Tenable stellt KI-Agenten für kontinuierliches Exposure-Management vor

Tenable Hexa AI koordiniert KI-Agenten, behält den Sicherheitskontext im Blick und automatisiert wiederkehrende Aufgaben sowie die Behebung von Sicherheitsrisiken

COLUMBIA, Maryland, USA (4. August 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, kündigt neue Funktionen für Tenable Hexa AI an, die agentische KI-Engine der Exposure-Management-Plattform Tenable One. Tenable Hexa AI bietet Sicherheitsteams vernetzte KI-Agenten, die komplexe, mehrstufige Sicherheitsaufgaben koordinieren.

Bedrohungsakteure agieren in beispielloser Geschwindigkeit. Und während Anbieter zwar KI versprechen, die dieses Tempo mitgehen kann, verpufft dieser Vorteil genau in dem Moment, in dem Analysten Workflows manuell anstoßen oder den Kontext per Hand erneut eingeben müssen. Obwohl KI die Sicherheitsprozesse transformiert hat, liefern die meisten KI-Sicherheitstools lediglich manuelle und auf Anfrage generierte Erkenntnisse und Aktionen. Das zwingt Sicherheitsteams dazu, immer wieder aufs Neue Prompts einzugeben. Um zu skalieren, benötigen Unternehmen agentische Funktionen, die automatische Routinen schaffen und dauerhafte Workflows etablieren. So helfen sie Sicherheitsteams dabei, von der aktiven Steuerung der KI zur Orchestrierung einer hocheffizienten, kontinuierlichen und autonomen Abwehr überzugehen.

Dank Tenable Hexa AI gelingt es Tenable One, Exposure-Management-Programme in einen rund um die Uhr aktiven Schutz zu transformieren. Der Grund: Tenable Hexa AI basiert auf der branchenweit umfassendsten Sammlung kontextualisierter Exposure-Daten und Intelligence aus der Tenable Exposure Data Fabric und ist mit kontextueller Speicherfähigkeit ausgestattet. Dadurch bleiben Risikokontext, Prioritäten und Einstellungen der Unternehmensumgebung über verschiedene Sitzungen hinweg nativ erhalten – was die ständige Neueingabe von Prompts überflüssig macht.

Tenable Hexa AI steigert die Produktivität von Sicherheitsteams erheblich: Es ermöglicht die Terminierung von praktisch allem, was per Prompt eingegeben werden kann, und führt mithilfe von dauerhaft aktiven Routinen komplexe, domänenübergreifende Workflows aus, wie zum Beispiel:

• Autonome Behebung von Sicherheitsrisiken (Exposure Remediation): Scannt täglich nach kritischen Schwachstellen, analysiert und priorisiert Risiken anhand ihrer Ausnutzbarkeit und Erreichbarkeit, leitet die Behebung ein und verifiziert die ordnungsgemäße Einspielung von Patches.

• Leitplanken für kontinuierliche, präventive Risikominimierung: Führt wöchentliche Drift-Analysen durch, deckt durch Identitätsrisiken verstärkte Schwachstellen auf und erstellt umgehend Tickets zur Behebung kritischer Abweichungen.

• Management- und Compliance-Reporting: Erstellt wöchentliche, maßgeschneiderte Briefings mit domänenübergreifendem Kontext, um der Führungsebene ein präzises, datengestütztes Update zum Echtzeit-Sicherheitszustand und zur Compliance des Unternehmens zu liefern.

„Sicherheitsteams können nicht skalieren, wenn sie auf einen Chatbot oder einen isolierten, hochspezialisierten Agenten beschränkt sind“, erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Tenable Hexa AI löst das Versprechen autonomer KI ein: Mit vernetzten Agenten, die Hand in Hand statt in Silos arbeiten, helfen wir Kunden, ihre Sicherheitsziele zu erreichen. Nur Tenable bietet diese automatisierte Handlungsfähigkeit in dieser Größenordnung. Das verringert operative Engpässe und ermöglicht eine durchgehende Verteidigung in Echtzeit.“

Tenable Hexa AI spart Sicherheitsexperten Zeit und Ressourcen und ermöglicht es Teams:

• Analystenkapazitäten freizusetzen: Automatisieren Sie komplexe, wiederkehrende und mehrstufige Workflows, um den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren. Indem Hexa AI repetitive Aufgaben übernimmt, steigert es die Leistung Ihres Teams, sodass sich Analysten auf das Wesentliche konzentrieren können.

• eine permanent aktive Verteidigung aufrechtzuerhalten: Richten Sie autonome Routinen ein, um kritische Exposure-Management-Aufgaben über Nacht und an Wochenenden ohne menschliches Eingreifen auszuführen. Dank dieses kontinuierlichen Workflows sind Sie Bedrohungen immer einen Schritt voraus – selbst wenn Ihr Sicherheitsteam offline ist.

• die Mean Time to Remediate (MTTR) deutlich zu reduzieren: Analysieren Sie Scans, priorisieren Sie Bedrohungen und verifizieren Sie den Patch-Erfolg automatisch, sobald ein IT-Ticket geschlossen wird, um die Behebungszeiten zu reduzieren. Indem die Lücke zwischen Security und IT geschlossen wird, können Teams kritische Sicherheitsrisiken beheben, bevor sie ausgenutzt werden.

Neue Funktionen von Tenable Hexa AI stehen Kunden von Tenable One Foundation und Advanced ab August 2026 zur Verfügung. Tenable Hexa AI ergänzt Tenable AI Exposure, das Unternehmen dabei unterstützt, ihren KI-Einsatz abzusichern und besser zu verstehen. Als Teil von Tenable One helfen diese Funktionen Sicherheitsteams dabei, die Nutzung von KI im Unternehmen abzusichern und gleichzeitig die Leistung von KI für höhere operative Effizienz zu nutzen – alles als Teil einer leistungsstarken, präventiven Sicherheitsstrategie.

Weitere Informationen zu Tenable Hexa AI finden Sie unter: de.tenable.com/products/tenable-one/capabilities/hexa-ai

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

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