im Bereich Hochregal und Lagerhelfer an den Standorten Unna und Dortmund zu besetzen. Darüber hinaus sind immer wieder auch kaufmännische Stellen in der Logistikbranche ausgeschrieben.

Die jeweils aktuellen Stellenangebote in Dortmund und Umgebung sind auch im Internet abzurufen: https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=53

“Für viele Jobs können Sie sich auch ohne einschlägige Erfahrung bewerben. Wir sorgen dann für eine entsprechende Einarbeitung oder Ausbildung, z.B. zum Erwerb des Staplerscheins”, freut sich Bahar Satici auf neue Bewerber und Mitarbeiter.

Generell ist der Personalexpertin die intensive Betreuung ihrer Mitarbeiter sehr wichtig: “Wir bieten Ihnen ein großes Netzwerk an Kundenunternehmen, langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir verstehen unsere Bewerber und haben ein offenes Ohr für ihre Belange. Sprachbarrieren oder fehlende Qualifikationen sind für uns keine Absagegründe sondern Entwicklungschancen. Hier können wir ansetzen und helfen – von Mensch zu Mensch.”

Tempo-Team Dortmund organisiert beispielsweise die Ausbildung zum Staplerschein mit Bildungsträgern, die das Ablegen der Prüfung auch in anderen Sprachen anbieten. Der Personaldienstleister hat zudem Zugang zu Unternehmen, deren Schichtdienstleister selbst andere Sprachen sprechen. Und wenn nötig, begleitet das Team um Bahar Satici seine Mitarbeiter nicht nur in den neuen Job im Einsatzunternehmen, sondern unterstützt auch in privaten Angelegenheiten wie der Wohnungssuche oder Behördengängen.

Damit erleichtert Tempo-Team Dortmund den Einstieg in den Arbeitsmarkt gerade für Menschen, die eine Sprachbarriere zu überwinden haben. Der Zugang über die Zeitarbeit ist häufig der erste Schritt in eine dauerhafte Festanstellung. Auch für Schüler und Studenten sind viele der Jobs im Bereich Lager und Logistik attraktiv. Sie werden genutzt, um die Haushaltskasse zu füllen und zum Beispiel Wartezeiten bis zum Studium oder Ausbildungsbeginn zu überbrücken.

Die Kundenunternehmen von Tempo-Team Dortmund profitieren von der Spezialisierung und langjährigen Erfahrung in der Logistik-Branche. “Wir stehen für kompetente und schnelle, zielgerichtete Personaldienstleistungen – auch bei kurzfristigem erhöhtem Mitarbeiterbedarf”, betont Bahar Satici. Dies umfasst die gesamte Abwicklung von der Rekrutierung über die Einstellung und das On Boarding bis hin zur Übernahme. Passgenau auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten, bietet Tempo-Team Dortmund hierfür unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit an: Klassische Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und On Site-Betreuung sind ebenso möglich wie Outsourcing und Payrolling.

Besonders wichtig ist Bahar Satici eine offene und ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. “Das offene Wort und ein wertschätzendes Miteinander machen immer eine Lösung möglich. Das sehen wir als Schlüssel für den Erfolg aller Beteiligten.”

Weitere Informationen zur Tempo-Team Niederlassung in Dortmund:

https://www.tempo-team.com/dortmund.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

Kontakt

Tempo-Team Management Holding GmbH

Marco Kogan

Herrnrainweg 5

63067 Offenbach

069 / 91 33 45 35

Fax: 069 / 91 33 45 50

pr@de.tempo-team.com

http://www.tempo-team.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.