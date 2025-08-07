Tenable erweitert seine Exposure Management-Plattform zur Absicherung von KI in Unternehmen

Tenable AI Exposure bietet Unternehmen beispiellose Transparenz und Kontrolle über die Nutzung gängiger Tools für generative KI wie ChatGPT Enterprise und Microsoft Copilot

COLUMBIA, Md. (7. August 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, gibt eine wesentliche Erweiterung seiner marktführenden Tenable One-Plattform bekannt: Die Einführung von Tenable AI Exposure, einer umfassenden Lösung zur Erkennung, Verwaltung und Kontrolle der Risiken, die durch generative KI entstehen. Diese neuen, auf der Black Hat USA 2025 vorgestellten Funktionen bieten einen durchgängigen Ansatz, der über reine Erkennung hinausgeht und auch Risikomanagement und Richtliniendurchsetzung für Enterprise-KI-Plattformen wie ChatGPT Enterprise und Microsoft Copilot umfasst.

Im Wettlauf um die Einführung generativer KI zur Steigerung der Produktivität schaffen Unternehmen unbeabsichtigt eine neue, komplexe und oft unsichtbare Front der Gefährdung. Sicherheitsteams fehlt der nötige Einblick, wie Mitarbeiter diese leistungsstarken Tools nutzen, welche sensiblen Daten möglicherweise offengelegt werden und wie sie von Angreifern manipuliert werden könnten. Tenable bietet jetzt eine zentrale, ganzheitliche Lösung, die den gesamten Lebenszyklus sicherheitsrelevanter Herausforderungen im Umgang mit KI abdeckt.

„Es reicht nicht aus, Schatten-KI einfach nur zu erkennen. Eine effektive Risikomanagement-Strategie erfordert eine durchgängige Lösung, die es Unternehmen erlaubt, ihren gesamten KI-Footprint zu identifizieren, die damit verbundenen Risiken zu steuern und den Einsatz gemäß ihren Richtlinien zu regeln. Genau diese umfassende Lösung stellen wir heute bereit,“ erklärt Steve Vintz, Co-CEO und CFO, Tenable. „Mit Tenable AI Exposure verschaffen wir Unternehmen die notwendige Transparenz und Kontrolle, um die Vorteile generativer KI sicher zu nutzen, ohne dabei inakzeptable Risiken einzugehen. Dies ist ein entscheidender Schritt in der Weiterentwicklung von Exposure Management.“

Dank einer agentenlosen Bereitstellung, die innerhalb weniger Minuten Schutz bietet, ermöglicht die integrierte Funktionalität von Tenable AI Exposure Folgendes:

– Umfassende Erkennung von KI: Vereinheitlicht Erkenntnisse aus Tenable AI Aware, Scans aus AI Security Posture Management ( AI-SPM) und Continuous Monitoring, um jegliche genehmigte und nicht genehmigte KI-Nutzung in der gesamten Unternehmensumgebung zu erfassen und zu identifizieren. Dies ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis der Benutzerinteraktionen, Datenflüsse und Aktivitäten, die Risiken mit sich bringen können.

– KI-Exposure Management und Priorisierung: Nutzt AI-SPM, um Unternehmen dabei zu helfen, Risiken im Zusammenhang mit KI zu identifizieren, zu priorisieren und zu managen, einschließlich Risiken durch die Offenlegung sensibler Daten (PII, PCI, PHI), Fehlkonfigurationen und unsichere Integrationen mit externen Tools.

– Governance und Kontrolle der KI-Nutzung: Schafft klare Sicherheitsleitplanken und setzt Unternehmensrichtlinien durch, um den sicheren Einsatz von KI zu gewährleisten. So werden riskantes Nutzerverhalten verhindert und neuartige Bedrohungen wie Prompt-Injections, Jailbreaks oder manipulierte Ausgaben wirksam abgewehrt.

Tenable AI Exposure lässt sich in die Tenable One-Plattform integrieren und ermöglicht so eine einheitliche Sicht auf Risiken in der gesamten Angriffsfläche. Mit der Kombination aus Tenable AI Aware, AI-SPM und den neuen Governance-Funktionen erhalten Kunden umfassende Funktionen zur Erkennung, Verwaltung und Absicherung der KI-Nutzung in ihrem Unternehmen.

Tenable AI Exposure ist jetzt im Rahmen eines privaten Preview-Programms für Kunden verfügbar. Die allgemeine Verfügbarkeit wird für Ende 2025 erwartet. Mehr dazu finden Sie im aktuellem Blog-Beitrag hier.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

