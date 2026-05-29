Tenable startet Open Partner Exchange Network (OPEN), um Sicherheitstools, Daten und KI-gesteuerte Workflows im gesamten Unternehmen zu verbinden

Die Initiative für offene Ökosysteme ermöglicht vernetzte Workflows, umfassenderen Kontext und koordinierte Behebung in allen Sicherheitsumgebungen

BOSTON – EXPOSURE 2026 – (29. Mai 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure Management, gibt die Einführung des Tenable Open Partner Exchange Network (OPEN) bekannt. Damit stellt das Unternehmen die nächste Evolutionsstufe seines Technologiepartner-Ökosystems vor, das Unternehmen dabei helfen soll, Sicherheitsdaten zu vereinheitlichen, KI-gesteuerte Workflows zu beschleunigen und das Exposure Management in ihrem gesamten Technologiestack zu operationalisieren.

Während KI das Tempo und das Ausmaß von Cyberbedrohungen erhöht, haben Sicherheitsteams mit uneinheitlichen Tools, unzusammenhängenden Workflows und zunehmender operativer Komplexität zu kämpfen. Tenable OPEN erweitert die Leistungsfähigkeit der Exposure Management-Plattform Tenable One durch ein offenes Ökosystem aus Integrationen, Datenaustausch und Orchestrierungsfunktionen, die Unternehmen bei der schnelleren Reduzierung von Cyberrisiken unterstützen.

Basierend auf mehr als 330 validierten Integrationen hilft Tenable OPEN Unternehmen dabei, Sicherheitsdaten, Workflows und Tools unternehmensweit miteinander zu vernetzen. Über bidirektionale Integrationen und den neuen Open Connector können Kunden Telemetriedaten von Drittanbietern in Tenable One einlesen und gleichzeitig Exposure-Insights in nachgelagerte Workflows, Analysen und Remediation-Systeme exportieren. Durch die Verknüpfung von Sicherheitsdaten, Kontext und Maßnahmen im gesamten Stack können Unternehmen blinde Flecken reduzieren, Abläufe optimieren sowie Behebungsmaßnahmen, Sicherheitsworkflows und Analysen beschleunigen.

(Siehe diesbezügliche Mitteilung: Tenable One unterstützt KI-gestützte Entscheidungen zu Cyberrisiken mit der Einführung von Open Connector)

„Kein einzelner Anbieter kann alles sehen. Die Daten, die das Cyberrisiko bestimmen, sind naturgemäß über das gesamte Unternehmen verteilt. Deshalb ist Offenheit ein Grundpfeiler unserer Strategie“, erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Mit OPEN und dem Open Connector können Unternehmen Daten aus praktisch jedem Sicherheitstool zusammenführen, einschließlich Drittanbieter-Technologien, interner Systeme und neuer KI-gestützter Workflows. Wir verlangen von unseren Kunden nicht, dass sie ihre bestehende Sicherheitsinfrastruktur ersetzen, um die Vorteile von Tenable nutzen zu können. Stattdessen stellen wir eine Verbindung zu ihr her, vereinheitlichen die Daten und wandeln sie in umsetzbare Exposure Intelligence um.“

Weitere Informationen zum Tenable OPEN Technology Ecosystem Program unter: https://de.tenable.com/partners/technology

Unterstützende Zitate:

„KI hat nicht nur das Ausmaß von Angriffen verändert, sondern auch die operativen Fähigkeiten der Angreifer auf Maschinen-Geschwindigkeit beschleunigt. Sicherheitsverantwortliche brauchen verwertbare Informationen, die sie ebenso schnell operationalisieren können“, erklärt Doug Fleming, Director of Global Ecosystems and Alliances bei Recorded Future. „Durch die Integration des Recorded Future Intelligence Graph® in das Tenable OPEN-Ökosystem wird Exposure Management zu einer kontinuierlichen, intelligence-gesteuerten Disziplin. Unsere gemeinsamen Kunden können wichtige Signale vom Nebensächlichen trennen, sich auf das 1 Prozent an Sicherheitslücken konzentrieren, auf das es Angreifer tatsächlich abgesehen haben, und so schnellere und effektivere Behebungsmaßnahmen vorantreiben. Das ist der Hebel, den Sicherheitsteams benötigen, um Angreifern einen Schritt voraus zu sein, anstatt nur auf sie zu reagieren.“

„Exposure durch Dritte und Lieferketten ist zu einem der wichtigsten Faktoren für das Cyberrisiko von Unternehmen geworden“, erklärt Greg Keshian, Chief Product Officer bei Bitsight. „Die externen Telemetriedaten von Bitsight zu Exposure in der Angriffsfläche, Supply-Chain-Beziehungen und Bedrohungsaktivitäten liefern Unternehmen wichtige Hintergrundinformationen, die interne Tools allein nicht bieten können. Über das Tenable OPEN-Ökosystem können Kunden diese externe Threat Intelligence mit internen Exposure-Daten kombinieren, um zusammenhängende Risiken besser zu identifizieren, die Sicherheitsprobleme zu priorisieren, die am ehesten geschäftliche Auswirkungen nach sich ziehen, und die Behebung in ihren Umgebungen und Anbieter-Ökosystemen zu beschleunigen.“

„Sicherheitsteams werden mit Warnmeldungen überschüttet, aber KI-gestützte Angriffe lassen sich nicht einfach ausmanövrieren. Daten ohne entsprechende Maßnahmen sind nur teurer Speicherplatz“, erklärt Kevin Murphy, Director, Global ISVs and OEM Partners, Splunk. „Tenable OPEN ist dort erfolgreich, wo andere scheitern, weil es die Denkweise von starren, restriktiven APIs ablehnt. Durch die Vereinheitlichung von Daten, unabhängig von ihrer Quelle, beseitigen wir die operativen Reibungsverluste, von denen SOCs oft geplagt werden, und ermöglichen es unseren gemeinsamen Kunden, nicht mehr gegen ihre Tools anzukämpfen, sondern stattdessen mit einem nahtlosen, automatisierten Workflow gegen die Bedrohung vorzugehen.“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zu den erwarteten Funktionen und Vorteilen des Tenable Open Partner Exchange Network (OPEN), zur voraussichtlichen Funktionalität und Leistung von Open Connector sowie zu bidirektionalen Integrationen innerhalb der Tenable One Exposure Management Platform und zu Tenables Fähigkeit, Sicherheitsdaten zu vereinheitlichen und Exposure Management über Partner-Ökosysteme hinweg zu operationalisieren. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Einführung neuer und unbewährter Technologien, der erfolgreichen Integration von Datenquellen Dritter und Partnertechnologien in die Tenable-Plattform, der fortgesetzten Beteiligung und Unterstützung von Technologiepartnern, die Akzeptanz von Ökosystem-Integrationen und KI-gesteuerten Workflows durch Kunden, den Wettbewerb auf den Märkten für Cybersicherheit und Exposure Management sowie andere Faktoren, die unter „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von Tenable auf Formular 10-K und in nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten beschrieben sind. Tenable übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Firmenkontakt

Tenable

Dulcie McLerie

Birketweg 31

80639 München

+49 (0) 89 3803 6443



http://de.tenable.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Maximilian Wenzel

Nürnberger Straße 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-16



https://www.h-zwo-b.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.