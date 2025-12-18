Tenable ernennt Vlad Korsunsky zum Chief Technology Officer

Langjähriger Microsoft-Cloud-Security-Experte verantwortet künftig Plattformstrategie und KI-Innovation bei Tenable

COLUMBIA, Md. – 18. Dezember 2025 – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, hat Vlad Korsunsky zum Chief Technology Officer (CTO) sowie zum Managing Director von Tenable Israel ernannt. Der Einstieg von Korsunsky markiert einen wichtigen Meilenstein für Tenable und schärft die Vision des Unternehmens, die moderne Angriffsfläche durch Exposure-Management abzusichern. Als strategischer Verantwortlicher für die langfristige technologische Ausrichtung von Tenable wird Korsunsky die technische Vision, die Plattformstrategie und die Innovationsagenda des Unternehmens leiten. Dazu zählen insbesondere der Ausbau der Tenable One Exposure-Management-Plattform sowie die Weiterentwicklung der KI-Strategie. Korsunsky berichtet an Tenable Co-CEO Steve Vintz und ist am Tenable Israel Innovation Center in Tel Aviv tätig.

Vor seinem Engagement bei Tenable war Korsunsky mehr als zehn Jahre bei Microsoft tätig, zuletzt als Corporate Vice President of Cloud and Enterprise Security. In dieser Funktion verantwortete er den Aufbau und die Leitung des globalen Multi-Cloud-Security-, Enterprise-AI-Security- und Exposure-Management-Geschäfts des Unternehmens. Während seiner Zeit bei Microsoft prägte Korsunsky maßgeblich die Sicherheitsstrategie des Konzerns im Bereich Künstliche Intelligenz und trieb die Entwicklung disruptiver neuer Geschäftsbereiche voran. Insgesamt verfügt er über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung und Cybersicherheit.

„Vlad Korsunsky blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und langjährige Erfahrung in führenden Positionen der Branche zurück“, so Vintz. „Während wir unsere Exposure-Management-Vision weiter vorantreiben, ist er die ideale Besetzung, um unsere Plattformstrategie gezielt weiterzuentwickeln – insbesondere vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage nach KI-Risikomanagement. Wir freuen uns sehr, dass er unsere Technologiestrategie verantwortet und wir unseren Kunden künftig einen noch höheren Mehrwert bieten können.“

„Tenable ist ein Vorreiter im Bereich Exposure-Management – mit umfassender Abdeckung, fundierter Analytik und tiefgehender Expertise“, so Korsunsky. „Wir befinden uns derzeit an einem Wendepunkt: KI verändert nicht nur unsere Arbeitsweise, sondern auch die Angriffsfläche und deren Verteidigung. Diese Entwicklung eröffnet große Chancen. Ich freue mich darauf, sie gemeinsam mit diesem hochqualifizierten Team zu nutzen und Lösungen zu entwickeln, die für unsere Kunden einen spürbaren Unterschied machen.“

Korsunsky hat einen Bachelor of Science in Informatik und Angewandter Mathematik von der Bar-Ilan-Universität sowie einen Master of Science in Informatik von der Reichman University.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

