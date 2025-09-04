Tenable im IDC MarketScape: Worldwide Exposure Management 2025 Vendor Assessment als Marktführer eingestuft

COLUMBIA, Md. (4. September 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure Management, gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape: Worldwide Exposure Management 2025 Vendor Assessment (Dokument-Nr. #US52994525, August 2025) als Marktführer („Leader“) ausgezeichnet wurde. Die Führungsposition von Tenable beruht auf der Beurteilung von IDC für Tenable One, der Flaggschiff-Plattform für Exposure Management des Unternehmens.

Tenable One vereinheitlicht Sichtbarkeit, Erkenntnisse und Maßnahmen auf der gesamten modernen Angriffsfläche, einschließlich IT, Cloud, KI, Identitäten, OT und darüber hinaus. Angetrieben durch KI liefert Tenable One einen umfassenden, kontextbezogenen Überblick über Risiken sowie eine hochentwickelte Priorisierung, sodass Unternehmen den Fokus auf das Wesentliche legen können. Tenable One verfügt über mehr als 300 Integrationen und ist damit die offenste und am besten vernetzte Exposure-Management-Plattform auf dem Markt.

„Als Vorreiter im Bereich Exposure Management sehen wir die Auszeichnung als „Leader“ im IDC MarketScape als Bestätigung unserer strategischen Vision und unserer unermüdlichen Innovationskraft“, erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Wir sind stolz darauf, den Markt für Exposure Management mitzugestalten – eine entscheidende Weiterentwicklung im Risikomanagement. Im komplexen Risikoumfeld der heutigen Zeit wenden sich Kunden an Tenable, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern. Tenable One revolutioniert Transparenz, Erkenntnisgewinn und Handlungsfähigkeit, indem es Informationen aus dem gesamten Security-Stack zusammenführt, Risiken im Kontext bewertet und alle Maßnahmen zentral über eine Plattform ermöglicht.“

„Proaktives Exposure Management ist die Zukunft, da sich die klassische Schwachstellenerkennung zu einem ganzheitlichen Risikomanagement mit integrierter Behebung weiterentwickelt“, erklärt Michelle Abraham, Senior Research Director, Security and Trust bei IDC. „Angesichts wachsender Angriffsflächen müssen Unternehmen moderne Tools einsetzen, um versteckte Risiken aufzudecken und kritische Lücken zu schließen, bevor diese ausgenutzt werden können.“

Der IDC MarketScape-Bericht „betont die Bedeutung proaktiver Cybersecurity-Lösungen, die umfassende Transparenz über Angriffsflächen, Risikopriorisierung und eine Integration in Remediation-Workflows bieten. Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren zählen konsolidierte Risikoübersichten, automatisierte Behebungsmaßnahmen und einfache, nachvollziehbare Preismodelle. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit für Anbieter, Sicherheits-Silos zu beseitigen, die Integration von Drittanbietern auszuweiten und Innovationen in Bereichen wie KI-gestützten Analysen und der Visualisierung von Angriffspfaden voranzutreiben.“

Der IDC MarketScape-Bericht erklärt: „Hinzu kommt das Problem von Sicherheitssilos. Angesichts der wachsenden Angriffsflächen – wobei KI die neueste darstellt – nutzen manche Unternehmen verschiedene Security-Posture-Management-Tools, für jede Angriffsfläche ein eigenes. Sicherheitsteams müssen nach Lösungen suchen, die Sicherheitslücken einheitlich betrachten, da die einzelnen Gefährdungen nicht isoliert voneinander existieren.“

Laut IDC MarketScape sollte „Tenable One in Betracht gezogen werden, wenn nach einer einheitlichen Exposure-Management-Plattform gesucht wird, die eine breite Asset-Abdeckung in IT-, Cloud-, OT/IoT-, Identity- und Anwendungsumgebungen bietet. Tenable One eignet sich besonders gut für Unternehmen, die fragmentierte Risikodaten zusammenführen und dabei sowohl Tenable-native als auch Drittanbieter-Datenquellen integrieren, um ein ganzheitliches und handlungsorientiertes Risikoprofil zu erhalten.“

IDC MarketScape zufolge „kann die [Tenable One]-Plattform Exposure-Daten aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen erfassen. Diese Erweiterbarkeit unterstützt große, komplexe Umgebungen und ermöglicht es Kunden, die Plattform an ihre individuellen Technologie-Stacks anzupassen, ohne stark auf zusätzliche Einzellösungen angewiesen zu sein.“

Des Weiteren heißt es im IDC MarketScape: „Tenable nutzt ein großes Repository mit Exposure-Daten und setzt stark auf KI-gestützte Analysen, einschließlich generativer KI zur Unterstützung bei der Behebung, zur Erstellung möglicher Angriffspfade und zur Identifikation von Verantwortlichkeiten. Diese Funktionen ermöglichen eine bessere Risikopriorisierung und beschleunigen die Reaktionsfähigkeit.“

Tenable hat vor kurzem Tenable AI Exposure vorgestellt, eine umfassende Lösung zur Erkennung, Verwaltung und Kontrolle von durch generative KI verursachten Risiken, die in Tenable One verfügbar ist. Außerdem gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass sein branchenführendes Tenable Vulnerability Priority Rating (VPR) durch generative KI unterstützt wird, um die Präzision zu verbessern und den Fokus auf die Risiken zu legen, die die größte Bedrohung darstellen.

Einen Auszug aus dem IDC MarketScape-Bericht finden Sie unter: http://tenable.com/analyst-research/idc-marketscape-exposure-management-2025-vendor-assessment

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern auch eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

