Tenable belegt Platz 1 im Bereich „Device Vulnerability and Exposure Management“

KI-gestützte Tenable One-Plattform stärkt die führende Marktstellung des Unternehmens

COLUMBIA, Md. – 24. September 2025 – Tenable® (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure Management, gibt bekannt, dass es im IDC-Bericht „Worldwide Device Vulnerability and Exposure Management Market Shares“ den ersten Platz bei den weltweiten Marktanteilen für 2024 belegt hat (Dok.-Nr. US53330526, August 2025).

Exposure Management stellt die Zukunft proaktiver und präventiver Sicherheit dar, denn es bewirkt einen transformativen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen Cyberrisiken messen und reduzieren. Tenable führt seine Position als führender Anbieter im Bereich Exposure Management auf seine frühe Umsetzung dieser Konzepte zurück, gestärkt durch ein robustes Partner-Ökosystem und eine Channel-First-Strategie.

Die Tenable One-Plattform führt Daten aus mehr als 300 anderen Sicherheitstools und den eigenen Sensoren von Tenable zusammen, sodass Sicherheitsteams einen einheitlichen, KI-gestützten Gesamtüberblick über Sicherheitsrisiken auf der modernen Angriffsfläche erhalten. Durch Normalisierung und Korrelierung dieser Daten sowie Einbeziehung von Angriffspfad-Analysen versetzt Tenable One Sicherheitsteams in die Lage, sich auf die Sicherheitslücken zu konzentrieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Ausnutzung am größten ist.

„Wir sind überzeugt, dass sieben Jahre in Folge als Marktführer ein Beweis für das Vertrauen sind, das unsere Kunden täglich in unsere Tenable One-Plattform setzen“, erklärt Mark Thurmond, Co-Chief Executive Officer von Tenable. „Unser Fokus liegt auch weiterhin darauf, die Möglichkeiten von Exposure Management-Lösungen auszubauen, damit unsere Kunden ihre Sicherheitsstrategien weiterentwickeln und Sicherheitsverletzungen nicht nur abwehren, sondern bereits im Vorfeld verhindern können.

Der IDC Market Shares-Bericht verweist darauf, dass Tenable Exposure-Daten in einer einzigen Plattform aggregiert. Mit mehr als 300 Integrationen ist Tenable One die offenste und am besten vernetzte Plattform für Exposure Management auf dem Markt.

Darüber hinaus unterstreicht der IDC Market Shares-Bericht die kürzlich erfolgte Übernahme von Apex Security durch Tenable, mit der Tenable das Ziel verfolgt, KI-Sicherheit in seine Produkte zu integrieren. Mit Tenable AI Exposure, das im August 2025 auf den Markt kam, erhalten Unternehmen einen beispiellosen Einblick in die Art und Weise, wie KI genutzt wird, wo Risiken bestehen können und welche Kontrollen erforderlich sind, um generative KI-Tools sicher zu nutzen – alles integriert in Tenable One.

Der IDC Market Shares-Bericht stellt fest: „Exposure Management geht in seiner ganzheitlichen Betrachtung weiter als das Schwachstellenmanagement, indem es die Zusammenführung verschiedener Exposure-Quellen in den Vordergrund stellt, darunter CVEs, unbekannte Assets, Fehlkonfigurationen und andere Arten der Gefährdung. Mit Exposure Management-Lösungen können Unternehmen Daten aus einer Vielzahl von Quellen aggregieren, deduplizieren und analysieren, um eine genauere Einschätzung ihrer Risikolage zu erhalten.“

„Proaktives Exposure Management ist die Zukunft, da sich die klassische Schwachstellenerkennung zu einem ganzheitlichen Risikomanagement mit integrierter Behebung weiterentwickelt“, erklärt Michelle Abraham, Senior Research Director, Security and Trust bei IDC. „Angesichts wachsender Angriffsflächen müssen Unternehmen moderne Tools einsetzen, um versteckte Risiken aufzudecken und kritische Lücken zu schließen, bevor diese ausgenutzt werden können.“

Diese Platzierung geht mit einem weiteren Meilenstein einher: Tenable wurde vor kurzem ebenfalls im IDC MarketScape: Worldwide Exposure Management 2025 Vendor Assessment (Dok. Nr. US52994525, August 2025) als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

Einen Auszug aus dem IDC MarketScape-Bericht finden Sie unter: http://de.tenable.com/analyst-research/idc-marketscape-exposure-management-2025-vendor-assessment

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

