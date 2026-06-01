Tenable kündigt strategische Integration mit der Claude Compliance API an

BOSTON – EXPOSURE 2026 – (1. Juni 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure Management, kündigt neue Funktionen für verbesserte KI Governance an. Dank einer neuen Integration mit der Claude Compliance API erhalten Sicherheits- und Compliance-Teams direkt innerhalb der Exposure Management-Plattform Tenable One Einblick in die Nutzung von Claude.

Mit der großflächigen Einführung von Claude in Unternehmen benötigen Sicherheits- und Compliance-Teams für KI dasselbe Maß an Transparenz und Kontrolle wie für jede andere geschäftskritische Anwendung in ihrem Stack. Durch diese Integration werden detaillierte Aktivitätsdaten von Claude in Tenable One übertragen, sodass Unternehmen ihre bestehenden Exposure Management-Workflows auf ihr KI-Ökosystem ausweiten können.

Die Integration mit der Claude Compliance API ermöglicht einen besseren Einblick in Benutzerinteraktionen, um bösartige und verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Dank dieser Funktionalität können Unternehmen Claude Enterprise unternehmensweit sicher einsetzen, ohne den Überblick darüber zu verlieren, wie die Nutzer damit arbeiten.

Diese Integration steht ab sofort allen Tenable One-Kunden zur Verfügung. Unternehmen können damit Interaktionen auf Compliance und potenzielle Bedrohungen hin überwachen und so sicherstellen, dass die unternehmensinternen Richtlinien zur akzeptablen Nutzung sowie globale Vorschriften wie die EU-KI-Verordnung eingehalten werden. Außerdem wird dadurch die allgemeine Transparenz über die Nutzung von KI-Plattformen, insbesondere von Claude, verbessert. Kunden können besser nachvollziehen, welche Identitäten Claude aufrufen und nutzen sowie welche Sicherheitsrisiken und Angriffspfade mit diesen Identitäten verbunden sind.

„Angesichts der rasanten Innovation bei Frontier-KI-Modellen ist KI nicht mehr nur ein Produktivitätstool, sondern ein Asset von kritischer Bedeutung, das einer strengen Governance bedarf“, erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Durch die Integration der Claude Compliance API in Tenable One ermöglichen wir unseren Kunden die erforderliche Transparenz, um ihre KI-Umgebung mit deterministischer Präzision abzusichern. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um Unternehmen dabei zu helfen, von reaktiven Sicherheitsprotokollen auf ein proaktives Exposure Management in Echtzeit umzustellen.“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Fähigkeiten und Vorteilen der Integration von Tenable mit der Claude Compliance API, der erwarteten Funktionalität und Leistung der Integration innerhalb der Exposure Management-Plattform Tenable One und der Fähigkeit von Tenable, Transparenz und Governance für die KI-Nutzung im Unternehmen zu bieten. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Einführung neuer und unerprobter Technologien, der Integration von KI-Modellen und APIs von Drittanbietern in die Plattform von Tenable, der Akzeptanz neuer Funktionen durch die Kunden, dem Wettbewerb auf den Märkten für Cybersecurity und Exposure Management sowie anderen Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im jüngsten Jahresbericht von Tenable auf Formular 10-K und in den nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten beschrieben sind. Tenable übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieses Dokuments eintreten.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

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