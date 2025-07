Tenable stellt KI-gestützten Durchbruch bei der Priorisierung von Schwachstellen vor

Neues Vulnerability Priority Rating stellt präzise und umsetzbare Erkenntnisse über die wirklich wichtigen Risiken bereit

COLUMBIA, Md. (24. Juli 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure Management, gab heute die neueste Evolutionsstufe seines branchenführenden Tenable Vulnerability Priority Rating (VPR) bekannt, um die Präzision zu erhöhen und den Fokus auf die Risiken zu richten, von denen die größte Bedrohung ausgeht. Mithilfe von generativer KI, umfassenden Bedrohungsinformationen und kontextbezogener Bewertung versetzt Tenable VPR Unternehmen in die Lage, die Auswirkungen von Schwachstellen, deren Ausnutzbarkeit sowie die geeigneten Behebungsmaßnahmen schnell zu erkennen.

Während das statische Common Vulnerability Scoring System (CVSS) im Allgemeinen etwa 60 % der Schwachstellen mit hohem oder kritischem Schweregrad einstuft, konnte Tenable VPR diese Zahl bei seiner Einführung im Jahr 2019 auf 3 % reduzieren. Dank dieser jüngsten KI-gestützten Optimierungen bietet Tenable VPR nun doppelt so viel Klarheit und Präzision, indem es Echtzeitdaten nutzt, um die entscheidenden 1,6 % der Schwachstellen zu identifizieren, die ein tatsächliches Geschäftsrisiko darstellen. Diese Effizienzgewinne in Kombination mit verbesserter Erklärbarkeit und Kontextualisierung führen zu einer schnelleren MTTR (mittlere Zeit bis zur Behebung), optimierten Ressourcen und strategisch auf die Prioritäten des Unternehmens abgestimmten Sicherheitsmaßnahmen.

„Unser größtes Problem war die Flut an Warnmeldungen. Wir hatten Tausende von Schwachstellen und keine klare Möglichkeit, zu erkennen, welche davon eine echte Bedrohung darstellten“, erklärt Jorge Orchilles, Senior Director, Readiness and Proactive Security bei Verizon. „Tenable VPR hat das geändert, da es uns zeigt, was derzeit tatsächlich von Angreifern ausgenutzt wird. Dadurch können wir unsere Ressourcen auf die wenigen wirklich wichtigen Probleme konzentrieren, was sich deutlich in der Geschwindigkeit niederschlägt, mit der wir kritische Patches bereitstellen können.“

„Mit diesen KI-gestützten Verbesserungen bringen wir unser bahnbrechendes Tenable VPR auf das nächste Level“, erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Tenable VPR bietet eine unvergleichliche Präzision und Tiefe bei Threat Intelligence, Kontext und Erklärbarkeit für Cyber-Operationen. Mit diesen wichtigen Erkenntnissen zur Hand können Unternehmen klar nachvollziehen, warum eine Sicherheitslücke von Bedeutung ist, wo sie angreifbar sind und wie sie ihre vorrangigen Risiken beseitigen können.“

Neben der hyperfokussierten Risikopriorisierung umfasst Tenable VPR weitere wichtige Erweiterungen:

– KI-gestützte Einblicke und Erklärbarkeit: VPR-Erkenntnisse sorgen für sofortige Klarheit, da sie Nutzern schnell vermitteln, warum eine Schwachstelle von Bedeutung ist und wie sie von Bedrohungsakteuren ausgenutzt wird, und ihnen klare, umsetzbare Anleitungen zur Risikominderung geben. KI-generierte Zusammenfassungen von Bedrohungen und Informationen zu Behebungsmaßnahmen helfen Nutzern, reale Risiken schnell zu erkennen und die nächsten Schritte zu verstehen.

– Priorisieren mit Blick auf die Branche und den regionalen Kontext: Optimierte Filter, Abfragen und Metadaten unterstützen Unternehmen dabei, Schwachstellen auf der Grundlage realer Bedrohungen für ihre jeweilige Branche und Region nachzuvollziehen und zu priorisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass kritische, für das Unternehmen relevante Sicherheitsrisiken zuerst angegangen werden.

Weitere Informationen über Tenable Vulnerability Management finden Sie unter: https://de.tenable.com/products/vulnerability-management

Nehmen Sie am kommenden Tenable-Webinar mit dem Titel “ Tenable Announces AI-Powered Breakthrough in Vulnerability Prioritization“ teil, das am 19. August 2025 um 10:00 Uhr BST sowie um 11:00 Uhr ET stattfindet und auf Englisch abgehalten wird.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

