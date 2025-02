Tenable verbessert mit neuen Identity-Exposure-Funktionalitäten den Schutz vor Kompromittierungen

Tenable Identity Exposure bietet lückenlosen Überblick über Identity-Risiken und adressiert so die Herausforderungen durch Identity-Wildwuchs

COLUMBIA, Md. (25. Februar 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, erweitert Tenable Identity Exposure um Identity 360 und Exposure Center. Die beiden neuen Funktionalitäten sollen Unternehmen dabei helfen, Identity-Risiken proaktiv zu identifizieren und identitätsbasierte Angriffe schnell und gezielt zu beheben.

Ein zunehmend fragmentiertes Identity Management hat in vielen Unternehmen zu einem regelrechten Wildwuchs an Identitäten geführt – und damit zu einem eng verwobenen Geflecht aus Accounts, Berechtigungen und Fehlkonfigurationen, das oft multiple Plattformen umfasst. Diese Fragmentierung beeinträchtigt die Visibilität, erschwert die Risikoerkennung, schwächt die Zugangskontrolle und erhöht die Gefahr von Privilege-Eskalationen und lateralen Bewegungen im Netzwerk. Die Kombination aus Identity 360 und Exposure Center reduziert diese Komplexität nachhaltig und garantiert als Single-Source-of-Truth lückenlose Visibilität über alle Identity Provider hinweg.

„Hinter nahezu jedem erfolgreichen Cyberangriff stehen heute kompromittierte Identitäten“, erklärt Shai Morag, Chief Product Officer bei Tenable. „75 Prozent der Unternehmen managen inzwischen zwei oder mehr Identity-Lösungen*, wodurch sich die Absicherung der Identitäten ungleich komplexer gestaltet. Mit Tenable Identity Exposure erhalten die Unternehmen nicht nur vollständige Transparenz über ihre Identity-Risiken, sondern auch handlungsrelevante Hinweise zu deren Behebung. So lassen sich Angriffe schnell und zuverlässig stoppen, bevor Schaden entsteht.“

Wichtige Leistungsmerkmale in diesem Release:

– 360°-Sicht auf Identitäten und Priorisierung von Risiken: Unternehmen erhalten einen lückenlosen Überblick über ihre Accounts, Schwachpunkte, Berechtigungen, Rollen, Gruppen und die Querbeziehungen in Active Directory und Entra ID. Um ein effizientes Risiko-Management zu gewährleisten, konsolidiert Tenable Identity Exposure diese Informationen in durchgängigen Identity-Profilen.

– Zentralisiertes Management und effiziente Behebung von Schwachpunkten: Die Lösung führt alle Identity-basierten Schwachpunkte – etwa fehlerhaft konfigurierte Rechte, zu weit gefasste Berechtigungen, stillliegende Accounts, unveränderte Default-Einstellungen, gefährliche Vertrauensverhältnisse und nicht überwachte Service-Accounts – in einer durchgängigen Oberfläche zusammen und unterstützt mit detaillierten Anleitungen und One-Klick-Powershell-Scripts bei der Behebung.

– AI-gestützter Identity Asset Exposure Score (AES): Die Lösung verwendet eine AI-gestützte Risiko-Bewertung, um besonders kritische Identity-Schwachpunkte zu identifizieren, und hilft so dabei, die gefährlichsten Bedrohungen priorisiert zu adressieren.

Tenable Identity Exposure überwacht die Umgebung durchgehend auf Fehlkonfigurationen, Angriffspfade und Security-Schwachpunkte und ermöglicht es Unternehmen so, ihre Risiken proaktiv zu minimieren und ihre Security Posture durchgehend zu stärken. Weiterführende Informationen zu Tenable Identity Exposure finden interessierte Leser unter: https://www.tenable.com/products/identity-exposure.

*Cloud Security Alliance und Strata Studie “ The State of Multi-Cloud Identity Survey„, Oktober 2024.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischen liegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

