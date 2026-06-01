Tenable kooperiert mit Anthropic für KI-gesteuertes Exposure Management

1. Juni 2026, BOSTON – EXPOSURE 2026 – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure Management, kündigt neue KI-Initiativen mit Anthropic an, um vor dem Hintergrund einer sich rasant verändernden Bedrohungslandschaft, die von Frontier AI geprägt ist, die agentischen Fähigkeiten der Exposure Management-Plattform Tenable One auszubauen. Die Initiativen umfassen neue, von Claude gestützte Workflows in Tenable Hexa AI.

Tenable Hexa AI ist die agentische Engine der Exposure Management-Plattform Tenable One, die darauf ausgelegt ist, Exposure Intelligence in Maschinengeschwindigkeit in koordinierte Maßnahmen umzusetzen. Auf der Grundlage der Tenable Exposure Data Fabric, die eigene Telemetriedaten, Daten von Drittanbietern und Erkenntnisse aus Tenable Research kombiniert, unterstützt Tenable Hexa AI Unternehmen bei der Priorisierung und Behebung von Cyberrisiken auf der gesamten modernen Angriffsfläche.

Die Geschwindigkeit und das Ausmaß moderner Cyberrisiken haben herkömmliche Sicherheitsansätze überholt, so dass Unternehmen Mühe haben, Schritt zu halten. Tenable gestaltet eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz Risiken nicht nur identifiziert, sondern Unternehmen auch dabei hilft, diese durch intelligente Orchestrierung und automatisierte Maßnahmen zu reduzieren.

„Die Zahl der Schwachstellen steigt kontinuierlich, die Zeit zwischen Erkennung und Ausnutzung schrumpft rapide, und Sicherheitsteams brauchen einen völlig neuen Ansatz. Aus diesem Grund hat Tenable eine enge Zusammenarbeit mit Anthropic aufgebaut“, erklärt Mark Thurmond, Co-CEO von Tenable. „Mit den von Claude vorangetriebenen Innovationen beschleunigen wir Forschung und Entwicklung sowie unsere Roadmap für Exposure Management, während wir gleichzeitig Lösungen wie Tenable Hexa AI zügig weiterentwickeln, damit Kunden ihre präventiven Sicherheitsprogramme mit Hilfe agentischer Workflows stärken können.“

Tenable wird Claude in realen Cybersecurity-Aktivitäten einsetzen, einschließlich Priorisierung, Orchestrierung von Behebungsmaßnahmen und Risikoanalysen auf modernen Angriffsflächen.

„Da KI die Cybersicherheit grundlegend verändert, müssen Unternehmen KI in ihren Sicherheitsbetrieb integrieren“, so Jason Clinton, Deputy CISO bei Anthropic. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tenable, um die Fähigkeiten von Claude einzusetzen, damit Kunden Risiken besser verstehen, Maßnahmen priorisieren und schneller reagieren können.“

Die Ankündigung knüpft an die allgemeine Verfügbarkeit von Tenable Hexa AI an, die separat auf der EXPOSURE 2026 bekannt gegeben wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zu den erwarteten Funktionen und Vorteilen der Partnerschaft zwischen Tenable und Anthropic, zur voraussichtlichen Funktionalität und Leistung von Tenable Hexa AI und den von Claude unterstützten Workflows sowie zu den Plänen und der Roadmap von Tenable für die Produktentwicklung. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Einführung neuer und unerprobter Technologien, der Integration von KI-Modellen von Drittanbietern in die Plattform von Tenable, dem Wettbewerb auf dem Cybersecurity-Markt sowie anderen Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im jüngsten Jahresbericht von Tenable auf Formular 10-K und in den nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten beschrieben sind. Tenable übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieses Dokuments eintreten.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Firmenkontakt

Tenable

Dulcie McLerie

Birketweg 31

80639 München

+49 (0) 89 3803 6443



http://de.tenable.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Maximilian Wenzel

Nürnberger Straße 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-16



https://www.h-zwo-b.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.