Personaldienstleistungen für Rheinhessen und das Rhein-Main-Gebiet mit langjähriger Erfahrung in 8 Sprachen. Arbeitnehmerüberlassung als Chance und krisenfeste Beschäftigungsform.

Mainz, 26. November 2020 – Seit 1994 ist der Personaldienstleister Tempo-Team mit einer Niederlassung in Mainz vor Ort. Mit viel Erfahrung sowie Kenntnissen in 8 Sprachen bringen die Personalexpertinnen rund um Niederlassungsleiterin Svetlana Naydenov Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Rheinhessen und im westlichen Rhein-Main-Gebiet zusammen. Die Schwerpunkte von Tempo-Team Personaldienstleistungen in Mainz liegen im Bereich Pharma, Chemie, in kaufmännischen Berufen und in der Logistik.

Aktuell werden Lagerhelfer für ein Logistik-Zentrum in Ginsheim-Gustavsburg gesucht. Die Arbeit ist auch für Frauen geeignet. Es sind sowohl Vollzeitstellen im 3-Schicht-Betrieb als auch als Teilzeitstellen zu besetzen, ideal beispielsweise als Nebenjob oder für Studenten. Ein bestimmter Schul- oder Berufsabschluss ist nicht notwendig.

Für ein Pharma-Unternehmen im Raum Mainz sucht Tempo-Team Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung, z.B. als Mechatroniker oder Industriemechaniker. Die neuen Mitarbeiter profitieren von Anfang an von einer attraktiven Bezahlung nach Equal Pay.

Sehr gute Verdienstmöglichkeiten durch Anbindung an den Chemietarifvertrag inklusive Branchenzuschläge versprechen auch Stellenausschreibungen für Lagerhelfer in einem Chemie-Unternehmen in Wiesbaden.

“Informieren Sie sich bei uns über zahlreiche attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten”, lädt Niederlassungsleiterin Svetlana Naydenov Interessierte ein.

Tempo-Team Mainz ist sowohl in der Personalvermittlung als auch in der Zeitarbeit aktiv. Gerade die in Deutschland manchmal kritisierte Arbeitnehmerüberlassung eröffne vielen Menschen interessante Perspektiven, betont die Personalexpertin.

“Sie ermöglicht einen Einstieg bei großen, namhaften Unternehmen, den der jeweilige Arbeitnehmer ohne die Zeitarbeitsfirma nicht bekommen hätte. Häufig wird der Mitarbeiter in eine Festanstellung übernommen. Für viele der von uns angebotenen Stellen gelten zudem Branchentarifverträge mit attraktiver Bezahlung, Zuschlägen und sehr guten Arbeitsbedingungen.”

Die Arbeitnehmerüberlassung bei Tempo-Team Mainz erweist sich auch in Krisenzeiten als sichere Beschäftigungsform: “In zahlreichen Betrieben herrscht angesichts Corona Kurzarbeit. Wir hingegen haben in diesem Jahr keine Kurzarbeit angemeldet. Alle unsere Mitarbeiter sind weiterhin beschäftigt”, berichtet Svetlana Naydenov.

Die Tempo-Team Niederlassung Mainz liegt zentral in der Mainzer Innenstadt, in der Schusterstraße 16. Ihr Einzugsgebiet erstreckt sich von Bad Kreuznach und Bingen über Wiesbaden und Mainz bis nach Rüsselsheim und Worms.

Neben attraktiven Jobangeboten stellt Tempo-Team Mainz seinen Arbeitnehmern weitere Leistungen zur Verfügung. Für Lagerarbeiter ermöglicht der Personaldienstleister die Weiterbildung zum Staplerfahrer, damit verbunden die Aussicht auf ein höheres Gehalt. Für einen Einsatzort, an dem keine ausreichende ÖPNV-Verbindung vorhanden ist, wurde kurzerhand ein Fahrservice für den Arbeitsweg zur Frühschicht organisiert.

Eine Besonderheit der Tempo-Team Niederlassung in Mainz: Die Personalexpertinnen sprechen mit Türkisch, Arabisch, Aramäisch, Russisch, Litauisch, Bulgarisch und Englisch nicht weniger als sieben Fremdsprachen. Sie können dadurch Menschen unterschiedlichster Herkunft sehr gut erreichen.

“Wir begleiten unsere Bewerber und Mitarbeiter nach Kräften. Vielen haben wir den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt eröffnet”, berichtet Svetlana Naydenov. Dabei geht es oftmals nicht nur um den Arbeitsplatz selbst. “Wir sind häufig die erste Anlaufstelle. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Einarbeitung und Ausbildung, bei der Integration in die großen Betriebe, bei notwendigen Behördengängen und wir helfen auch, wenn es im Privaten durch Sprachbarrieren mal Probleme gibt.”

Vom großen Engagement und der besonderen Expertise der Mainzer Personaler von Tempo-Team profitieren natürlich auch die Kundenunternehmen. “Seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten finden wir die passenden Mitarbeiter – schnell und unkompliziert. Wir bieten Ihrem Unternehmen flexible Lösungen der Zeitarbeit und vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung (Temp-to-Perm) sowie günstigere Konditionen im Bereich der direkten Vermittlung”, betont Svetlana Naydenov.

Mit Beständigkeit und Qualität hat sich Tempo-Team Personaldienstleistungen als Marke in Mainz und Umgebung etabliert und langjährige Kundenbeziehungen aufbauen können. Getreu dem selbst gewählten Leitspruch: “Einmal Tempo-Team Kunde, immer Tempo-Team Kunde.”

Die Tempo-Team Niederlassung Mainz bildet auch selbst aus. Für das kommende Jahr ist wieder ein Ausbildungsplatz zur Personaldienstleistungskauffrau (m/w/d) zu besetzen. Das Ausbildungsjahr beginnt im August 2021, vorher kann gerne ein Praktikum absolviert werden. Interessierte wenden sich gerne an Niederlassungsleiterin Svetlana Naydenov.

Weitere Informationen zur Tempo-Team Niederlassung Mainz:

https://www.tempo-team.com/mainz.html

Aktuelle Stellenangebote in Mainz, Wiesbaden und Umgebung:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=26

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

