Tenable von Gartner als „Company to Beat“ im Bereich „AI-Powered Exposure Assessment“ ausgezeichnet

COLUMBIA, Md. – 28. Januar 2026 – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, wurde von Gartner® als „Company to Beat“ im Bereich „AI-Powered Exposure Assessment“ ausgezeichnet.*

Laut Gartner hat Tenable diesen Status nicht nur durch seine langjährige Expertise im Vulnerability Assessment erreicht, sondern auch durch eine Kombination aus leistungsstarken Asset- und Attack-Surface-Discovery-Funktionen, Unterstützung von Third-Party-Telemetriedaten und KI. Tenable aggregiere Asset- und Exposure-Daten über die gesamte Angriffsfläche hinweg, schaffe domänenübergreifenden Kontext jenseits klassischer Schwachstellen und setze KI ein, um die Priorisierung zu verbessern, Angriffspfade zu analysieren und den Automatisierungsgrad zu erhöhen.

Tenable führt die Auszeichnung auf seine Exposure-Management-Strategie und KI-Vision zurück: einen KI-gestützten Ansatz zur Vereinheitlichung und Kontextualisierung sämtlicher Unternehmensrisiken – als Grundlage für einen vollständig proaktiven Schutz. Durch den Einsatz von KI zur Aggregation, Normalisierung und Verknüpfung von Asset-, Exposure- und Threat-Daten transformiert Tenable One Sicherheitsprogramme, vereinfacht den Zugang zu detaillierten Bedrohungsanalysen und konkreten Handlungsempfehlungen zur Behebung von Risiken und ermöglicht es Unternehmen, ihre Ressourcen auf die wahrscheinlichsten Angriffsszenarien zu fokussieren.

Gartner stellt fest: „Tenable positioniert seine Plattform als zentralen Hub für sämtliche Exposure-Daten, um der eigenen KI eine fundiertere Entscheidungsgrundlage zu liefern. Dies führt zu einer verbesserten Analyse von Angriffspfaden sowie einer umfassenderen Risikobewertung und ermöglicht die Orchestrierung priorisierter Workflows zur Schwachstellenbehebung und Risikominimierung.“

„In einer zunehmend von KI geprägten Welt entscheidet sich Cybersecurity-Erfolg daran, ob Unternehmen Bedrohungen schnell und proaktiv begegnen, anstatt lediglich auf sie zu reagieren“, erklärt Vlad Korsunsky, Chief Technology Officer bei Tenable. „Dazu müssen Unternehmen beide Disziplinen beherrschen: den Einsatz von KI zur Verteidigung und den Schutz von KI vor Bedrohungen. Wir sind an beiden Fronten führend und unterstützen Unternehmen dabei, Sicherheitslücken schnell zu identifizieren und zu schließen – egal, wo sie auftreten.“

Neben leistungsstarken KI-Funktionen zur Cyberabwehr bietet Tenable One umfassendes AI Exposure Management, das Erkennung, Schutz und Governance von KI über das gesamte Unternehmen hinweg vereint – einschließlich SaaS-Plattformen, Cloud-Services, APIs und Agenten. Tenable One liefert Security-Teams durchgehende, risikobasierte Transparenz und Security-Verantwortlichen die Kontrolle, die sie brauchen, um KI-Risiken in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Gartner-Abonnenten können den Bericht „AI Vendor Race: Tenable Is the Company to Beat for AI-Powered Exposure Assessment“ hier abrufen: https://www.gartner.com/en/documents/7249530

Weitere Informationen zur Tenable One Exposure-Management-Plattform finden Sie unter: https://www.tenable.com/products/tenable-one

* Gartner Research, „AI Vendor Race: Tenable Is the Company to Beat for AI-Powered Exposure Assessment“, 8. Dezember 2025, von Elizabeth Kim, Isy Bangurah und Mitchell Schneider.

Gartner ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen. Gartner spricht keine Empfehlungen für in seinen Forschungsberichten dargestellte Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner Research spiegeln die Meinungen der Gartner-Research-Organisation wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner schließt jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung aus, einschließlich etwaiger Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Firmenkontakt

Tenable

Dulcie McLerie

Birketweg 31

80639 München

+49 (0) 89 3803 6443



http://de.tenable.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Maximilian Wenzel

Nürnberger Straße 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-16



https://www.h-zwo-b.de/